Потребительский экстремизм: границы допустимого и позиция суда

Позиция Верховного суда: права не должны превращаться в инструмент наживы

Верховный суд неоднократно подчеркивал, что повышенная защита потребителя не означает безусловного удовлетворения любых требований.

В Обзоре судебной практики Верховного суда РФ по делам о защите прав потребителей указано, что при разрешении споров суды обязаны оценивать добросовестность поведения сторон, в том числе самого потребителя. Если его действия направлены исключительно на получение штрафных санкций, такие требования могут быть признаны злоупотреблением правом.

Отдельно Верховный суд отметил, что отказ от досудебного урегулирования, уклонение от передачи товара на проверку качества или намеренное завышение требований сами по себе могут свидетельствовать о недобросовестности.