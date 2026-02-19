Налоговая обвинила в дроблении бизнеса: что делать и как защищаться
В последние годы налоговые проверки всё чаще заканчиваются не просто доначислениями, а обвинениями в дроблении бизнеса. Для компании это самая неприятная категория споров. После неё обычно доначисляют сразу всё: НДС, налог на прибыль, страховые взносы, пени и штрафы за несколько лет.
Чаще всего собственник искренне не понимает, что именно произошло. Бизнес работал годами: несколько ИП, отдельные направления, разные юрлица. Бухгалтерия велась, налоги платились, отчётность сдавалась. И вдруг выясняется, что, по мнению налоговой, никакого «нескольких компаний» не было. Была одна организация, просто формально разделённая.
С чего всё начинается
Почти никогда это не начинается с выездной проверки.
Сначала приходят требования:
представить документы;
пояснить низкую налоговую нагрузку;
объяснить отношения с ИП или взаимозависимыми лицами.
Иногда вызывают директора «на комиссию». Формально это беседа, но фактически уже часть проверки. В этот момент налоговая ещё не предъявляет претензии, она собирает доказательства.
Типичные ситуации, после которых инспекция начинает интересоваться бизнесом:
сотрудники увольняются из ООО и становятся ИП;
несколько организаций работают по одному адресу;
один телефон, сайт или почта у разных компаний;
выручка распределяется между УСН и ОСНО.
Обычно всё происходит так: компания растёт, появляется несколько направлений, бухгалтер предлагает разделить их по разным юрлицам, чтобы не превышать лимиты по УСН. Несколько лет вопросов нет. А потом приходит проверка сразу за три года.
Что пытается доказать налоговая
Инспекция не пишет, что компания «уклонялась от налогов». Формулировка другая: организации являются единым хозяйствующим субъектом и созданы для применения специальных налоговых режимов.
То есть задача ФНС простая: объединить все компании в одну и пересчитать налоги так, как будто УСН никогда не применялась.
Для этого собирают фактические признаки.
Общие сотрудники
Это основной аргумент инспекции.
Особенно если:
работники переходят из ООО в ИП;
директор фактически руководит всеми;
кадровик и бухгалтерия одни и те же.
Единое управление
Смотрят не уставы, а реальную работу:
кто согласовывает договоры;
с чьей почты отправляются документы;
кто распоряжается деньгами.
Иногда ключевым доказательством становится обычная рабочая переписка.
Общие ресурсы
офис;
склад;
оборудование;
реклама;
сайт.
Даже одинаковые коммерческие предложения могут лечь в акт проверки.
Движение денег
Классическая картина, которую ищет налоговая:
договор с клиентом заключает компания на УСН, а основные расходы несёт другая организация. После этого инспекция делает вывод, что УСН использовалась только для уменьшения налогов.
Главная ошибка бизнеса
Когда приходит требование, директор обычно сразу пишет пояснения. И именно эти первые письма потом цитируются в акте проверки и в суде.
Чаще всего пытаются доказать: «мы не дробили бизнес».
Но суды смотрят на вопрос иначе.
Важно не количество юрлиц, а экономический смысл их существования.
Можно иметь несколько компаний и выиграть спор.
А можно иметь две и проиграть.
Что на самом деле оценивает суд
Суду важно понять, самостоятельны ли компании или это один бизнес.
Оценивают:
есть ли у каждой компании свои клиенты;
несёт ли она собственные расходы;
получает ли прибыль;
может ли работать без остальных.
Хорошо, когда организации выполняют разные функции. Например: производство, продажи, сервис. Плохо, когда все делают одно и то же и просто делят выручку.
Ключевой вопрос суда простой: могли бы эти компании существовать по отдельности?
Что делать после претензий ФНС
Главное правило: не отвечать на требования сразу.
Первое, что нужно сделать:
Проанализировать договоры между компаниями;
Проверить кадровую структуру;
Посмотреть, кто реально управляет бизнесом;
Оценить движение денег;
Подготовить экономическое обоснование разделения.
Особенно важно проверить переписку и внутренние распоряжения. Нередко именно письма сотрудников становятся главным доказательством налоговой.
Почему нельзя ждать акт проверки
Многие считают, что защищаться нужно в суде. На практике всё решается намного раньше.
Позиция компании формируется в первых ответах на требования.
К моменту акта налоговая уже имеет:
банковские выписки;
показания сотрудников;
осмотры помещений;
данные операторов связи.
И изменить ситуацию становится гораздо сложнее.
Итог
Обвинение в дроблении бизнеса — это не рядовой налоговый спор. Фактически налоговая пытается пересчитать налоги всей группы компаний сразу за несколько лет.
Поэтому защищаться нужно не после акта и не в суде, а сразу после первых запросов инспекции. Именно на этой стадии ещё можно объяснить структуру бизнеса и избежать самых тяжёлых доначислений.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию