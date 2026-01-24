КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
МЗ
Максим Захаров
Инвестиции

Куда выгоднее было вложить 3 млн ₽ в 2015 году: считаем реальную прибыль за 10 лет

Представим инвестора, который в начале 2015 года имел 3 000 000 ₽ и был готов просто выбрать один инструмент и не трогать его 10 лет — до конца 2025 года. Короче, «положил и забыл».

В этом разборе мы смотрим на конкретный финансовый результат:

  • во что превратились бы 3 млн ₽ через 10 лет;

  • какую прибыль в рублях это дало;

  • какой это процент от первоначального капитала за весь период.

Методика: как именно считали

Во всех сценариях условия одинаковые:

  • старт: 3 000 000 ₽ в начале 2015 года;

  • горизонт: 10 лет, до конца 2025 года;

  • там, где инструмент приносит доход (проценты, купоны, аренда), мы считаем, что он реинвестируется, но в статье акцентируем внимание на итоговой сумме и приросте за весь период;

  • налоги, комиссии, простой, ремонт, НДФЛ и прочие издержки не учитываем — это сравнительный эксперимент, а не готовый финансовый план;

  • для валютных и зарубежных активов всё пересчитано в рубли по курсу 81 ₽ за доллар на конец периода.

Все цифры округлены, но соотношения между инструментами сохранены.

1. Самый скромный результат: просто купить доллар

Стратегия: в 2015 году меняем 3 млн ₽ на доллары, кладём «под подушку», в 2025-м считаем результат в рублях по курсу 81 ₽/$.

  • Итоговая сумма: ≈ 4 000 000 ₽

  • Прибыль за 10 лет: ≈ 1 000 000 ₽

  • Прирост к исходному капиталу: ≈ +33% за 10 лет

Фактически доллар за период работал как страховка от девальваций, но не стал драйвером роста капитала. В реальном сравнении это один из самых скромных вариантов.

2. Индекс российского рынка акций: результат ниже ожиданий

Стратегия: в 2015 году покупаем индекс российского рынка акций и держим его 10 лет. В расчётах учитываем только изменение цены индекса, без дивидендов.

  • Итоговая сумма: ≈ 4 600 000 ₽

  • Прибыль: ≈ 1 600 000 ₽

  • Прирост: ≈ +53% за 10 лет

То есть за десятилетие индекс дал чуть больше, чем доллар, но существенно меньше, чем консервативные рублёвые инструменты и реальный сектор. В логике «просто купил индекс и забыл» российский рынок выглядел гораздо скромнее общепринятого мифа «акции всегда обгоняют всё».

3. Вклад и ОФЗ: консервативная рублёвая база

Банковский вклад

Для ориентира берём реальные уровни ставок крупного банка за 2015–2025 годы: высокие проценты середины десятилетия, периоды снижения, отдельные пики.

При капитализации процентов:

  • Итоговая сумма: ≈ 6 800 000 ₽

  • Прибыль: ≈ 3 800 000 ₽

  • Прирост: ≈ +127% за 10 лет

ОФЗ (гособлигации)

Похожий по надёжности инструмент — рублёвые гособлигации. Если каждые несколько лет перекладываться в новые выпуски и реинвестировать купоны:

  • Итоговая сумма: ≈ 6 500 000 ₽

  • Прибыль: ≈ 3 500 000 ₽

  • Прирост: ≈ +117% за 10 лет

Вывод по блоку: на горизонте 10 лет и вклад, и ОФЗ:

  • обогнали доллар и индекс российского рынка,

  • почти удвоили–утроили капитал,

  • остались при этом инструментами с понятным и умеренным риском.

4. Жилая недвижимость комфорт-класса: рост + аренда

Жилая недвижимость в комфорт-сегменте — традиционно один из базовых инструментов для российских инвесторов. Мы смотрим на неё в двух ипостасях: как просто «дома для жизни» и как актив, генерирующий арендный поток.

Вариант 1. Только рост стоимости

Если взять среднюю динамику по рыночному комфорт-классу за 10 лет, объект вырос в цене примерно в 2,7 раза.

При стартовых 3 млн ₽:

  • Итоговая стоимость: ≈ 8 100 000 ₽

  • Прибыль: ≈ 5 100 000 ₽

  • Прирост: ≈ +170% за 10 лет

Только за счёт переоценки капитала жилая недвижимость:

  • уверенно обгоняет вклад и ОФЗ;

  • значительно выигрывает у доллара и индекса российского рынка.

Вариант 2. Рост стоимости + аренда

Если тот же объект сдавать и получать устойчивый арендный доход, картина меняется ещё сильнее. При разумных допущениях по чистой арендной доходности и реинвестировании арендного потока:

  • Итоговая сумма: ≈ 12 000 000 ₽

  • Прибыль: ≈ 9 000 000 ₽

  • Прирост: ≈ +300% за 10 лет

То есть капитал увеличился примерно в 4 раза.

Ключевая мысль: жилая недвижимость комфорт-класса — один из самых безопасных и при этом высокодоходных инструментов на горизонте 10 лет в России. За счёт сочетания роста стоимости и аренды она по итоговому результату приближается к золоту и глобальному фондовому рынку.

5. Золото и S&P 500: лидеры среди «классических» инструментов

Золото в рублях

За 10 лет рублёвая цена золота выросла примерно в 4,4 раза.

  • Итоговая сумма: ≈ 13 200 000 ₽

  • Прибыль: ≈ 10 200 000 ₽

  • Прирост: ≈ +340% за 10 лет

Золото за этот период выступало не только защитным активом, но и мощным источником роста капитала, особенно из рублёвой точки зрения.

Индекс S&P 500 (через доллар, без дивидендов)

Если в 2015 году конвертировать 3 млн ₽ в доллары и вложить их в широкий индекс американского рынка (S&P 500) и просто держать 10 лет, учитывая только рост цены индекса:

  • Итоговая сумма: ≈ 13 200 000 ₽

  • Прибыль: ≈ 10 200 000 ₽

  • Прирост: ≈ +340% за 10 лет

Вместе с золотом и жилой недвижимостью (с арендой) S&P 500 попадает в «верхнюю лигу» инструментов по итоговой доходности, оставаясь при этом массово доступным и относительно понятным способом вложения.

6. Биткоин: отдельная вселенная

Если в начале 2015 года вложить все 3 млн ₽ в биткоин и не трогать позицию 10 лет, по текущим уровням:

  • Итоговая сумма: ≈ 1 170 000 000 ₽

  • Прибыль: ≈ 1 167 000 000 ₽

  • Прирост: ≈ +38 900% за 10 лет

Экстремальная доходность, с экстремальным риском: по пути были падения на –70–80% от пиков.

Как это выглядит, если всё-таки перевести в «% годовых»

Финальная логика статьи — смотреть на общий прирост за 10 лет. Но если кому-то всё же привычнее мыслить в категориях «сколько это в год по сложному проценту», порядок цифр такой (примерно):

  • Просто доллар: ≈ 2,8% годовых

  • Индекс российского рынка (цена, без дивидендов): ≈ 4,3% годовых

  • ОФЗ: ≈ 8,1% годовых

  • Банковский вклад: ≈ 8,5% годовых

  • Жилая недвижимость комфорт-класса (только рост цены): ≈ 10,4% годовых

  • Недвижимость комфорт-класса (рост + аренда, с реинвестированием): ≈ 15% годовых

  • Золото в рублях: ≈ 15,9% годовых

  • Индекс S&P 500 (через доллар, без дивидендов): ≈ 16% годовых

  • Биткоин: 80%+ годовых (на отрезке 2015–2025, с колоссальными просадками по пути)

На длинном горизонте в России лучше всего сработали вложения в золото и рынок недвижимости.

Информации об авторе

МЗ

Максим Захаров

Руководитель

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум