Налог на хаос: сколько на самом деле стоит отсутствие регламентов в работе с 1С. Часть 1

В прошлой статье мы разбирали «схему двойного чека» — ситуацию, когда подрядчик сначала делает ошибку, а потом зарабатывает на её исправлении.

Принято считать, что во всём виноваты «жадные подрядчики» или «сложная система». Но я скажу непопулярную вещь: паразитировать можно только там, где это допускают. Большинство 1С-ников — вменяемые профи. Но именно в среде без правил выживают и процветают те, кто работает хуже всех. Хаос для них — не досадная помеха, а главная статья дохода.

И если убрать конкретную историю про «двойной чек», останется более глубокий вопрос:

Почему вообще работа с подрядчиком по 1С так часто превращается в проблему?

Почему:

счета растут;

сроки сдвигаются;

задачи «почти готовы»;

менять подрядчика страшно?

И самое неприятное — это происходит даже тогда, когда подрядчик в целом «нормальный».

Разберёмся.