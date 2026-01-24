Куда выгоднее было вложить 3 млн ₽ в 2015 году: считаем реальную прибыль за 10 лет

В этом разборе мы смотрим на конкретный финансовый результат:
во что превратились бы 3 млн ₽ через 10 лет;
какую прибыль в рублях это дало;
какой это процент от первоначального капитала за весь период.
Методика: как именно считали
Во всех сценариях условия одинаковые:
старт: 3 000 000 ₽ в начале 2015 года;
горизонт: 10 лет, до конца 2025 года;
там, где инструмент приносит доход (проценты, купоны, аренда), мы считаем, что он реинвестируется, но в статье акцентируем внимание на итоговой сумме и приросте за весь период;
налоги, комиссии, простой, ремонт, НДФЛ и прочие издержки не учитываем — это сравнительный эксперимент, а не готовый финансовый план;
для валютных и зарубежных активов всё пересчитано в рубли по курсу 81 ₽ за доллар на конец периода.
Все цифры округлены, но соотношения между инструментами сохранены.
1. Самый скромный результат: просто купить доллар
Стратегия: в 2015 году меняем 3 млн ₽ на доллары, кладём «под подушку», в 2025-м считаем результат в рублях по курсу 81 ₽/$.
Итоговая сумма: ≈ 4 000 000 ₽
Прибыль за 10 лет: ≈ 1 000 000 ₽
Прирост к исходному капиталу: ≈ +33% за 10 лет
Фактически доллар за период работал как страховка от девальваций, но не стал драйвером роста капитала. В реальном сравнении это один из самых скромных вариантов.
2. Индекс российского рынка акций: результат ниже ожиданий
Стратегия: в 2015 году покупаем индекс российского рынка акций и держим его 10 лет. В расчётах учитываем только изменение цены индекса, без дивидендов.
Итоговая сумма: ≈ 4 600 000 ₽
Прибыль: ≈ 1 600 000 ₽
Прирост: ≈ +53% за 10 лет
То есть за десятилетие индекс дал чуть больше, чем доллар, но существенно меньше, чем консервативные рублёвые инструменты и реальный сектор. В логике «просто купил индекс и забыл» российский рынок выглядел гораздо скромнее общепринятого мифа «акции всегда обгоняют всё».
3. Вклад и ОФЗ: консервативная рублёвая база
Банковский вклад
Для ориентира берём реальные уровни ставок крупного банка за 2015–2025 годы: высокие проценты середины десятилетия, периоды снижения, отдельные пики.
При капитализации процентов:
Итоговая сумма: ≈ 6 800 000 ₽
Прибыль: ≈ 3 800 000 ₽
Прирост: ≈ +127% за 10 лет
ОФЗ (гособлигации)
Похожий по надёжности инструмент — рублёвые гособлигации. Если каждые несколько лет перекладываться в новые выпуски и реинвестировать купоны:
Итоговая сумма: ≈ 6 500 000 ₽
Прибыль: ≈ 3 500 000 ₽
Прирост: ≈ +117% за 10 лет
Вывод по блоку: на горизонте 10 лет и вклад, и ОФЗ:
обогнали доллар и индекс российского рынка,
почти удвоили–утроили капитал,
остались при этом инструментами с понятным и умеренным риском.
4. Жилая недвижимость комфорт-класса: рост + аренда
Жилая недвижимость в комфорт-сегменте — традиционно один из базовых инструментов для российских инвесторов. Мы смотрим на неё в двух ипостасях: как просто «дома для жизни» и как актив, генерирующий арендный поток.
Вариант 1. Только рост стоимости
Если взять среднюю динамику по рыночному комфорт-классу за 10 лет, объект вырос в цене примерно в 2,7 раза.
При стартовых 3 млн ₽:
Итоговая стоимость: ≈ 8 100 000 ₽
Прибыль: ≈ 5 100 000 ₽
Прирост: ≈ +170% за 10 лет
Только за счёт переоценки капитала жилая недвижимость:
уверенно обгоняет вклад и ОФЗ;
значительно выигрывает у доллара и индекса российского рынка.
Вариант 2. Рост стоимости + аренда
Если тот же объект сдавать и получать устойчивый арендный доход, картина меняется ещё сильнее. При разумных допущениях по чистой арендной доходности и реинвестировании арендного потока:
Итоговая сумма: ≈ 12 000 000 ₽
Прибыль: ≈ 9 000 000 ₽
Прирост: ≈ +300% за 10 лет
То есть капитал увеличился примерно в 4 раза.
Ключевая мысль: жилая недвижимость комфорт-класса — один из самых безопасных и при этом высокодоходных инструментов на горизонте 10 лет в России. За счёт сочетания роста стоимости и аренды она по итоговому результату приближается к золоту и глобальному фондовому рынку.
5. Золото и S&P 500: лидеры среди «классических» инструментов
Золото в рублях
За 10 лет рублёвая цена золота выросла примерно в 4,4 раза.
Итоговая сумма: ≈ 13 200 000 ₽
Прибыль: ≈ 10 200 000 ₽
Прирост: ≈ +340% за 10 лет
Золото за этот период выступало не только защитным активом, но и мощным источником роста капитала, особенно из рублёвой точки зрения.
Индекс S&P 500 (через доллар, без дивидендов)
Если в 2015 году конвертировать 3 млн ₽ в доллары и вложить их в широкий индекс американского рынка (S&P 500) и просто держать 10 лет, учитывая только рост цены индекса:
Итоговая сумма: ≈ 13 200 000 ₽
Прибыль: ≈ 10 200 000 ₽
Прирост: ≈ +340% за 10 лет
Вместе с золотом и жилой недвижимостью (с арендой) S&P 500 попадает в «верхнюю лигу» инструментов по итоговой доходности, оставаясь при этом массово доступным и относительно понятным способом вложения.
6. Биткоин: отдельная вселенная
Если в начале 2015 года вложить все 3 млн ₽ в биткоин и не трогать позицию 10 лет, по текущим уровням:
Итоговая сумма: ≈ 1 170 000 000 ₽
Прибыль: ≈ 1 167 000 000 ₽
Прирост: ≈ +38 900% за 10 лет
Экстремальная доходность, с экстремальным риском: по пути были падения на –70–80% от пиков.
Как это выглядит, если всё-таки перевести в «% годовых»
Финальная логика статьи — смотреть на общий прирост за 10 лет. Но если кому-то всё же привычнее мыслить в категориях «сколько это в год по сложному проценту», порядок цифр такой (примерно):
Просто доллар: ≈ 2,8% годовых
Индекс российского рынка (цена, без дивидендов): ≈ 4,3% годовых
ОФЗ: ≈ 8,1% годовых
Банковский вклад: ≈ 8,5% годовых
Жилая недвижимость комфорт-класса (только рост цены): ≈ 10,4% годовых
Недвижимость комфорт-класса (рост + аренда, с реинвестированием): ≈ 15% годовых
Золото в рублях: ≈ 15,9% годовых
Индекс S&P 500 (через доллар, без дивидендов): ≈ 16% годовых
Биткоин: 80%+ годовых (на отрезке 2015–2025, с колоссальными просадками по пути)
На длинном горизонте в России лучше всего сработали вложения в золото и рынок недвижимости.
