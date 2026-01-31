Как изменится роль криптовалюты в финансовой системе в ближайшие 3–5 лет?

Почему будущее криптовалюты определяется не технологией, а институциональными рамками?

Криптовалюта за последние годы прошла путь от маргинального актива к признанному элементу финансового ландшафта. При этом она так и не стала полноценной заменой фиатным деньгам и банковским расчётам.

Ключевые изменения произошли не на уровне технологии, а на уровне её места в финансовой системе. Рынок постепенно отказался от ожиданий радикальной трансформации и перешёл к прикладной логике использования.

В горизонте ближайших 3–5 лет роль криптовалюты будет определяться не спекулятивным спросом, а степенью институциональной интеграции. Основной вопрос заключается в том, в каком качестве крипта закрепится в глобальных и национальных финансовых контурах.