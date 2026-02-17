ФинМен моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Александр Орлов

Налог на хаос: сколько на самом деле стоит отсутствие регламентов в работе с 1С. Часть 1

Счета за 1С растут, а задачи «почти готовы»? Поздравляю, вы в ловушке. В этой статье разбираем, как почасовая модель превратилась в легальный насос для выкачивания денег. Почему смена подрядчика не поможет, пока вы не смените правила игры, и как остановить «налог на хаос». Разбор причин и ответственности. Пора вернуть контроль!

В прошлой статье мы разбирали «схему двойного чека» — ситуацию, когда подрядчик сначала делает ошибку, а потом зарабатывает на её исправлении.

Принято считать, что во всём виноваты «жадные подрядчики» или «сложная система». Но я скажу непопулярную вещь: паразитировать можно только там, где это допускают. Большинство 1С-ников — вменяемые профи. Но именно в среде без правил выживают и процветают те, кто работает хуже всех. Хаос для них — не досадная помеха, а главная статья дохода.

И если убрать конкретную историю про «двойной чек», останется более глубокий вопрос:

Почему вообще работа с подрядчиком по 1С так часто превращается в проблему?

Почему:

  • счета растут;

  • сроки сдвигаются;

  • задачи «почти готовы»;

  • менять подрядчика страшно?

И самое неприятное — это происходит даже тогда, когда подрядчик в целом «нормальный».

Разберёмся.

1. Главная ошибка: 1С считают бухгалтерской программой

В большинстве компаний 1С исторически «принадлежит» бухгалтерии.

Задачи ставит главный бухгалтер.
Работу принимает главный бухгалтер.
С подрядчиком спорит главный бухгалтер.

Формально логично — 1С же про учёт.

Но фактически 1С — это:

  • управленческий учёт,

  • финансовые показатели,

  • склад,

  • продажи,

  • расчёты с контрагентами,

  • налоги,

  • деньги.

Это критическая система бизнеса.

Когда бухгалтер становится «руководителем проекта», происходит подмена ролей.

Бухгалтер — пользователь.
Он не обязан:

  • оценивать архитектуру,

  • понимать влияние доработок на другие блоки,

  • управлять подрядчиком как поставщиком услуги.

И в этот момент подрядчик начинает управлять ситуацией сильнее, чем бизнес. В итоге, вы узнаете стоимость обслуживания за этот месяц только в момент, когда вам выставлят счет.

Простой пример

Нужно «немного доработать отчёт по прибыли».

Бухгалтер объясняет словами.
Подрядчик начинает делать.
В процессе выясняется, что:

  • нужно менять регистры,

  • корректировать логику списания,

  • перепроверять данные за прошлые периоды.

Стоимость вырастает в 3 раза.

Бухгалтер не виноват.
Подрядчик тоже не обязательно виноват.

Просто не было управленческого фильтра.

Что важно понять

1С — это зона управления, а не бухгалтерии.

Короткий вывод

  • Пользователь не должен управлять подрядчиком.

  • Нужен владелец ИТ-функции.

  • Бюджет и приоритеты — управленческая зона.

2. Как на самом деле выглядят задачи подрядчику

Типичная формулировка:

«Нужно немного доработать отчёт.»
«Сделайте, чтобы было как раньше, но лучше.»
«Там несложно, просто поправить.»

Для бизнеса это «мелочь».
Для подрядчика — неопределённость.

Когда нет:

  • чёткого описания результата,

  • примеров входных и выходных данных,

  • критериев приёмки,

  • единой системы постановки и отслеживания задач,

подрядчик начинает уточнять «по ходу».

И именно в этот момент начинается рост бюджета.

Это не обязательно злоупотребление.
Это работа в условиях неопределённости.

Почему объём растёт

Потому что:

  • требования уточняются в процессе;

  • появляются новые пожелания;

  • нет ответственного со стороны бизнеса за согласование трудозатрат по задачам;

  • никто не зафиксировал границу задачи.

Бизнес думает: «Мы просто уточняем».
Подрядчик думает: «Это новая работа».

Обе стороны искренне правы.

Короткий вывод

Если задача не имеет границ, она никогда не заканчивается.

Нет правил – управляет хаос.

3. Почему сроки почти всегда сдвигаются

Срыв сроков редко связан с тем, что подрядчик «не успевает».

Основные причины:

  • в процессе меняются приоритеты;

  • появляются дополнительные требования;

  • нет точки «сделано».

Если нет чёткой финальной формулировки:

«Задача считается выполненной, когда…»

она будет «почти готова» бесконечно.

Пример

Задача: автоматизировать отчёт по дебиторке.

Через неделю появляется просьба:

«А можно добавить ещё аналитику по менеджерам?»

Через две недели:

«А давайте сразу сделаем выгрузку в Excel в другом формате».

Сроки растягиваются.
Подрядчик формально прав — задача изменилась.

Короткий вывод

Без фиксированной точки завершения срок — это просто ожидание.

4. Когда регламентов нет — управляет подрядчик

В большинстве компаний:

  • нет регламента постановки задач;

  • нет регламента приёмки;

  • нет процедуры изменения объёма.

Есть:

  • переписка;

  • звонки;

  • договорённости.

В такой системе подрядчик действует рационально:

  • страхуется;

  • расширяет объём;

  • продаёт часы.

Это не злой умысел.
Это нормальное поведение в системе без правил.

Короткий вывод

Если нет правил — ими управляет тот, кто ближе к системе.

Это не отменяет того, что на рынке есть недобросовестные игроки. Но, обозначив четкие правила, мы вместе с вами создадим условия для развития сотрудничества с теми, кто по-настоящему этого заслуживает!

До этого момента мы говорили о фундаментальных причинах: почему 1С — это не бухгалтерия, как размытые задачи раздувают бюджеты и почему без регламентов управляет всегда подрядчик.

Но во второй части мы перейдем к «тяжелой артиллерии»:

  • Как почасовая модель превращается в «насос» для денег.

  • Почему вы дважды (и трижды) платите за одно и то же.

  • Как правильно выстроить ролевую модель при взаимодействии с подрядчиком.

  • Как избавиться от «страха смены подрядчика» и зависимости от конкретных людей.

А пока готовится вторая часть — начните забирать контроль.

Все регламенты и шаблоны, о которых я пишу, — от правил постановки ТЗ до критериев приемки — я выкладываю в своем канале. Это те самые инструменты, которые превращают «черную дыру» 1С в прозрачную функцию бизнеса.

Если у вас нет регламента постановки задач — вы уже платите «налог на хаос».
В канале 👉 t.me/itnihilist — шаблон, который закрывает 70% этой проблемы за один вечер.

Информации об авторе

Александр Орлов

Александр Орлов

Руководитель

3 подписчика4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!