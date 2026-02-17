Налог на хаос: сколько на самом деле стоит отсутствие регламентов в работе с 1С. Часть 1

В прошлой статье мы разбирали «схему двойного чека» — ситуацию, когда подрядчик сначала делает ошибку, а потом зарабатывает на её исправлении.
Принято считать, что во всём виноваты «жадные подрядчики» или «сложная система». Но я скажу непопулярную вещь: паразитировать можно только там, где это допускают. Большинство 1С-ников — вменяемые профи. Но именно в среде без правил выживают и процветают те, кто работает хуже всех. Хаос для них — не досадная помеха, а главная статья дохода.
И если убрать конкретную историю про «двойной чек», останется более глубокий вопрос:
Почему вообще работа с подрядчиком по 1С так часто превращается в проблему?
Почему:
счета растут;
сроки сдвигаются;
задачи «почти готовы»;
менять подрядчика страшно?
И самое неприятное — это происходит даже тогда, когда подрядчик в целом «нормальный».
Разберёмся.
1. Главная ошибка: 1С считают бухгалтерской программой
В большинстве компаний 1С исторически «принадлежит» бухгалтерии.
Задачи ставит главный бухгалтер.
Работу принимает главный бухгалтер.
С подрядчиком спорит главный бухгалтер.
Формально логично — 1С же про учёт.
Но фактически 1С — это:
управленческий учёт,
финансовые показатели,
склад,
продажи,
расчёты с контрагентами,
налоги,
деньги.
Это критическая система бизнеса.
Когда бухгалтер становится «руководителем проекта», происходит подмена ролей.
Бухгалтер — пользователь.
Он не обязан:
оценивать архитектуру,
понимать влияние доработок на другие блоки,
управлять подрядчиком как поставщиком услуги.
И в этот момент подрядчик начинает управлять ситуацией сильнее, чем бизнес. В итоге, вы узнаете стоимость обслуживания за этот месяц только в момент, когда вам выставлят счет.
Простой пример
Нужно «немного доработать отчёт по прибыли».
Бухгалтер объясняет словами.
Подрядчик начинает делать.
В процессе выясняется, что:
нужно менять регистры,
корректировать логику списания,
перепроверять данные за прошлые периоды.
Стоимость вырастает в 3 раза.
Бухгалтер не виноват.
Подрядчик тоже не обязательно виноват.
Просто не было управленческого фильтра.
Что важно понять
1С — это зона управления, а не бухгалтерии.
Короткий вывод
Пользователь не должен управлять подрядчиком.
Нужен владелец ИТ-функции.
Бюджет и приоритеты — управленческая зона.
2. Как на самом деле выглядят задачи подрядчику
Типичная формулировка:
«Нужно немного доработать отчёт.»
«Сделайте, чтобы было как раньше, но лучше.»
«Там несложно, просто поправить.»
Для бизнеса это «мелочь».
Для подрядчика — неопределённость.
Когда нет:
чёткого описания результата,
примеров входных и выходных данных,
критериев приёмки,
единой системы постановки и отслеживания задач,
подрядчик начинает уточнять «по ходу».
И именно в этот момент начинается рост бюджета.
Это не обязательно злоупотребление.
Это работа в условиях неопределённости.
Почему объём растёт
Потому что:
требования уточняются в процессе;
появляются новые пожелания;
нет ответственного со стороны бизнеса за согласование трудозатрат по задачам;
никто не зафиксировал границу задачи.
Бизнес думает: «Мы просто уточняем».
Подрядчик думает: «Это новая работа».
Обе стороны искренне правы.
Короткий вывод
Если задача не имеет границ, она никогда не заканчивается.
3. Почему сроки почти всегда сдвигаются
Срыв сроков редко связан с тем, что подрядчик «не успевает».
Основные причины:
в процессе меняются приоритеты;
появляются дополнительные требования;
нет точки «сделано».
Если нет чёткой финальной формулировки:
«Задача считается выполненной, когда…»
она будет «почти готова» бесконечно.
Пример
Задача: автоматизировать отчёт по дебиторке.
Через неделю появляется просьба:
«А можно добавить ещё аналитику по менеджерам?»
Через две недели:
«А давайте сразу сделаем выгрузку в Excel в другом формате».
Сроки растягиваются.
Подрядчик формально прав — задача изменилась.
Короткий вывод
Без фиксированной точки завершения срок — это просто ожидание.
4. Когда регламентов нет — управляет подрядчик
В большинстве компаний:
нет регламента постановки задач;
нет регламента приёмки;
нет процедуры изменения объёма.
Есть:
переписка;
звонки;
договорённости.
В такой системе подрядчик действует рационально:
страхуется;
расширяет объём;
продаёт часы.
Это не злой умысел.
Это нормальное поведение в системе без правил.
Короткий вывод
Если нет правил — ими управляет тот, кто ближе к системе.
Это не отменяет того, что на рынке есть недобросовестные игроки. Но, обозначив четкие правила, мы вместе с вами создадим условия для развития сотрудничества с теми, кто по-настоящему этого заслуживает!
До этого момента мы говорили о фундаментальных причинах: почему 1С — это не бухгалтерия, как размытые задачи раздувают бюджеты и почему без регламентов управляет всегда подрядчик.
Но во второй части мы перейдем к «тяжелой артиллерии»:
Как почасовая модель превращается в «насос» для денег.
Почему вы дважды (и трижды) платите за одно и то же.
Как правильно выстроить ролевую модель при взаимодействии с подрядчиком.
Как избавиться от «страха смены подрядчика» и зависимости от конкретных людей.
А пока готовится вторая часть — начните забирать контроль.
Все регламенты и шаблоны, о которых я пишу, — от правил постановки ТЗ до критериев приемки — я выкладываю в своем канале. Это те самые инструменты, которые превращают «черную дыру» 1С в прозрачную функцию бизнеса.
Если у вас нет регламента постановки задач — вы уже платите «налог на хаос».
