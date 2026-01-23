Клерк работа - Богатыри 20.01 мобил
Сергей Экзархо
Налоговые изменения 2026

НДС с 2026 года для УСН: лимит 20 млн, ставки и ключевые риски перехода

С 2026 года превышение 20 млн руб. на УСН автоматически влечет НДС — и первые потери прибыли. Разбираю реальные риски перехода, ловушки пониженных ставок, авансы и ошибки, из-за которых бизнес платит налог из своей маржи. Практика и выводы, а не теория.

С начала 2026 года всё больше компаний на УСН сталкиваются с одной и той же ситуацией: оборот превысил 20 млн рублей — и бизнес автоматически попадает в режим НДС.
На практике это означает не просто смену налогового статуса, а серьёзные риски для маржинальности, договоров и финансового результата, если переход не был подготовлен заранее.
Ниже — кратко и по существу о том, какие нормы действуют с 2026 года и где находятся основные «ловушки».

Налоговая реформа, запущенная Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, вошла в активную фазу. Если доход за предыдущий год или текущий налоговый период превысил 20 млн рублей, компания утрачивает освобождение от НДС. Дополнительные разъяснения и уточнения внесены Федеральным законом от 29.10.2024 № 425-ФЗ, который существенно изменил практику применения норм Налогового кодекса.

Сетка ставок НДС в 2026 году

Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ:

  • 5% НДС — при доходе от 20 млн до 272,5 млн руб. (без права на налоговый вычет);

  • 7% НДС — при доходе до 490,5 млн руб. (также без права на вычет);

  • 10% НДС — льготная ставка для социально значимых товаров;

  • 22% НДС — основная ставка, дающая право на полноценный налоговый вычет (вместо прежних 20%).

На практике это означает следующее

Пониженные ставки 5% и 7% подходят далеко не всем. Отсутствие права на вычет делает их экономически оправданными только при высокой маржинальности бизнеса.
Для компаний с низкой и средней маржой такие ставки часто приводят к скрытому падению прибыли, которое становится заметно лишь через несколько налоговых периодов.
В ряде случаев переход на ставку 22% с правом на вычет оказывается финансово более выгодным решением, чем попытка удержаться на пониженной ставке.

Вывод

2026 год — это не просто очередное изменение налоговых ставок. Фактически речь идёт о смене логики работы бизнеса на УСН. Формальный подход к учёту и расчётам больше не работает: ошибки при выборе ставки, работе с авансами или договорной базой напрямую отражаются на маржинальности и денежном потоке.

На практике основные проблемы возникают не из-за самого НДС, а из-за отсутствия предварительного финансового расчёта и неверных управленческих решений на этапе перехода. Особенно это касается бизнеса с невысокой маржой и компаний, работающих с предоплатами и длинным циклом отгрузки.

Переход на НДС в 2026 году требует не только корректного бухгалтерского учёта, но и полноценного налогового и финансового планирования. Решения, принятые «по привычке» или по формальным рекомендациям, могут стоить бизнесу существенно дороже, чем кажется на первый взгляд.

Сергей Экзархо



Финансовый директор в ООО БИНС



