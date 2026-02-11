8166 КПК ОСНО моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Александр Орлов

Налог на ошибки: как подрядчики по 1С зарабатывают на своих же косяках (схема «двойного чека»)

Почему после каждой доработки 1С вы платите подрядчику еще и за ее исправление? Схема «двойного чека»: ошибка → «консультация» → тормоза → «оптимизация» → три счета за одну задачу. Разбираю реальную схему из практики и почему она работает именно у вас.

Иногда смотришь на очередной счёт от подрядчика по 1С и понимаешь простую вещь: бизнес платит не за результат. Бизнес платит за последствия чужих ошибок.

Я разобрал задачи и счета одного клиента за полгода. Нашёл схему, о которой в ИТ-среде не принято говорить прямо. Она наглая. Она повторяется. Она работает там, где нет жёстких правил.

Разбираю её по шагам.

1. Как работает схема «двойного чека»

Подрядчик делает доработку в 1С. Работа сдана. Акт подписан. Через 1–2 недели начинаются проблемы: документы не проводятся с первого раза, отчёты считают иначе, формы открываются медленно.

Бухгалтерия пишет подрядчику: «После обновления что-то сломалось». Подрядчик отвечает, разбирается, вносит правки. Потом приходит счёт. В нём появляются строки:

  • консультация пользователя — 2 ч

  • анализ инцидента — 3 ч

По факту ты платишь за исправление дефекта, который подрядчик создал сам. Формально всё чисто: обращение → ответ → часы. По сути — продажа последствий своей же ошибки как услуги.

Если ты регулярно видишь в счетах формулировки «консультация после доработки» — это не случайность. Это схема.

2. Почему схема работает в большинстве компаний

Она работает там, где нет управленческих ограничений:

  • Нет разделения работ: доработки, сопровождение и гарантийные исправления смешаны.

  • Нет определения «дефект».

  • Нет запрета на оплату собственных ошибок подрядчика.

  • Бухгалтерия общается с подрядчиком напрямую, как пользователь, без фильтра.

В такой системе подрядчик действует рационально: продаёт всё, что не запрещено. Ошибки → консультации. Последствия → сопровождение. Хаос → часы.

3. Тормоза 1С как отдельный источник дохода

Яков - проказник.

После серии доработок 1С почти всегда начинает работать медленнее. Отчёт формируется 5 минут вместо 30 секунд. Интерфейс подвисает. Пользователи жалуются.

Подрядчик предлагает: диагностика → оптимизация. Отдельный счёт или заявления, что сервера медленные и нужно срочно покупать новые (а еще вчера их производительности хватало).

Никто не фиксирует: когда именно начались тормоза? После какой доработки? Какой код виноват?

Результат — бизнес платит трижды за одну задачу.

Этап

Что платите подрядчику

Примерная сумма (₽)

Доработка

Новая функция / отчёт

80 000 – 150 000

Последствия

«Консультация» + «анализ инцидента»

15 000 – 40 000

Оптимизация

«Ускорение после доработки»

40 000 – 120 000

Итого за цикл

135–310 тыс.

По моей практике это может давать 80–120 тыс. ₽ в месяц сверх нормы только на «оптимизациях» и «инцидентах».

4. Где ломается управление

Я предложил клиенту зафиксировать правила:

  • Что считается дефектом (бесплатное исправление)

  • Гарантийный срок на доработки

  • Запрет оплаты собственных ошибок

Согласование резко замедлилось. Сроки переносились. Появлялись «уточняющие» вопросы. Формального отказа не было. Готовности зафиксировать правила тоже не появилось.

Вывод один: хаос приносит деньги. Прозрачные правила — мешают зарабатывать.

5. Что важно понять собственнику

Проблема не в «плохом» программисте. Проблема в отсутствии управленческого фильтра между бизнесом и подрядчиком.

Пока его нет — ты платишь регулярно. Платишь молча. Платишь за последствия, а не за результат.

6. Что обычно делают дальше

Собственник меняет подрядчика. Через 3–6 месяцев схема повторяется. Меняется исполнитель. Система без правил остаётся той же.

Продолжение

В следующей статье разберу, в чем сложность взаимодействия организаций и подрядчиков 1С. Почему бухгалтеров заставляют выполнять работу ИТ-директоров. И почему бизнес всегда платит за это деньгами и нервами.

P.S. Если вы сейчас смотрите на свежий счёт от 1С-ников и думаете «опять консультация после доработки» — напишите мне в личку в Telegram. Пришлю чек-лист: как отличить дефект от реальной услуги за 5 минут. Ссылка: t.me/itnihilist

Информации об авторе

Александр Орлов

Александр Орлов

Руководитель

3 подписчика3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки