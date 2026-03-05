МСФО как язык бизнеса: как заговорить на нем с инвесторами

Уже 20 лет я работаю с МСФО и как член ACCA постоянно убеждаюсь, что это действительно языковая система.
У него есть:
Лексика — терминология и статьи финансовой отчетности.
Активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. Это слова, из которых строится финансовая отчетность.
Грамматика — критерии и принципы признания и оценки.
Правила, по которым слова складываются в осмысленные предложения. Когда актив нужно показать в отчете о финансовом положении? Как его оценить?
Фонетика — профессиональное суждение.
Без развитого профессионального суждения на языке МСФО не заговорить свободно. Это также умение услышать экономическую суть за юридической формой и применять стандарты к разнообразным ситуациям на практике.
С чего начать изучение языка МСФО?
В изучении языка МСФО применим принцип: от общего — к частному. Сначала вы понимаете логику и структуру языка, а потом наполняете ее словами и дополнительными правилами.
В МСФО таким основополагающим стандартом является МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of Financial Statements).
О чем нам говорит этот первый во всех смыслах стандарт?
✅ Он определяет структуру финансовой отчетности и группировку данных в ней.
✅ Он разъясняет смысл «трех китов», на которых основываются данные в отчетности: метод начисления, применение существенности и допущение непрерывности деятельности.
Почему информация о структуре финансовой отчетности на первом месте?
МСФО - это не про правила ведения бухгалтерского учета, он не предопределяет ни план счетов, ни проводки, ни первичные документы.
МСФО содержат правила отражения информации в финансовой отчетности.
Поэтому сначала мы должны понять, что именно подразумевается под финансовой отчетностью: какова ее структура, по каким “полочкам” располагать в ней информацию.
МСФО предусматривают четыре основных отчета и примечания, раскрывающие дополнительную информацию. Основные формы включают:
отчет о финансовом положении (фотография всех элементов отчетности по их стоимости по состоянию на дату составления отчета);
отчет о совокупном доходе (также известный как отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе) (сколько заработала и потратила компания в течение периода, за который составляется отчет);
отчет об изменениях в капитале (за счет чего менялся собственный капитал компании в отчетном периоде);
отчет о движении денежных средств (по каким причинам изменились денежные средства компании за период, охватываемый в этом отчете).
Почему важно в самом начале раскрыть суть метода начисления, применение существенности и допущение непрерывности деятельности?
Потому что финансовая отчетность нужна пользователям для принятия решений, связанных с компанией, а для этого им нужна лишь релевантная информация, и существенность как раз и является ее признаком. Ничего лишнего, способного отвлечь от главных аспектов деятельности компании. Существенность по МСФО определяется именно с точки зрения пользователя отчетности.
На основе метода начисления составляется вся финансовая отчетность, кроме отчета о движении денежных средств (сокращенно ОДДС), который составляется кассовым методом.
В чем суть метода начисления и его отличие от кассового метода?
На основе метода начисления элементы отражаются в отчетности, когда соблюдены критерии их признания.
Кассовый же метод отражает элементы лишь в момент движения относящихся к ним денежных средств.
Ключевое отличие между этими методами заключается в разном времени признания элементов в отчетности.
Почему все отчеты, кроме ОДДС, строятся на методе начисления?
✅ В отличие от кассового метода метод начисления покажет более полную картину имеющихся активов и обязательств компании. Например, если вы приобрели товар и еще не заплатили за него, то кассовый метод не покажет ничего, тогда как по методу начисления мы увидем в балансе как товар, так и непогашенную задолженность за него.
✅ В отличие от кассового метода метод начисления обеспечивает своевременное сопоставление доходов и относящихся к ним расходов в отчетности, не искажая финансовый результат компании.
Для чего так необходимо допущение непрерывности деятельности?
Пользователи отчетности могут иметь свои планы, связанные с компанией, и им важно понимать, продолжит ли компания свое существование в обозримом будущем или нет. Допущение непрерывности деятельности дает пользователям эту уверенность. Поэтому так важно четко указать в отчетности, если это допущение нарушено.
Помимо МСФО (IAS) 1 есть еще один документ, содержащий описание фундаментальных понятий: элементов отчетности. Это Концептуальные основы представления финансовых отчетов (Conceptual Framework).
Что такое Концептуальные основы?
Как видно из названия речь снова идет не о ведении учета, а об отражении информации в отчетности. Концептуальные основы не входят в перечень стандартов и не имеют преимущественной силы перед ними, но изучение этого документа позволит вам понять дух МСФО, так как он:
✅ Раскрывает цель подготовки отчетности по МСФО.
✅ Дает определения элементам отчетности: активам, обязательствам, капиталу, доходам и расходам. Это «кирпичики», из которых состоит отчетность.
✅ Раскрывает суть критериев признания элементов в отчетности.
✅ Описывает виды оценок элементов, чтобы понимать, по какой стоимости показать их в отчетности.
✅ Объясняет суть “трех китов”: метода начисления, существенности и непрерывности деятельности.
Зачем это знать?
Изучая в дальнейшем отдельные стандарты, посвященные признанию и оценке той или иной статьи отчетности (а статья - это подвид элемента, выделенный на основе одинаковых характеристик и функции в компании), вам будет легче воспринять их, так как они основываются на понятиях, описанных в Концептуальных основах и МСФО (IAS) 1.
