Как возможно бизнесу перейти из «желтой» зоны в «зеленую» в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК), практическое применение

Нами замечено, что успех реабилитации зависит от нескольких факторов

Подробнее о критериях. Разберем группы критериев и выделим те, которые имеют наибольшее значение на весах при выставлении рейтинга.

- иные факторы, в том числе указанные Банком России как критерии для оценки компании/ИП в ЗСК.

- возможность перевести работу компании/ИП на время реабилитации в щадящий режим работы, как мы это называем в режим «тишины», то есть сохраняя хозяйственную деятельность, но при этом сократим обороты по р/счетам;

Группа 1. Критерии в области оценки юридического лица (индивидуального предпринимателя), видов,характера и финансовых результатов его деятельности

- при введении внешнеэкономической деятельности (ВЭД) есть отдельная группа критериев: соотношение переведенных денег по импортных контрактам и объему фактически ввезенных товаров и проч.

- соответствие заключенных договоров общепринятой рыночной практике. Если договор имеет явные признаки отклонения от общерыночных, что прежде всего оценивается по характеру платежей. Критерий имеет также большое значение на весах;

- объем уплаченных налогов и размер налоговой нагрузки – один из максимальных критериев на весах. Берется как показатель нагрузки по отрасли, так и учитывается общий объем уплаченных налогов/сборов;

- показатели бухгалтерского баланс и отчета о финансовых результатах. Отрицательные показатели или минимальные пороги по отрасли имеют значение на весах;

- работа с контрагентами, имеющих высокую степень риска в ЗСК – один из максимальных критериев на весах. Необходима превентивная проверка актуального рейтинга каждого контрагента как перед получением от него денег, так и при уплате в его адрес. Мы рекомендуем делать проверку каждый раз в отношении компаний/ИП, имеющих среднюю степень риска в ЗСК, и даже с «зеленым» рейтингом, имеющих типологию;

Нами установлено, что из этой группы наибольший вес имеют такие критерии как:

Группа 2. Критерии в области оценки операции по счетам юридического лица (индивидуального предпринимателя) в кредитных организациях

Наибольший вес исходя из нашей практики мы увидели для следующих критериев:

- динамика и период изменения объемов и количества операции по банковским счетам (счетам по депозитам). К примеру, резкий рост выручки по сравнению аналогичного прошлого периода. Об этом говорит и судебная практика, например, дело №40-152117/25-149-828, в котором суд вынес решение в пользу ЦБ РФ;

- объем и количество платежеи, подтверждающих хозяиственную деятельность (заработная плата, хозяиственные расходы, связь, аренда и тому подобное). Учитываются совокупные хоз. расходы по всем счетам;

- объем и количество операции по зачислению денежных средств на банковские счета юридического лица (индивидуального предпринимателя) по основаниям, связанным с закрытием банковского счета. Расторжение договора банковского счета как по инициативе банка (п. 5.2 ст.7 – 115-фз), так и по инициативе клиента банка. Поэтому мы никогда не рекомендуем закрывать счет в том числе в ситуациях, когда там заморожены средства, а банк готов их отпускать только через закрытие счета;

- объем и количество операции по выдаче и (или) перечислению на другои счет остатка денежных средств на банковском счете юридического лица (индивидуального предпринимателя) по основаниям, связанным с закрытием банковских счетов. Аналогично предыдущему пункту;

- соотношение объема денежных средств, поступивших на банковские счета с учетом налога на добавленную стоимость, и денежных средств, списанных с банковских счетов без учета налога на добавленную стоимость. Речь идет про так называемую «ломку» НДС, то есть она учитывается не только как повышенный риск для AML-системы отдельного банка, но и на весах в ЗСК;

- наличие (отсутствие) связи между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на банковские счета юридического лица (индивидуального предпринимателя) и основаниями их последующего списания. Оценка реальности деятельности, в том числе фактор так называемой «ломки» ОКВЭД: к примеру, пришли деньги за стройматериал, а вышли за рыбу;

- объем, количество и основания совершения операции по перечислению денежных средств на банковские счета, с которых в последующем осуществляется их снятие в наличнои форме, доля таких операции в общем объеме всех списании с банковских счетов юридического лица (индивидуального предпринимателя). Как неудивительно, но ряд предпринимателей продолжают считать нормальным снятие наличных с р/счета в немалых объемах;

- объем, количество и основания совершения операции по перечислению денежных средств на банковские счета физических лиц, доля таких операции в общем объеме всех списании с банковских счетов юридического лица (индивидуального предпринимателя). Исключение здесь з/п проекты, модели бизнеса, которые предполагают расчеты с населением (вторичное сырье, ломбарды и проч.); касательно переводов как «подотчетные средства» мы наблюдаем это как негативный признак на весах;

- объем, количество и основания совершения операции по снятию с банковских счетов (счетов по депозитам) наличных денежных средств, доля таких операции в общем объеме всех списании с банковских счетов юридического лица (индивидуального предпринимателя). Опять же, снятие наличных с р/счета, в том числе объемы снятия по бизнес-картам;

- объем, количество и основания совершения операции по перечислению денежных средств в пользу нерезидентов и (или) на счета других резидентовв иностранных банках (иных организациях финансового рынка), доля таких операции в общем объеме всех списании с банковских счетов юридического лица (индивидуального предпринимателя). Критерий относится к мерам борьбы против вывода денег за границу. На данный критерий стоит обратить особое внимание компаниям, работающих с ВЭД; наша базовая рекомендация: каждый перевод в адрес нерезидента должен быть документально подтвержден. AML-риски при ведении ВЭД рассмотрим в отдельном нашем материале;

- объем и количество совершаемых операции по перечислению денежных средств на свои счета в иностранных банках (иных организациях финансового рынка), доля таких операции в общем объеме всех списании с банковских счетов юридического лица (индивидуального предпринимателя). Аналогично предыдущему пункту;

- наличие (отсутствие) по банковским счетам операции, имеющих транзитныи характер (остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операции, обычно проводимыми клиентомпо банковским счетам). Один из существенных критериев на весах по 2-й группе. Сюда попадают такие факторы как отсутствие «ночевки» денег, списание денег со счета в короткий срок (1-3 дня), несоблюдение пропорций по остаткам на счетах и проч.;

- объем и количество операции по расчетам с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), которые Банком России отнесены к группе высокои степени (уровня) риска совершения подозрительных операции, а также доля таких операции в общем объеме операции по банковским счетам юридического лица (индивидуального предпринимателя). Также один из приоритетных критериев на весах, здесь все просто: работаете с «красными» контрагентами – рейтинг очень быстро будет ухудшаться. Касательно отправки денег на «желтых» и (или) получение средств от «желтых» компаний/ИП с типологией – нами также наблюдается как усиливающий фактор на весах в негативную сторону;

- соответствие указанных в платежных документах основании операции, проводимых по банковским счетам, кодам видов экономическои деятельности, указанным в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). При аналитике нами неоднократно установлено, что несоответствие назначений в платежах заявленным ОКВЭДам или запутанный характер в назначении имеет отрицательное значение на весах;

- наличие в деятельности юридического лица признаков связи с финансированием терроризма, в том числе совершение операции по сбору, передаче, расходованию денежных средств, возможно направленных на поддержку террористическои деятельности. Этот критерий мы включили в список ввиду его безусловного повышенного значения, но у нас на практике не попадались компании, операции по счетам которых попадали под данный критерий либо нами это было интерпретировано иначе.