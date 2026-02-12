Годовая финансовая модель по ипотеке (проценты)

Формула для годовых процентов по ипотеке, которая позволяет создать годовую финансовую модель ипотеки, а не обычную месячную.

Моделирование ипотеки обычно осуществляется помесячно, поскольку платежи происходят раз в месяц. В результате даже для ипотеки на 10 лет получается 120 платежей. Это слишком много для восприятия. Такое количество удобно разместить в Excel только вертикально, в то время как финансовые модели делаются горизонтально.

Главная сложность при построении годовой финансовой модели ипотеки – это корректно разделить годовой платеж на процентную часть, которая меняется ежемесячно вслед за снижением остатка долга, и остальную часть, которая уменьшает остаток долга. Формула ниже позволяет это сделать:

здесь:

Остаток – это остаток ипотечного кредита на начало года;

Платеж – это месячный платеж;

s – это месячная ставка по ипотеке, s = r / 12, где r – это обычная годовая ставка по ипотеке.

Формула может давать небольшую погрешность (до 0,1%) в связи с тем, что месячная ставка s в реальности не равна r / 12, а меняется пропорционально количеству дней в месяце (точнее количеству дней между месячными платежами).