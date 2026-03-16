Получение медицинской лицензии в 2026 году: пошаговый чек-лист для соискателя

Чек-лист, который поможет структурировать процесс подготовки и избежать

В 2026 году процедура лицензирования медицинской деятельности стала максимально цифровой и прозрачной. Срок принятия решения сокращен до 10 рабочих дней, что требует от соискателя безупречной подготовки всех этапов еще до нажатия кнопки «Подать заявление» на портале Госуслуг.

Ниже представлен подробный путеводитель, который поможет структурировать процесс подготовки и избежать типичных ошибок.

1. Формирование концепции: виды работ и услуг

Первым шагом необходимо четко определить перечень медицинских работ и услуг, которые планирует оказывать организация.

Классификатор: Ориентируйтесь на перечень, утвержденный Постановлением Правительства № 852 и детализированный в Классификаторе (Приказ Минздрава № 866н).

Формат помощи: Важно сразу определить условия оказания — амбулаторно, в условиях дневного стационара или стационарно, так как от этого зависят требования к помещению и оснащению.

Важный нюанс: В 2026 году не существует понятия «консультативный прием» как отдельного вида деятельности. Если вы заявляете профиль (например, терапию), вы обязаны обеспечить полное оснащение кабинета по стандарту, даже если планируете только беседы с пациентами.

2. Помещение: выбор и планировка

Помещение должно быть нежилым и соответствовать жестким нормам СП 2.1.3678-20.

Набор помещений: Состав кабинетов должен соответствовать заявленным видам деятельности. Помимо лечебных кабинетов, обязательны: зона ожидания, гардероб (если посещений более 20 в смену), санузлы (раздельные для персонала и пациентов при нагрузке более 50 чел./смену), помещение для хранения инвентаря.

Минимальные площади: Кабинет врача (без аппаратных методов) — от 12 м² . Специализированные кабинеты (лор, гинеколог) — от 17 м² . Кабинет с аппаратной диагностикой (например, УЗИ) — от 16 м² .

Особые требования: Центры психиатрии-наркологии и инфекционных болезней запрещено размещать в многоквартирных домах. Здания стационаров таких профилей должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от жилой застройки.

3. Оснащение: соответствие порядкам

Оборудование закупается строго по Стандартам оснащения, прописанным в Порядках оказания медицинской помощи по каждому профилю.

Номенклатура: Каждый прибор должен иметь действующее Регистрационное удостоверение (РУ) .

Количество: Не допускается «виртуальное» наличие приборов. К моменту проверки оборудование должно быть установлено и готово к работе.

Документация: На каждую единицу техники требуются паспорт и инструкция на русском языке.

4. Персонал: квалификация и «цифровой след»

В 2026 году проверка сотрудников проводится через синхронизацию баз данных Социального фонда и ЕГИСЗ.

Трудовые договоры: С каждым специалистом должен быть заключен реальный договор.

Образование: Врачи и медсестры должны иметь дипломы и действующие свидетельства об аккредитации по заявленным специальностям.

Стаж: Руководителю организации (или главному врачу) необходимо соответствовать квалификационным требованиям.

5. Локальные акты и сервисные договоры

Ваша внутренняя «бумажная» база должна быть готова к дистанционной или очной оценке лицензирующим органом.

ВКК: Положение о Внутреннем контроле качества (Приказ № 785н).

Врачебная комиссия: Приказы и Положение о ВК по актуальному Приказу № 180н (действует с сентября 2025 года).

Обязательные договоры: На техническое обслуживание медтехники (с лицензированной организацией). На утилизацию отходов (Классы А, Б, Г). На стирку спецодежды (стирка халатов дома запрещена). На дератизацию и дезинсекцию. На проведение производственного контроля.



6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Перед подачей на лицензию необходимо получить Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ).

Экспертиза подтверждает, что планировка, отделка помещений (устойчивость к дезинфекции), вентиляция и освещение соответствуют нормам.

Важно: СЭЗ должно включать все планируемые виды медицинских работ.

7. Регистрация в ЕГИСЗ

Финальный и критически важный этап 2026 года. Без данных в системе лицензирующий орган откажет в приеме документов.

ФРМО: Внесите сведения об организации, зданиях, каждом кабинете и каждой единице оборудования с серийными номерами.

ФРМР: Зарегистрируйте всех сотрудников, прикрепив их СНИЛС и документы об образовании.

РЭМД: Обеспечьте техническую возможность передачи электронных медицинских документов.

Если каждый пункт этого чек-листа выполнен, вы готовы к подаче электронного заявления через Госуслуги. Помните, что в ходе оценки инспектор может провести видеофиксацию помещений и оборудования через средства дистанционного взаимодействия