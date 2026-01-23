НДС с 2026 года для УСН: лимит 20 млн, ставки и ключевые риски перехода

С начала 2026 года всё больше компаний на УСН сталкиваются с одной и той же ситуацией: оборот превысил 20 млн рублей — и бизнес автоматически попадает в режим НДС.

На практике это означает не просто смену налогового статуса, а серьёзные риски для маржинальности, договоров и финансового результата, если переход не был подготовлен заранее.

Ниже — кратко и по существу о том, какие нормы действуют с 2026 года и где находятся основные «ловушки».

Налоговая реформа, запущенная Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, вошла в активную фазу. Если доход за предыдущий год или текущий налоговый период превысил 20 млн рублей, компания утрачивает освобождение от НДС. Дополнительные разъяснения и уточнения внесены Федеральным законом от 29.10.2024 № 425-ФЗ, который существенно изменил практику применения норм Налогового кодекса.