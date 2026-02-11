Налог на ошибки: как подрядчики по 1С зарабатывают на своих же косяках (схема «двойного чека»)

Иногда смотришь на очередной счёт от подрядчика по 1С и понимаешь простую вещь: бизнес платит не за результат. Бизнес платит за последствия чужих ошибок.
Я разобрал задачи и счета одного клиента за полгода. Нашёл схему, о которой в ИТ-среде не принято говорить прямо. Она наглая. Она повторяется. Она работает там, где нет жёстких правил.
Разбираю её по шагам.
1. Как работает схема «двойного чека»
Подрядчик делает доработку в 1С. Работа сдана. Акт подписан. Через 1–2 недели начинаются проблемы: документы не проводятся с первого раза, отчёты считают иначе, формы открываются медленно.
Бухгалтерия пишет подрядчику: «После обновления что-то сломалось». Подрядчик отвечает, разбирается, вносит правки. Потом приходит счёт. В нём появляются строки:
консультация пользователя — 2 ч
анализ инцидента — 3 ч
По факту ты платишь за исправление дефекта, который подрядчик создал сам. Формально всё чисто: обращение → ответ → часы. По сути — продажа последствий своей же ошибки как услуги.
Если ты регулярно видишь в счетах формулировки «консультация после доработки» — это не случайность. Это схема.
2. Почему схема работает в большинстве компаний
Она работает там, где нет управленческих ограничений:
Нет разделения работ: доработки, сопровождение и гарантийные исправления смешаны.
Нет определения «дефект».
Нет запрета на оплату собственных ошибок подрядчика.
Бухгалтерия общается с подрядчиком напрямую, как пользователь, без фильтра.
В такой системе подрядчик действует рационально: продаёт всё, что не запрещено. Ошибки → консультации. Последствия → сопровождение. Хаос → часы.
3. Тормоза 1С как отдельный источник дохода
После серии доработок 1С почти всегда начинает работать медленнее. Отчёт формируется 5 минут вместо 30 секунд. Интерфейс подвисает. Пользователи жалуются.
Подрядчик предлагает: диагностика → оптимизация. Отдельный счёт или заявления, что сервера медленные и нужно срочно покупать новые (а еще вчера их производительности хватало).
Никто не фиксирует: когда именно начались тормоза? После какой доработки? Какой код виноват?
Результат — бизнес платит трижды за одну задачу.
Этап
Что платите подрядчику
Примерная сумма (₽)
Доработка
Новая функция / отчёт
80 000 – 150 000
Последствия
«Консультация» + «анализ инцидента»
15 000 – 40 000
Оптимизация
«Ускорение после доработки»
40 000 – 120 000
Итого за цикл
135–310 тыс.
По моей практике это может давать 80–120 тыс. ₽ в месяц сверх нормы только на «оптимизациях» и «инцидентах».
4. Где ломается управление
Я предложил клиенту зафиксировать правила:
Что считается дефектом (бесплатное исправление)
Гарантийный срок на доработки
Запрет оплаты собственных ошибок
Согласование резко замедлилось. Сроки переносились. Появлялись «уточняющие» вопросы. Формального отказа не было. Готовности зафиксировать правила тоже не появилось.
Вывод один: хаос приносит деньги. Прозрачные правила — мешают зарабатывать.
5. Что важно понять собственнику
Проблема не в «плохом» программисте. Проблема в отсутствии управленческого фильтра между бизнесом и подрядчиком.
Пока его нет — ты платишь регулярно. Платишь молча. Платишь за последствия, а не за результат.
6. Что обычно делают дальше
Собственник меняет подрядчика. Через 3–6 месяцев схема повторяется. Меняется исполнитель. Система без правил остаётся той же.
Продолжение
В следующей статье разберу, в чем сложность взаимодействия организаций и подрядчиков 1С. Почему бухгалтеров заставляют выполнять работу ИТ-директоров. И почему бизнес всегда платит за это деньгами и нервами.
