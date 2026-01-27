Взыскание убытков с директора: когда и как это работает

Директор платит из личных средств. Как это происходит?

Компания обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего генерального директора более 18 млн рублей убытков. Основание простое и при этом типичное: директор заключал договоры с аффилированными контрагентами, принимал работы без реальной проверки и фактически вывел денежные средства из общества.

Суды трех инстанций поддержали компанию. Аргументы директора о «хозяйственном риске» не сработали. Суд указал: решения принимались в его личных интересах, экономической целесообразности не имели, контроль за расходованием средств отсутствовал. Итог — взыскание убытков в полном объеме.

Такие дела давно перестали быть исключением. Взыскание убытков с директора стало рабочим инструментом защиты бизнеса.