Налог на ошибки: как подрядчики по 1С зарабатывают на своих же косяках (схема «двойного чека»)

Иногда смотришь на очередной счёт от подрядчика по 1С и понимаешь простую вещь: бизнес платит не за результат. Бизнес платит за последствия чужих ошибок.

Я разобрал задачи и счета одного клиента за полгода. Нашёл схему, о которой в ИТ-среде не принято говорить прямо. Она наглая. Она повторяется. Она работает там, где нет жёстких правил.

Разбираю её по шагам.