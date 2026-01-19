Почему малый и средний бизнес почти всегда проигрывает лизинговые споры
Лизинг в МСП обычно начинается одинаково. Бизнесу нужно оборудование или техника. Покупать дорого, кредит не одобрили, а лизинг предлагают быстро и почти без вопросов. Договор подписывается в рабочем режиме, между встречами и звонками. Никто не ожидает суда. Но именно в этот момент он, по сути, и начинается.
Судебная практика по лизингу за последние годы стала достаточно устойчивой. И если убрать эмоции, становится понятно, почему малый и средний бизнес в этих спорах проигрывает системно.
Суд не спасает от плохого договора
Один из ключевых выводов, который последовательно проводит Верховный суд: лизинг — это предпринимательский риск,
а не социальная поддержка бизнеса.
Так, в одном из дел Верховный суд прямо указал, что лизингополучатель, действующий в рамках предпринимательской деятельности, принимает на себя риск выбора предмета лизинга и поставщика, даже если фактически поставщика рекомендовал лизингодатель. Сам по себе факт проблем с оборудованием не освобождает от обязанности платить лизинговые платежи.
На практике это выглядит так: техника простаивает, бизнес теряет выручку, но суд исходит из формулы - договор действует, платежи начисляются.
Некачественное имущество — это не аргумент против платежей
Распространенная позиция бизнеса: если предмет лизинга оказался некачественным, платить по договору несправедливо. Судебная практика здесь давно сформирована и для МСП она неприятна.
В ряде дел арбитражные суды, а затем и Верховный суд, прямо указали: обязанность по внесению лизинговых платежей не зависит от наличия спора о качестве имущества, если договором ответственность за недостатки возложена на лизингополучателя.
Суды предлагают стандартный маршрут:
продолжать платить по лизингу;
отдельно предъявлять требования к поставщику;
не смешивать одно с другим.
Для бизнеса это часто выглядит абсурдно, но для суда — логично и последовательно.
Расторжение договора не означает, что все закончилось
Еще одна точка массового разочарования — досрочное расторжение лизинга. Многие предприниматели искренне считают, что возврат имущества закрывает финансовый вопрос. Судебная практика говорит обратное.
В нескольких резонансных делах Верховный суд подтвердил право лизингодателя взыскивать с лизингополучателя разницу между суммой финансирования и фактически полученными платежами, а также штрафы и неустойки, если это предусмотрено договором.
В результате бизнес сталкивается с ситуацией, когда:
оборудование возвращено;
договор расторгнут;
требования к оплате продолжают предъявляться.
С точки зрения суда это не наказание, а восстановление экономического баланса сделки.
«Суд сам снизит» — самая опасная ставка
Надежда на снижение неустоек — еще один устойчивый миф.
Да, суды применяют статью 333 ГК РФ. Но в лизинговых спорах снижение, как правило, ограниченное.
В судебных актах прямо указывается: сам по себе статус малого бизнеса, финансовые трудности и убытки не являются основанием для существенного уменьшения ответственности. Предпринимательский риск — осознанный.
В итоге суд может слегка подкорректировать цифры, но экономику спора это редко меняет.
Почему суды почти всегда на стороне лизингодателя?
Если собрать судебную практику в одну конструкцию, причина становится очевидной. Суды исходят из того, что:
договор лизинга является результатом свободного волеизъявления сторон;
бизнес понимал или должен был понимать условия сделки;
перераспределение рисков закреплено письменно.
Суд не переписывает договор задним числом и не компенсирует управленческие ошибки.
Где бизнес реально проигрывает
Малый и средний бизнес проигрывает лизинговые споры не в зале суда. Он проигрывает:
когда не анализирует условия расторжения;
когда соглашается с формулировками «лизингодатель не отвечает ни за что»;
когда рассчитывает на справедливость вместо расчета последствий.
Суд лишь фиксирует уже сложившийся результат.
Вывод для МСП
Лизинг — рабочий инструмент, но только при трезвом подходе. Судебная практика последних лет однозначна: подписанный лизинговый договор почти всегда сильнее аргументов бизнеса о разумности и справедливости.
Поэтому единственная точка, где МСП может реально повлиять на исход будущего спора, — это стадия подписания договора. Все остальное, как правило, уже постфактум.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию