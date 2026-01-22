8101 ОК МП моб
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
Андрей Мильский
Субсидиарная ответственность

Субсидиарка для начинающих: как не стать главным спонсором банкротства

В суде любят простые решения: если денег нет у компании, их ищут у директора. Показываю, как бизнес чаще всего сам приводит себя к субсидиарке.

Субсидиарная ответственность давно перестала быть экзотикой из редких банкротств. Сегодня это стандартный инструмент взыскания, которым пользуются конкурсные управляющие, налоговые органы и кредиторы. Причем применяют его не только к фактическим бенефициарам, но и к директорам, номинальным руководителям и иным контролирующим лицам.

Суды исходят из простой логики: если у компании нет денег, платить должен тот, кто контролировал принятие решений или формально отвечал за управление.

1. Кого суды считают контролирующим лицом

Ключевое понятие для субсидиарной ответственности – контролирующее должника лицо. Это не только участник или бенефициар. В практике 2024–2025 годов к таким лицам стабильно относят:

  • генеральных директоров, в том числе номинальных;

  • лиц, подписывавших финансовые и хозяйственные документы;

  • фактических руководителей, даже без формального статуса;

  • лиц, влияющих на принятие ключевых управленческих решений.

Формальный аргумент «я действовал по указанию собственника» судами не принимается. Если лицо обладало юридическими полномочиями и не приняло мер для предотвращения ущерба, этого достаточно для привлечения к ответственности.

2. Базовые основания для субсидиарки в актуальной практике

В большинстве дел суды опираются не на умысел, а на совокупность фактов, указывающих на недобросовестность или неразумность поведения руководителя.

Наиболее распространенные основания:

  • Непередача или утрата документации
    Если в банкротстве отсутствует бухгалтерия, договоры, первичные документы, суд презюмирует вину руководителя. Доказывать обратное приходится уже директору.

  • Неподача заявления о банкротстве
    Руководитель обязан обратиться в суд при признаках неплатежеспособности. Затягивание подачи расценивается как действие, увеличившее размер ущерба кредиторов.

  • Вывод активов и фиктивные сделки
    Сделки без экономического смысла, перечисления аффилированным лицам, дробление бизнеса, замена активов на неликвид. Даже при отсутствии прямой выгоды суды признают такие действия основанием для ответственности.

  • Формальное руководство
    Номинальный статус не освобождает от ответственности, если лицо подписывало документы, открывало счета, утверждало отчетность и фактически обеспечивало юридическое функционирование компании.

3. Подход Верховного суда: ответственность без «злого умысла»

Верховный суд последовательно исходит из того, что для субсидиарной ответственности не требуется доказывать преступный умысел. Достаточно установить:

  • наличие статуса контролирующего лица;

  • причинно-следственную связь между действиями или бездействием и невозможностью расчетов с кредиторами;

  • отсутствие разумных и добросовестных мер по предотвращению ущерба.

Именно поэтому большинство дел проигрываются не из-за откровенных злоупотреблений, а из-за пассивной позиции руководителей.

4. Что реально работает как защита

Судебная практика последних лет показывает: формальные отговорки не работают, но продуманная позиция может существенно снизить риски.

  • Документированная добросовестность
    Протоколы, деловая переписка, финансовые расчеты, обоснование управленческих решений. Суд оценивает не результат, а процесс принятия решений.

  • Своевременные действия при кризисе
    Фиксация финансовых проблем, переговоры с кредиторами, попытки реструктуризации, подача заявления о банкротстве при необходимости.

  • Содействие конкурсному управляющему
    Передача документов, раскрытие информации о реальных контролерах, помощь в поиске активов. В ряде дел именно это становилось основанием для снижения или исключения ответственности.

  • Ограничение размера ответственности
    Даже при привлечении к субсидиарке суд может сократить сумму, если доказано, что действия руководителя повлияли не на весь объем задолженности.

5. Чего точно не стоит делать

С точки зрения судебной практики наиболее токсичными являются:

  • формальное руководство без контроля за документами;

  • игнорирование признаков неплатежеспособности;

  • надежда на внутренние договоренности с бенефициаром;

  • пассивное поведение в процедуре банкротства.

Суды исходят из презумпции профессионализма руководителя. Если вы приняли статус директора, вы приняли и риски.

Итоги для практики

Субсидиарная ответственность сегодня – это не санкция за злоупотребления, а механизм перераспределения рисков банкротства на управленцев и контролеров бизнеса.

Для снижения рисков важны не формальные отговорки, а доказуемая добросовестность, своевременные действия и активная позиция в кризисе.
Номинальный статус, устные договоренности и пассивное ожидание почти гарантированно приводят к тому, что именно вы становитесь «спонсором» банкротства.

Информации об авторе

Андрей Мильский

Андрей Мильский

адвокат

4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум