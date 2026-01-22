Субсидиарка для начинающих: как не стать главным спонсором банкротства

Субсидиарная ответственность давно перестала быть экзотикой из редких банкротств. Сегодня это стандартный инструмент взыскания, которым пользуются конкурсные управляющие, налоговые органы и кредиторы. Причем применяют его не только к фактическим бенефициарам, но и к директорам, номинальным руководителям и иным контролирующим лицам.

Суды исходят из простой логики: если у компании нет денег, платить должен тот, кто контролировал принятие решений или формально отвечал за управление.