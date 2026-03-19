ФОТ для HR Директора-провал в компетенциях?
Приходишь к CEO, ждешь похвалы, что не вышел из бюджета по заработной плате сотрудников, на встрече почему-то присутствует бухгалтер/финансист.
- МарьИвановна говорит, что Вы не соблюдаете ФОТ!
- Но я же все просчитала!
- Перерасход миллион тугриков!
Непонимание, боль, обморок…
Знакомая ситуация?
Как не попасть в эту ситуацию? Как избежать “тычка” откуда не знали?
Давай-ка разберемся!
ФОТ и ФЗП - разные вещи.
ФЗП (фонд заработной платы) - это деньги, которые получает сотрудник:
Оклад
Премии
Надбавки
ФОТ (фонд оплаты труда) - это все расходы Компании на 1 единицу сотрудника:
Оклады+премия+бонусы
Отпуск+больничные+страховые взносы
Компенсации (связь, транспорт, питание)
Подарки сотрудникам+корпоративная культура
Важно: даже неформальные выплаты налоговая может признать частью заработной платы
Тааадааааам !!!
Это бухгалтерии, экономистам, финансистам все понятно, нам же HR иногда просто не хватает знаний, и это тоже нормально.
Чтобы было верно для бизнеса и безопасно для психологического здоровья, нужно разделить расходы. Это проще дает возможность прогнозировать нагрузку на бизнес.
Постоянные расходы= оклад ,страховые взносы, отпускные
Переменные расходы= премии, больничные, командировки, разовые компенсации
Рассчитайте ФОТ по простой формуле:
ФОТ= ФЗП + премии + больничные + страховые взносы
Например: ФЗП- 200 000 тугриков; Страховые взносы 30 000 тугриков
ФОТ = 230 000 тугриков
Дальше садимся и вычисляем ФОТ в бизнесе в среднем по рынку, ведь если ФОТ слишком большой, то прибыль падает. Если же слишком мал, то сотрудников будет сложно удерживать.
Малый бизнес- 30-50% от выручки
IT и Агентства до 60%
Торговля и производство- 20- 40%
А как же нам HR снизить ФОТ без увольнений?
Это наше хроническое непроходящее заболевание, как насморк осенью, или желание умереть весной.
Что реально можно делать:
перевести часть выплат в KPI и бонусы
передать задачи на аутсорсинг
использовать самозанятых для выполнения разовых задач
автоматизировать процессы, где можно обойтись без “ручного труда”
Схема ДА = законно + прозрачно
Что реально НЕЛЬЗЯ делать:
платить заработную плату в “конвертах”
задерживать выплаты
оформлять фиктивные ГПХ
штрафовать сотрудников через депримирование
Схема НЕТ=проверка + штрафы
Милый HR, помни главное: ФОТ это не просто цифра, которую с какого-то Лешего , бухгалтерия с тебя трясет из вредности, это инструмент в ТВОЕЙ ответственности, который поможет тебе планировать расходы, принимать эффективные решения о найме, контролировать зону твоей ответственности в части расхода на бизнес.
Поверь, с таким подходом Ты станешь любимчиком CEO, подружишься с Коммерческим и спокойно будешь пить кофе с финансовым сектором.
Долой обмороки! Долой страхи! HR вперед!
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.