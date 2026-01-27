Взыскание убытков с директора: когда и как это работает

Директор платит из личных средств. Как это происходит?
Компания обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего генерального директора более 18 млн рублей убытков. Основание простое и при этом типичное: директор заключал договоры с аффилированными контрагентами, принимал работы без реальной проверки и фактически вывел денежные средства из общества.
Суды трех инстанций поддержали компанию. Аргументы директора о «хозяйственном риске» не сработали. Суд указал: решения принимались в его личных интересах, экономической целесообразности не имели, контроль за расходованием средств отсутствовал. Итог — взыскание убытков в полном объеме.
Такие дела давно перестали быть исключением. Взыскание убытков с директора стало рабочим инструментом защиты бизнеса.
Реальная судебная практика и позиция Верховного Суда
В 2025 году Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по вопросам ответственности директора и иных руководителей за убытки, причинённые компании. В документе содержится 26 ключевых правовых позиций, которые формируют основу сегодняшнего подхода арбитражных судов к таким спорам.
Главные выводы Президиума ВС РФ
Когда директора можно привлечь к ответственности
Директор отвечает перед обществом за убытки, если доказано, что они возникли из-за его виновных действий или бездействия. Это следует из статьи 53.1 ГК РФ и сложившейся практики Верховного суда.
Наиболее частые основания для взыскания:
заключение заведомо невыгодных договоров,
сделки с аффилированными лицами без раскрытия конфликта интересов,
вывод активов или денег компании,
отсутствие контроля за бухгалтерией и финансами,
игнорирование налоговых и корпоративных рисков,
принятие решений без анализа последствий для бизнеса.
Важно: сам по себе убыток еще не означает автоматическую ответственность директора. Ключевое значение имеет его поведение.
Хозяйственный риск или нарушение обязанностей
Суды давно проводят границу между допустимым предпринимательским риском и недобросовестным управлением.
Директор не отвечает за убытки, если он:
действовал разумно и добросовестно,
принимал решения на основе информации, доступной на тот момент,
не имел личной заинтересованности,
предпринимал меры по минимизации негативных последствий.
Но если выясняется, что документы не анализировались, риски игнорировались, а решения принимались формально, ссылка на «риск бизнеса» не спасает.
Что нужно доказать компании
Для взыскания убытков общество должно подтвердить сразу несколько обстоятельств:
Факт убытков.
Реальный ущерб или упущенная выгода, подтвержденные документами.
Противоправность поведения директора.
Нарушение обязанностей по управлению компанией.
Причинно-следственную связь.
Именно действия директора привели к возникновению убытков.
Вину.
По общему правилу предполагается, но директор может пытаться ее опровергнуть.
Практика показывает: если доказана аффилированность, личная выгода или формальный подход к управлению, суды становятся на сторону бизнеса.
Кто может подать иск
Иск о взыскании убытков с директора вправе подать:
сама компания,
участник или акционер общества,
конкурсный управляющий в рамках банкротства.
Причем банкротство значительно расширяет возможности для привлечения директора к ответственности. В таких делах суды особенно тщательно анализируют действия руководителя за несколько лет до кризиса.
Сроки и давность
Общий срок исковой давности составляет три года. Он начинает течь с момента, когда компании стало известно или должно было стать известно:
о факте причинения убытков,
о лице, ответственном за них.
На практике это часто дата смены директора, проведения аудита или выявления нарушений в ходе налоговой проверки.
Почему такие иски стали чаще
Причин несколько:
рост корпоративных конфликтов,
активная позиция Верховного суда,
использование исков как способа возврата активов,
банкротные процедуры, где личная ответственность руководителей стала нормой.
Сегодня статус директора не воспринимается судами как формальный. Это лицо с реальной ответственностью и реальными рисками.
Что важно учитывать бизнесу
Если компания планирует взыскивать убытки с директора, критично заранее:
зафиксировать нарушения документально,
провести финансовый и правовой анализ действий руководителя,
оценить судебную перспективу,
не затягивать со сроками.
Для директоров вывод тоже очевиден: управленческие решения должны быть обоснованными, прозрачными и подтвержденными документами. В противном случае ответственность может стать личной.
