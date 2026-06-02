Привет, я Татьяна Кускова — методолог Клерк.Школы. И да, я тоже бухгалтер 😊
15 лет я вела бухгалтерский и налоговый учет, сдавала отчетность, проходила проверки, оптимизировала налоги — все как у всех. Была главным бухгалтером, разбиралась с 1С, писала инструкции для сотрудников, объясняла коллегам сложные вещи простыми словами.
И вот в какой-то момент поняла: объяснять мне нравится больше, чем считать. Так в 2021 году я пришла в онлайн-образование.
Сейчас я методолог в Клерк.Школе — это направление обучения компании Клерк, которому вы доверяете уже много лет. Моя работа — это то, что вы видите внутри курсов, но обычно не замечаете: структура, логика подачи, проектирование заданий и тестов, практические кейсы, чек-листы. Все, что превращает сырую экспертизу в понятный и работающий курс.
Что я делаю
проектирую структуру курсов и уроков;
составляю практические задания, кейсы и тренажеры — такие, чтобы не угадывать, а по-настоящему думать и проверять себя в деле;
и в итоге думаю о том, чтобы студент после курса чувствовал уверенность в реальной работе, а не только в теории.
Последние несколько месяцев я работала над курсом «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году». Мы сделали там кое-что интересное — 11 интерактивных тренажеров. Не просто тесты с вариантами ответов, а живые задачи: мыслишь как инспектор валютного контроля и определяешь, грозит ли штраф, шаг за шагом рассчитываешь таможенную стоимость и НДС, заполняешь проводки по полному циклу импорта или экспорта, решаешь кто прав в споре двух бухгалтеров. Делаешь — и запоминаешь. Скоро покажу подробнее 👀
Но сначала — к вам вопрос
Этот блог — для практикующих бухгалтеров. И хочу, чтобы он был реально полезным.
Поэтому — пишите мне:
💬 Отзывы — если проходите наши курсы или пробуете тренажеры. Что понравилось, что показалось лишним, что было неожиданно полезным — все интересно.
💡 Идеи — каких тем, форматов, заданий вам не хватает в учебе? Что хотелось бы отработать на практике, но нормального материала нигде не найти?
❓ Вопросы — если что-то в курсе непонятно или хочется разобрать тему глубже — спрашивайте прямо здесь.
Я читаю все и отвечаю. Потому что хороший курс делается не один раз, а дорабатывается вместе со студентами.
До встречи в следующем посте 🙂
