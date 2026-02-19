Налоговая обвинила в дроблении бизнеса: что делать и как защищаться

Налоговая обвинила компанию в дроблении бизнеса? Разбираем, какие признаки ищет ФНС, какие доказательства готовить и как выстроить защиту в проверке и суде без доначислений и штрафов.

В последние годы налоговые проверки всё чаще заканчиваются не просто доначислениями, а обвинениями в дроблении бизнеса. Для компании это самая неприятная категория споров. После неё обычно доначисляют сразу всё: НДС, налог на прибыль, страховые взносы, пени и штрафы за несколько лет.

Чаще всего собственник искренне не понимает, что именно произошло. Бизнес работал годами: несколько ИП, отдельные направления, разные юрлица. Бухгалтерия велась, налоги платились, отчётность сдавалась. И вдруг выясняется, что, по мнению налоговой, никакого «нескольких компаний» не было. Была одна организация, просто формально разделённая.

С чего всё начинается

Почти никогда это не начинается с выездной проверки.

Сначала приходят требования:

представить документы;

пояснить низкую налоговую нагрузку;

объяснить отношения с ИП или взаимозависимыми лицами.

Иногда вызывают директора «на комиссию». Формально это беседа, но фактически уже часть проверки. В этот момент налоговая ещё не предъявляет претензии, она собирает доказательства.

Типичные ситуации, после которых инспекция начинает интересоваться бизнесом:

сотрудники увольняются из ООО и становятся ИП;

несколько организаций работают по одному адресу;

один телефон, сайт или почта у разных компаний;

выручка распределяется между УСН и ОСНО.

Обычно всё происходит так: компания растёт, появляется несколько направлений, бухгалтер предлагает разделить их по разным юрлицам, чтобы не превышать лимиты по УСН. Несколько лет вопросов нет. А потом приходит проверка сразу за три года.

Что пытается доказать налоговая

Инспекция не пишет, что компания «уклонялась от налогов». Формулировка другая: организации являются единым хозяйствующим субъектом и созданы для применения специальных налоговых режимов.

То есть задача ФНС простая: объединить все компании в одну и пересчитать налоги так, как будто УСН никогда не применялась.

Для этого собирают фактические признаки.

Общие сотрудники

Это основной аргумент инспекции.

Особенно если:

работники переходят из ООО в ИП;

директор фактически руководит всеми;

кадровик и бухгалтерия одни и те же.

Единое управление

Смотрят не уставы, а реальную работу:

кто согласовывает договоры;

с чьей почты отправляются документы;

кто распоряжается деньгами.

Иногда ключевым доказательством становится обычная рабочая переписка.

Общие ресурсы

офис;

склад;

оборудование;

реклама;

сайт.

Даже одинаковые коммерческие предложения могут лечь в акт проверки.

Движение денег

Классическая картина, которую ищет налоговая:

договор с клиентом заключает компания на УСН, а основные расходы несёт другая организация. После этого инспекция делает вывод, что УСН использовалась только для уменьшения налогов.

Главная ошибка бизнеса

Когда приходит требование, директор обычно сразу пишет пояснения. И именно эти первые письма потом цитируются в акте проверки и в суде.

Чаще всего пытаются доказать: «мы не дробили бизнес».

Но суды смотрят на вопрос иначе.

Важно не количество юрлиц, а экономический смысл их существования.

Можно иметь несколько компаний и выиграть спор.

А можно иметь две и проиграть.

Что на самом деле оценивает суд

Суду важно понять, самостоятельны ли компании или это один бизнес.

Оценивают:

есть ли у каждой компании свои клиенты;

несёт ли она собственные расходы;

получает ли прибыль;

может ли работать без остальных.

Хорошо, когда организации выполняют разные функции. Например: производство, продажи, сервис. Плохо, когда все делают одно и то же и просто делят выручку.

Ключевой вопрос суда простой: могли бы эти компании существовать по отдельности?

Что делать после претензий ФНС

Главное правило: не отвечать на требования сразу.

Первое, что нужно сделать:

Проанализировать договоры между компаниями; Проверить кадровую структуру; Посмотреть, кто реально управляет бизнесом; Оценить движение денег; Подготовить экономическое обоснование разделения.

Особенно важно проверить переписку и внутренние распоряжения. Нередко именно письма сотрудников становятся главным доказательством налоговой.

Почему нельзя ждать акт проверки

Многие считают, что защищаться нужно в суде. На практике всё решается намного раньше.

Позиция компании формируется в первых ответах на требования.

К моменту акта налоговая уже имеет:

банковские выписки;

показания сотрудников;

осмотры помещений;

данные операторов связи.

И изменить ситуацию становится гораздо сложнее.

Итог

Обвинение в дроблении бизнеса — это не рядовой налоговый спор. Фактически налоговая пытается пересчитать налоги всей группы компаний сразу за несколько лет.

Поэтому защищаться нужно не после акта и не в суде, а сразу после первых запросов инспекции. Именно на этой стадии ещё можно объяснить структуру бизнеса и избежать самых тяжёлых доначислений.