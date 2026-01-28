Прогноз налога на имущество за 4 квартал на основе данных за первые три квартала

Как спрогнозировать налог на имущество организаций за 4 квартал (Т4) на основе данных о налоге на имущество за первые три квартала (Т1, Т2, Т3)?

На первый взгляд, это не трудно, поскольку налог на имущество должен равномерно снижаться, как равномерно снижается остаточная стоимость имущества, на основе которой налог считается.

Однако это верно только для первых трех кварталов, а в четвертом квартале налог на имущество снижается в 7 раз сильнее, чем в третьем квартале.

Это связано с тем, что налоговая база не равна средней остаточной стоимости имущества за соответствующий квартал, а считается более сложным образом (ст 382 НК РФ).

Автором выведена следующая формула:

Т4 (прогноз) = Т3 + 7*(Т3 - Т2) + (Т3 - 2*Т2 + Т1) * 3/13

Рассмотрим её применение на примере.

Пусть имущество стоимостью 12 млн руб. со сроком полезного использования 10 лет введено 31 марта. Умышленно взят сложный случай ввода имущества внутри года, в результате чего налог на имущество меняется неравномерно в течение года. Тем не менее, формула дает точный результат даже в таком случае.

Как считается налог на имущество в таблице:

Т1 = (0 + 0 + 0 + 12 000 000)/4 * 2,2% / 4 = 16 500.

Т2 = (0 + 0 + 0 + 12 000 000 + 11 900 000 + 11 800 000 + 11 700 000)/7 * 2,2% / 4 = 37 243.

Т3 = (0 + 0 + 0 + 12 000 000 + 11 900 000 + 11 800 000 + 11 700 000 + 11 600 000 + 11 600 000 + 11 400 000)/10 * 2,2% / 4 = 45 045.

Т4 = (0 + 0 + 0 + 12 000 000 + 11 900 000 + 11 800 000 + 11 700 000 + 11 600 000 + 11 600 000 + 11 400 000 + 11 300 000 + 11 200 000 + 11 100 000)/13 * 2,2% - (16 500 + 37 243 + 45 045) = 96 674.

Т4 (прогноз) = 45 045 + 7*(45 045 - 37 243) + (45 045 - 2 * 37 243 + 16 500) * 3/13 = 96 674.

Таким образом, фактическое значение совпало с прогнозным.

На реальных данных автора погрешность формулы была меньше 0,1%. Точность формулы снижается в случае, если существенный ввод или вывод основных средств происходил в период после 30 апреля. Формула предполагает равномерную (не ускоренную) амортизацию.

Формула получена математическим путем. Выкладки могут быть опубликованы, если к тому будет интерес читателей.