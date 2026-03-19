ФОТ для HR Директора-провал в компетенциях?

Каждый HR Директор покрывается липким потом при упоминании аббревиатуры ФОТ. Разбираемся: как, кем, кому? Перевод с финансового на HRский.

Приходишь к CEO, ждешь похвалы, что не вышел из бюджета по заработной плате сотрудников, на встрече почему-то присутствует бухгалтер/финансист.

- МарьИвановна говорит, что Вы не соблюдаете ФОТ!

- Но я же все просчитала!

- Перерасход миллион тугриков!

Непонимание, боль, обморок…

Знакомая ситуация?

Как не попасть в эту ситуацию? Как избежать “тычка” откуда не знали?

Давай-ка разберемся!

ФОТ и ФЗП - разные вещи.

ФЗП (фонд заработной платы) - это деньги, которые получает сотрудник:

Оклад

Премии

Надбавки

ФОТ (фонд оплаты труда) - это все расходы Компании на 1 единицу сотрудника:

Оклады+премия+бонусы

Отпуск+больничные+страховые взносы

Компенсации (связь, транспорт, питание)

Подарки сотрудникам+корпоративная культура

Важно: даже неформальные выплаты налоговая может признать частью заработной платы

Тааадааааам !!!

Это бухгалтерии, экономистам, финансистам все понятно, нам же HR иногда просто не хватает знаний, и это тоже нормально.

Чтобы было верно для бизнеса и безопасно для психологического здоровья, нужно разделить расходы. Это проще дает возможность прогнозировать нагрузку на бизнес.

Постоянные расходы= оклад ,страховые взносы, отпускные

Переменные расходы= премии, больничные, командировки, разовые компенсации

Рассчитайте ФОТ по простой формуле:

ФОТ= ФЗП + премии + больничные + страховые взносы

Например: ФЗП- 200 000 тугриков; Страховые взносы 30 000 тугриков

ФОТ = 230 000 тугриков

Дальше садимся и вычисляем ФОТ в бизнесе в среднем по рынку, ведь если ФОТ слишком большой, то прибыль падает. Если же слишком мал, то сотрудников будет сложно удерживать.

Малый бизнес- 30-50% от выручки

IT и Агентства до 60%

Торговля и производство- 20- 40%

А как же нам HR снизить ФОТ без увольнений?

Это наше хроническое непроходящее заболевание, как насморк осенью, или желание умереть весной.

Что реально можно делать:

перевести часть выплат в KPI и бонусы

передать задачи на аутсорсинг

использовать самозанятых для выполнения разовых задач

автоматизировать процессы, где можно обойтись без “ручного труда”

Схема ДА = законно + прозрачно

Что реально НЕЛЬЗЯ делать:

платить заработную плату в “конвертах”

задерживать выплаты

оформлять фиктивные ГПХ

штрафовать сотрудников через депримирование

Схема НЕТ=проверка + штрафы

Милый HR, помни главное: ФОТ это не просто цифра, которую с какого-то Лешего , бухгалтерия с тебя трясет из вредности, это инструмент в ТВОЕЙ ответственности, который поможет тебе планировать расходы, принимать эффективные решения о найме, контролировать зону твоей ответственности в части расхода на бизнес.

Поверь, с таким подходом Ты станешь любимчиком CEO, подружишься с Коммерческим и спокойно будешь пить кофе с финансовым сектором.