8097 Премиум Ленд 21.01
🔴 Вебинар: Охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС — главные изменения →
Андрей Мильский
Обзор судебной практики
Взыскание убытков с директора: когда и как это работает

Взыскание убытков с директора: когда и как это работает

Компания обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего генерального директора более 18 млн рублей убытков. Основание простое и при этом типичное: директор заключал договоры с аффилированными контрагентами, принимал работы без реальной проверки и фактически вывел денежные средства из общества.

Директор платит из личных средств. Как это происходит?

Компания обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего генерального директора более 18 млн рублей убытков. Основание простое и при этом типичное: директор заключал договоры с аффилированными контрагентами, принимал работы без реальной проверки и фактически вывел денежные средства из общества.

Суды трех инстанций поддержали компанию. Аргументы директора о «хозяйственном риске» не сработали. Суд указал: решения принимались в его личных интересах, экономической целесообразности не имели, контроль за расходованием средств отсутствовал. Итог — взыскание убытков в полном объеме.

Такие дела давно перестали быть исключением. Взыскание убытков с директора стало рабочим инструментом защиты бизнеса.

Реальная судебная практика и позиция Верховного Суда

В 2025 году Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по вопросам ответственности директора и иных руководителей за убытки, причинённые компании. В документе содержится 26 ключевых правовых позиций, которые формируют основу сегодняшнего подхода арбитражных судов к таким спорам.

Главные выводы Президиума ВС РФ

Когда директора можно привлечь к ответственности

Директор отвечает перед обществом за убытки, если доказано, что они возникли из-за его виновных действий или бездействия. Это следует из статьи 53.1 ГК РФ и сложившейся практики Верховного суда.

Наиболее частые основания для взыскания:

  • заключение заведомо невыгодных договоров,

  • сделки с аффилированными лицами без раскрытия конфликта интересов,

  • вывод активов или денег компании,

  • отсутствие контроля за бухгалтерией и финансами,

  • игнорирование налоговых и корпоративных рисков,

  • принятие решений без анализа последствий для бизнеса.

Важно: сам по себе убыток еще не означает автоматическую ответственность директора. Ключевое значение имеет его поведение.

Хозяйственный риск или нарушение обязанностей

Суды давно проводят границу между допустимым предпринимательским риском и недобросовестным управлением.

Директор не отвечает за убытки, если он:

  • действовал разумно и добросовестно,

  • принимал решения на основе информации, доступной на тот момент,

  • не имел личной заинтересованности,

  • предпринимал меры по минимизации негативных последствий.

Но если выясняется, что документы не анализировались, риски игнорировались, а решения принимались формально, ссылка на «риск бизнеса» не спасает.

Что нужно доказать компании

Для взыскания убытков общество должно подтвердить сразу несколько обстоятельств:

  1. Факт убытков.
    Реальный ущерб или упущенная выгода, подтвержденные документами.

  2. Противоправность поведения директора.
    Нарушение обязанностей по управлению компанией.

  3. Причинно-следственную связь.
    Именно действия директора привели к возникновению убытков.

  4. Вину.
    По общему правилу предполагается, но директор может пытаться ее опровергнуть.

Практика показывает: если доказана аффилированность, личная выгода или формальный подход к управлению, суды становятся на сторону бизнеса.

Кто может подать иск

Иск о взыскании убытков с директора вправе подать:

  • сама компания,

  • участник или акционер общества,

  • конкурсный управляющий в рамках банкротства.

Причем банкротство значительно расширяет возможности для привлечения директора к ответственности. В таких делах суды особенно тщательно анализируют действия руководителя за несколько лет до кризиса.

Сроки и давность

Общий срок исковой давности составляет три года. Он начинает течь с момента, когда компании стало известно или должно было стать известно:

  • о факте причинения убытков,

  • о лице, ответственном за них.

На практике это часто дата смены директора, проведения аудита или выявления нарушений в ходе налоговой проверки.

Почему такие иски стали чаще

Причин несколько:

  • рост корпоративных конфликтов,

  • активная позиция Верховного суда,

  • использование исков как способа возврата активов,

  • банкротные процедуры, где личная ответственность руководителей стала нормой.

Сегодня статус директора не воспринимается судами как формальный. Это лицо с реальной ответственностью и реальными рисками.

Что важно учитывать бизнесу

Если компания планирует взыскивать убытки с директора, критично заранее:

  • зафиксировать нарушения документально,

  • провести финансовый и правовой анализ действий руководителя,

  • оценить судебную перспективу,

  • не затягивать со сроками.

Для директоров вывод тоже очевиден: управленческие решения должны быть обоснованными, прозрачными и подтвержденными документами. В противном случае ответственность может стать личной.

Информации об авторе

Андрей Мильский

Андрей Мильский

адвокат

2 подписчика9 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум