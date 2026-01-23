НДС с 2026 года для УСН: лимит 20 млн, ставки и ключевые риски перехода

С начала 2026 года всё больше компаний на УСН сталкиваются с одной и той же ситуацией: оборот превысил 20 млн рублей — и бизнес автоматически попадает в режим НДС.
На практике это означает не просто смену налогового статуса, а серьёзные риски для маржинальности, договоров и финансового результата, если переход не был подготовлен заранее.
Ниже — кратко и по существу о том, какие нормы действуют с 2026 года и где находятся основные «ловушки».
Налоговая реформа, запущенная Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, вошла в активную фазу. Если доход за предыдущий год или текущий налоговый период превысил 20 млн рублей, компания утрачивает освобождение от НДС. Дополнительные разъяснения и уточнения внесены Федеральным законом от 29.10.2024 № 425-ФЗ, который существенно изменил практику применения норм Налогового кодекса.
Сетка ставок НДС в 2026 году
Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ:
5% НДС — при доходе от 20 млн до 272,5 млн руб. (без права на налоговый вычет);
7% НДС — при доходе до 490,5 млн руб. (также без права на вычет);
10% НДС — льготная ставка для социально значимых товаров;
22% НДС — основная ставка, дающая право на полноценный налоговый вычет (вместо прежних 20%).
На практике это означает следующее
Пониженные ставки 5% и 7% подходят далеко не всем. Отсутствие права на вычет делает их экономически оправданными только при высокой маржинальности бизнеса.
Для компаний с низкой и средней маржой такие ставки часто приводят к скрытому падению прибыли, которое становится заметно лишь через несколько налоговых периодов.
В ряде случаев переход на ставку 22% с правом на вычет оказывается финансово более выгодным решением, чем попытка удержаться на пониженной ставке.
Вывод
2026 год — это не просто очередное изменение налоговых ставок. Фактически речь идёт о смене логики работы бизнеса на УСН. Формальный подход к учёту и расчётам больше не работает: ошибки при выборе ставки, работе с авансами или договорной базой напрямую отражаются на маржинальности и денежном потоке.
На практике основные проблемы возникают не из-за самого НДС, а из-за отсутствия предварительного финансового расчёта и неверных управленческих решений на этапе перехода. Особенно это касается бизнеса с невысокой маржой и компаний, работающих с предоплатами и длинным циклом отгрузки.
