Почему малый и средний бизнес почти всегда проигрывает лизинговые споры

Лизинг в МСП обычно начинается одинаково. Бизнесу нужно оборудование или техника. Покупать дорого, кредит не одобрили, а лизинг предлагают быстро и почти без вопросов. Договор подписывается в рабочем режиме, между встречами и звонками. Никто не ожидает суда. Но именно в этот момент он, по сути, и начинается.

Судебная практика по лизингу за последние годы стала достаточно устойчивой. И если убрать эмоции, становится понятно, почему малый и средний бизнес в этих спорах проигрывает системно.

Суд не спасает от плохого договора

Один из ключевых выводов, который последовательно проводит Верховный суд: лизинг — это предпринимательский риск, а не социальная поддержка бизнеса.

Так, в одном из дел Верховный суд прямо указал, что лизингополучатель, действующий в рамках предпринимательской деятельности, принимает на себя риск выбора предмета лизинга и поставщика, даже если фактически поставщика рекомендовал лизингодатель. Сам по себе факт проблем с оборудованием не освобождает от обязанности платить лизинговые платежи.

На практике это выглядит так: техника простаивает, бизнес теряет выручку, но суд исходит из формулы - договор действует, платежи начисляются.

Некачественное имущество — это не аргумент против платежей

Распространенная позиция бизнеса: если предмет лизинга оказался некачественным, платить по договору несправедливо. Судебная практика здесь давно сформирована и для МСП она неприятна.

В ряде дел арбитражные суды, а затем и Верховный суд, прямо указали: обязанность по внесению лизинговых платежей не зависит от наличия спора о качестве имущества, если договором ответственность за недостатки возложена на лизингополучателя.

Суды предлагают стандартный маршрут:

продолжать платить по лизингу;

отдельно предъявлять требования к поставщику;

не смешивать одно с другим.

Для бизнеса это часто выглядит абсурдно, но для суда — логично и последовательно.

Расторжение договора не означает, что все закончилось

Еще одна точка массового разочарования — досрочное расторжение лизинга. Многие предприниматели искренне считают, что возврат имущества закрывает финансовый вопрос. Судебная практика говорит обратное.

В нескольких резонансных делах Верховный суд подтвердил право лизингодателя взыскивать с лизингополучателя разницу между суммой финансирования и фактически полученными платежами, а также штрафы и неустойки, если это предусмотрено договором.

В результате бизнес сталкивается с ситуацией, когда:

оборудование возвращено;

договор расторгнут;

требования к оплате продолжают предъявляться.

С точки зрения суда это не наказание, а восстановление экономического баланса сделки.

«Суд сам снизит» — самая опасная ставка

Надежда на снижение неустоек — еще один устойчивый миф.

Да, суды применяют статью 333 ГК РФ. Но в лизинговых спорах снижение, как правило, ограниченное.

В судебных актах прямо указывается: сам по себе статус малого бизнеса, финансовые трудности и убытки не являются основанием для существенного уменьшения ответственности. Предпринимательский риск — осознанный.

В итоге суд может слегка подкорректировать цифры, но экономику спора это редко меняет.

Почему суды почти всегда на стороне лизингодателя?

Если собрать судебную практику в одну конструкцию, причина становится очевидной. Суды исходят из того, что:

договор лизинга является результатом свободного волеизъявления сторон;

бизнес понимал или должен был понимать условия сделки;

перераспределение рисков закреплено письменно.

Суд не переписывает договор задним числом и не компенсирует управленческие ошибки.

Где бизнес реально проигрывает

Малый и средний бизнес проигрывает лизинговые споры не в зале суда. Он проигрывает:

когда не анализирует условия расторжения;

когда соглашается с формулировками «лизингодатель не отвечает ни за что»;

когда рассчитывает на справедливость вместо расчета последствий.

Суд лишь фиксирует уже сложившийся результат.

Вывод для МСП

Лизинг — рабочий инструмент, но только при трезвом подходе. Судебная практика последних лет однозначна: подписанный лизинговый договор почти всегда сильнее аргументов бизнеса о разумности и справедливости.

Поэтому единственная точка, где МСП может реально повлиять на исход будущего спора, — это стадия подписания договора. Все остальное, как правило, уже постфактум.