Привет, я Татьяна Кускова — методолог Клерк.Школы. И да, я тоже бухгалтер 😊

Что если курс по бухгалтерии может быть не скучным? Знаю изнутри, как устроена профессия, и теперь делаю так, чтобы учиться было не мучением, а настоящей практикой. Рассказываю — как именно.

15 лет я вела бухгалтерский и налоговый учет, сдавала отчетность, проходила проверки, оптимизировала налоги — все как у всех. Была главным бухгалтером, разбиралась с 1С, писала инструкции для сотрудников, объясняла коллегам сложные вещи простыми словами.

И вот в какой-то момент поняла: объяснять мне нравится больше, чем считать. Так в 2021 году я пришла в онлайн-образование.

Сейчас я методолог в Клерк.Школе — это направление обучения компании Клерк, которому вы доверяете уже много лет. Моя работа — это то, что вы видите внутри курсов, но обычно не замечаете: структура, логика подачи, проектирование заданий и тестов, практические кейсы, чек-листы. Все, что превращает сырую экспертизу в понятный и работающий курс.

Что я делаю

проектирую структуру курсов и уроков;

составляю практические задания, кейсы и тренажеры — такие, чтобы не угадывать, а по-настоящему думать и проверять себя в деле;

и в итоге думаю о том, чтобы студент после курса чувствовал уверенность в реальной работе, а не только в теории.

Последние несколько месяцев я работала над курсом «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году». Мы сделали там кое-что интересное — 11 интерактивных тренажеров. Не просто тесты с вариантами ответов, а живые задачи: мыслишь как инспектор валютного контроля и определяешь, грозит ли штраф, шаг за шагом рассчитываешь таможенную стоимость и НДС, заполняешь проводки по полному циклу импорта или экспорта, решаешь кто прав в споре двух бухгалтеров. Делаешь — и запоминаешь. Скоро покажу подробнее 👀

Но сначала — к вам вопрос

Этот блог — для практикующих бухгалтеров. И хочу, чтобы он был реально полезным.

Поэтому — пишите мне:

💬 Отзывы — если проходите наши курсы или пробуете тренажеры. Что понравилось, что показалось лишним, что было неожиданно полезным — все интересно.

💡 Идеи — каких тем, форматов, заданий вам не хватает в учебе? Что хотелось бы отработать на практике, но нормального материала нигде не найти?

❓ Вопросы — если что-то в курсе непонятно или хочется разобрать тему глубже — спрашивайте прямо здесь.

Я читаю все и отвечаю. Потому что хороший курс делается не один раз, а дорабатывается вместе со студентами.

До встречи в следующем посте 🙂