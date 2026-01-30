Как Р-лизинг выкрал исполнительный лист с Почты РФ. Что нужно знать про лизинговые компании.

История эта происходила с одной из наших компаний 6 лет назад. Первое, что нужно понимать — бизнес лизинговой лежит в плоскости изъятия авто, а не в плоскости лизинговых договоров и прибыли с них.

Лизинг — крайне невыгодная схема — финансово сильно дороже кредита, объект лизинга не принадлежит вам. Сказки про НДС — ерунда и уловка от лизинговых. Если вы покупайте и платите с юридического лица — вы, оплачивая авто, точно так же возмещайте НДС, точно так же, как и, оплачивая лизинговые платежи с той лишь разницей, что платёж делайте единоразово.

И так получилось, что мы пропустили сроки оплаты двух платежей подряд. И вот в один прекрасный день обнаружили, что машины нет — как выяснилось, её забрала лизинговая.

Здесь надо напомнить, что 6 лет назад как раз был период, когда годовалая машина стоила столько же, сколько и новая — год назад. Запомним эту информацию.

Что дальше? Лизинговая прислала уведомление о расторжение и акт изъятия. Надо понимать, что там много нюансов, их знают юристы, которые специализируются на этих видах споров. И всё на самом деле просто — на изъятия нужен акт с состоянием авто, на расторжение уведомление, поданное в правильных сроках.

Но вот незадача — сумма, которую нам выставили спустя год оплат в лизинговую.

Что получается — стоимость договора вместе со всеми процентами и прочим, скажем 4 млн. Ты год платишь по итогу всего 2 млн. Плюс к этому лизинговая забрала авто — выше мы вспоминали, что авто стоит опять 3.3, а то и 4 млн. То есть 2 млн платежей и ещё 4 млн после продажи авто. А лизинговая выставила к оплате ещё 1 млн. И того — лизинговая потратила 3.3 млн, а за год получила 7 млн. Вот такая математика. 50% владельцев лизинговых договоров с изъятием вообще никуда не ходят, закрывают или не закрывают выставленный 1 млн и всё.

А какова реальная практика в судах? Для такого случая есть термин — неосновательное обогащение. Если на пальцах — лизинговая должна получить свои платежи, возможно, какие-то согласованные с нормативными базами и судебной практикой пени. И больше ничего. То есть в нашем случае это 4 млн. Другими словами, после продажи авто — лизинговая нам была должна 2 млн рублей (реально там было даже больше, машины тогда взлетели в цене). Конечно, основной спор разжигается в судах вокруг того, сколько машина стоит, или за сколько её продали. Тогда делается экспертиза стоимости или запрашивается стоимость продажи авто (которую лизинговая искусственно может занижать).

Вы спросите, а при чём здесь Почта РФ?

Суд мы выиграли, теперь для получения денег нужно получить исполнительный лист в суде. Практика такая, что исполнительные листы отправляют по почте РФ и нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить письмо. Замечу, что если лист утерян, то его восстановление, это отдельный арбитражный процесс с апелляциями, возражениями и прочими плясками, где нужно доказать, что этот ИЛ ты не использовал. В общем, это ещё минимум 6–8 месяцев.

Так вот, мы это все знали, лист ждали, трекинг проверяли. И вот настал тот день, когда трекинг показал, что ИЛ пришёл. Утром мы это увидели, вечером этого же дня после работы человек поехал получать письмо. И знайте что? Мы пришли на почту, а там говорят — «письмо уже получили!». Сказали, какой-то СМС подтвердились и получили, мол есть такая функция на почте. Ну, поразмыслив недолго, поговорив с юристами, пришли к выводу, что это нужно только Р-лизингу, больше некому. Было написано заявление в МВД и сразу же в прокуратуру с надлежащим уведомлением Р-лизинга.

На следующий день нам позвонили из Р-лизинга и сообщили, что приезжайте, ваш лист в Р-банке, надо подписать документы, и в этот же день деньги будут перечислены. Поехали подписали, деньги получили.

Будьте аккуратны, сейчас все споры, проблемы, вопросы решаются в судах — без бумажки ты «какашка», как говорил (и говорит) мой отец. Такие времена — берегите себя!