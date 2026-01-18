А нормальные бухгалтера бывают? Вид со стороны предпринимателя

Понимаю, что заголовок провокационный, но суть от этого, к сожалению, не меняется. И моя задача, не обругать представителей прекрасной профессии — бухгалтер, а указать на такой дисбаланс и особенности.

На более чем 15-летнем опыте по владению и руководству различными компаниями могу сказать смело — нормальных бухгалтеров очень мало. И я сейчас ещё даже не касаюсь темы квалификации.

Проблем крайне много.

Проблема ведения первички. Представьте, что у вас небольшая компания, которая не может позволить себе иметь целый отдел бухгалтеров, где каждый участок ведёт отдельный бухгалтер, есть свой HR (в кадрах проблема эта чуть проще, кстати), есть финансовый менеджер как минимум. И вот вы пытайтесь найти бухгалтера. И там есть два типа:— либо кандидат говорит — «я главный бухгалтер и первичку не веду», либо кандидат говорит: «я неглавный бухгалтер, дайте участок, который я буду вести». Самое страшное, когда вы уговаривайте кандидата выйти на работу, и он делает вид, что первичка, например, ведётся. Проходит год, бухгалтер потихоньку капает — мол: «вы знайте, у нас нет первички от этих, нет первички от тех, контрагенты документы не присылают, вы же не поручили это никому, сами не решили проблему».

А дальше что? А дальше такой горе бухгалтер делает «магию». Что-то там с чем-то сводит и сдаёт отчётность. Причём зачастую, заходя в базу, ты видишь, что периоды не закрыты, а отчётности сданы, год сдан. Не закрыты периоды? Ну есть ещё документы, которые мы не можем получить, я же вам рассказывала о них.

А что дальше? Дальше конфликт, увольнение. Ищем нового бухгалтера, там сценарий повторяется, но быстрее. Третьим этапом ищем тех, кто может восстановить бухгалтерию — а там что? А там приходят, и либо также делают вид, либо выписывают «700 тыс. рублей» и тоже делают вид.

Кадры. Обычно в случае одного бухгалтера в штате их просто нет, кадровую политику никто не ведёт, карточки не оформляет, учёт трудовых книжек не ведут, трудовые договоры не оформляют. В лучшем случае в 1С что-то там завели, чтобы ЗП платить. Больничный надо завести — да зачем, пусть без больничного, всё равно там почти разницы нет. А то, что больничный — это единственно правильный способ регламентирования в случае болезни, это никого не волнует (другими словами, если возникает недомогание, то решать эту проблему должен врач, а не руководитель).

Я уже слышу, как «из зала» послышались голоса — на небольшие компании есть аутсорсинг. Я вам так скажу: не видел ни одного аутсорсинга, который бы вёл нормально бухгалтерию ни у кого. Всё, что выше описано, здесь также, но проблемы с аутсорсингом «цветут» быстрее и красочнее.

На моей практике был только один бухгалтер из аутсорсинга (руководитель подразделения аудиторской компании). Это было на заре моей деятельности, я тогда не понимал — она «три шкуры с нас спускала», по каждой операции. Я оттуда запомнил полный список документов на представительские расходы, вместе с отчётами и прочим. Больше я ни от кого такого списка не слышал.

Да, когда компания у меня выросла и пару раз «сменилась» у меня появилась возможность иметь отдел бухгалтерии и финансовый и кадровый отделы — тогда с горем пополам, получалось вести дела. А что делать начинающим? Им абсолютно точно так же нужно всё — вести и договора, и кадры, и финансы и, само собой, полностью бухгалтерию.

Ещё пару слов о менталитете бухгалтеров. Ещё на заре своей деятельности, лет 15 назад, я имел интересный диалог с бухгалтером. Я зашёл в 1С — смотрю — сбербанк заведён 6 раз как банк. Спрашиваю, а зачем, если можно один и тот же банк выбрать и не заводить дубли, которые, к тому же приведут к неминуемым проблемам. Ответ был классический: «Меня так учили, я бухгалтер, не мешайте работать».

Ну и ещё немного из практики — все же сильные бухгалтеры есть, они, к сожалению, заточены на работу в более крупных компаниях, в команде. Однажды мне надо было собрать копию базы 1С, чтобы поэкспериментировать с переходом на другую версию 1С. Попутно мы хотели решить несколько наших проблем с учётом и свести, и закрыть периоды за последний год. Бухгалтера отводили на это «годы». А я искал в своём окружении людей, которые могут помочь. И в моём окружении нашёлся главный бухгалтер, который работал в компании с оборотом в 10 раз больше и с ЗП, конечно же, в 2 раза больше. Она откликнулась и за 3 вечера и один выходной сама сделала всё, что нужно было. Поняла, что нужно за 10 минут, без лишних разговоров.

Надо сказать, что сейчас, как раньше говорили — «продвинутый пользователь ПК», это необходимый навык для бухгалтера. Установка крипто ПРО, различных браузеров, плагинов, аккаунтов в БК, банков и других системах, почта и различные клиенты почты — это всё должно быть настолько легко осязаемо бухгалтером, чтобы даже не вызывало вопросов, кто и когда настроит тот или иной, уже неотъемлемый инструмент современного клерка. Классический вопрос — «У меня процессор не заводится», конечно, должен уйти в историю, чего всем и желаю.

А вы как решайте вопрос ведения бухгалтерии?

