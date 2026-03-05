МСФО как язык бизнеса: как заговорить на нем с инвесторами

Уже 20 лет я работаю с МСФО и как член ACCA постоянно убеждаюсь, что это действительно языковая система.

У него есть:

Лексика — терминология и статьи финансовой отчетности.

Активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. Это слова, из которых строится финансовая отчетность.

Грамматика — критерии и принципы признания и оценки.

Правила, по которым слова складываются в осмысленные предложения. Когда актив нужно показать в отчете о финансовом положении? Как его оценить?

Фонетика — профессиональное суждение.

Без развитого профессионального суждения на языке МСФО не заговорить свободно. Это также умение услышать экономическую суть за юридической формой и применять стандарты к разнообразным ситуациям на практике.