Куда выгоднее было вложить 3 млн ₽ в 2015 году: считаем реальную прибыль за 10 лет

1. Самый скромный результат: просто купить доллар

Стратегия: в 2015 году меняем 3 млн ₽ на доллары, кладём «под подушку», в 2025-м считаем результат в рублях по курсу 81 ₽/$.

Итоговая сумма: ≈ 4 000 000 ₽

Прибыль за 10 лет: ≈ 1 000 000 ₽

Прирост к исходному капиталу: ≈ +33% за 10 лет

Фактически доллар за период работал как страховка от девальваций, но не стал драйвером роста капитала. В реальном сравнении это один из самых скромных вариантов.