Должник не платит? Разбираем, как найти его активы

Должник «пропал» и не платит. Где искать деньги и имущество; какие реестры проверять; как собрать доказательства для суда и приставов; когда требовать обеспечительные меры и оспаривать вывод активов. Пошаговый алгоритм для бизнеса.

Когда должник перестает отвечать и «денег нет», бизнес часто теряет месяцы на пустые переговоры. На практике выиграть мало, важно быстро понять, где у контрагента деньги и имущество, и как их зафиксировать до вывода. Ниже, с адвокатом Мильским Андреем, разберем рабочие источники поиска активов и действия, которые помогают довести дело до реального взыскания.

1) С чего начать: фиксируем долг и готовим «скелет» взыскания

Поиск активов имеет смысл, когда вы одновременно готовите юридическую рамку взыскания. Тогда найденные сведения можно быстро превратить в обеспечительные меры, иск, исполнительный лист и работу приставов.

Что сделать сразу:

проверьте договор и первичку: акты, накладные, счета, переписку, претензии; посчитайте задолженность: основной долг, неустойка, проценты, убытки; направьте претензию и зафиксируйте вручение (почта, ЭДО, курьер); соберите минимум для суда: доказательства поставки/работ, оплаты/неоплаты, сроков; согласования.

Параллельно запускайте поиск активов, чтобы к моменту подачи иска у вас уже была карта: что арестовывать, куда обращать взыскание, какие сделки оспаривать.

2) Какие активы вообще можно «поймать»

Условно активы должника делятся на 6 групп:

деньги на счетах и в кассе; недвижимость; транспорт; оборудование, товарные остатки, дебиторка; доли в компаниях, ценные бумаги, права требования; нематериальные активы: товарные знаки, лицензии, домены, прибыльные договоры.

В реальности чаще всего находят: счета, дебиторскую задолженность (кто должен должнику), транспорт и недвижимость, дорогое оборудование, доли в «дочках».

3) Быстрый чеклист: «разведка» за 2–3 часа

Сделайте экспресс-проверку по открытым источникам, чтобы понять, есть ли что взыскивать и куда копать глубже.

Проверьте:

карточку компании в ЕГРЮЛ: адрес; руководитель, участники, изменения, массовость; арбитражные дела: кто судится с должником, есть ли исполнительные листы, банкротные признаки; ФССП: есть ли исполнительные производства, суммы, активность взыскания; залоги движимого имущества: не «перепаковано» ли имущество в залоги; лицензии, госзакупки, контракты: живой ли бизнес; сайт, соцсети, вакансии, фото складов, автопарка, офиса; бухгалтерскую отчетность (если доступна): выручка, активы, динамика.

Уже на этом этапе часто видно: компания «пустая», активы на аффилированных лицах, адрес массовый, директор менялся 3 раза за год, в судах много исков, исполнительные производства копятся.

4) Счета и деньги: самый быстрый источник взыскания

Цель: получить арест денежных средств или оперативно направить исполнительный документ в банк.

Что помогает:

договор и платежные реквизиты: вы часто уже знаете банк по счету из счета/УПД/договора - туда и несем лист ;

платежные поручения прошлых оплат: там виден банк;

акты сверки, письма о смене реквизитов;

переписка о рассрочке: должник иногда сам пишет номер счета.

Практический прием: если у вас уже есть исполнительный лист, его можно направлять напрямую в банк должника, минуя приставов. Поэтому поиск банка и счетов критичен.

5) Недвижимость и транспорт: где искать и как закрепить

Недвижимость обычно самая «тяжелая» цель, но ее часто заранее выводят. Поэтому важно:

поднять сведения о прежнем адресе и собственниках;

искать не только «на должнике», но и признаки вывода: переезд, смена юрлица в офисе, внезапная аренда вместо собственности.

Транспорт проще выявлять по следам в бизнесе: доставка, выездные бригады, фото техники, объявления о продаже, страхование, штрафы, парковки.

Дальше эти сведения нужны для обеспечительных мер: просить суд арестовать конкретные объекты, а не «все имущество вообще». Чем конкретнее, тем выше шанс.

6) Самое недооцененное: дебиторка должника

Если должнику должны другие компании, вы можете «перехватить» эти деньги. Это один из самых рабочих инструментов, когда у должника «пусто на счетах».

Как найти дебиторку:

судебные дела должника как истца: он мог взыскивать долги с клиентов;

госконтракты и постоянные заказчики: у них могут быть платежи по актам;

публичные отзывы и кейсы: иногда названы заказчики;

бухгалтерская отчетность: рост дебиторки;

переписка: должник может ссылаться на «нам не оплатили, поэтому вам не платим» и упоминать контрагентов.

Дальше в суде можно заявлять обеспечительные меры или работать через приставов, чтобы обращать взыскание на права требования (дебиторку).

7) Доли, связанные компании и «перекладка» бизнеса

Когда активы выводят, они часто оказываются:

у аффилированных организаций;

у новых «клонов» бизнеса с тем же сайтом, офисом, персоналом;

на физлицах, связанных с руководителем.

Что искать в связях:

совпадения адресов, телефонов, доменов, e-mail;

пересечения руководителей/участников;

общих сотрудников, одинаковые коммерческие предложения;

передачу активов по заниженной цене;

резкие «перелеты» выручки из одной компании в другую.

Юридический смысл этого поиска: подготовка аргументов для оспаривания сделок, привлечения контролирующих лиц в банкротстве, взыскания убытков, субсидиарной ответственности.

8) Когда просить обеспечительные меры

Обеспечительные меры особенно нужны, если вы видите признаки вывода активов: смена директора, массовый адрес, распродажа имущества, закрытие офиса, «перевод» сотрудников, новые юрлица, множество судов.

Что повышает шанс:

конкретика: указать объекты, счета; транспорт;

документы и скриншоты: объявления о продаже, выписки; переписка;

логика риска: почему без ареста исполнение станет невозможным;

соразмерность: просите в пределах суммы требований.

9) Если у должника «все пусто»: банкротство как инструмент поиска

Банкротство часто запускают не ради «ликвидации», а ради:

доступа к сделкам и финансовым потокам;

оспаривания вывода имущества;

поиска активов через управляющего;

привлечения контролирующих лиц к ответственности.

Но банкротство имеет стоимость и сроки. Поэтому сначала оцените: есть ли смысл, есть ли признаки активов или выводов, есть ли другие кредиторы, готовые участвовать.

10) Ошибки, которые убивают взыскание

бесконечно «переписываться» вместо фиксации долга и подачи в суд; ждать, что пристав «сам найдет» имущество; просить обеспечительные меры без конкретики и доказательств; игнорировать дебиторку должника; не проверять связи и вывод активов; начинать банкротство без расчета экономики и доказательственной базы.

FAQ

Можно ли найти активы только по открытым источникам?

Часть можно: связи, суды; исполнительные производства; косвенные признаки имущества. Но для эффективного взыскания обычно нужен процесс: суд, обеспечительные меры, приставы, иногда банкротство.

Что эффективнее: приставы или прямое предъявление в банк?

Если знаете банк и есть исполнительный документ, прямое предъявление в банк часто быстрее. Приставы нужны, когда активов несколько и требуется комплекс: арест имущества, розыск, запреты, обращение взыскания на дебиторку.

Если активы вывели на «дружественную» компанию, это конец?

Нет. В зависимости от ситуации можно оспаривать сделки, доказывать аффилированность, заявлять требования в банкротстве, добиваться ответственности контролирующих лиц.

Итоги для бизнеса

Найти активы должника реально, если действовать системно: параллельно готовить взыскание и собирать карту активов. Быстрее всего работают деньги на счетах и дебиторка. Если видно, что имущество выводили, подключайте обеспечительные меры и рассматривайте банкротство как инструмент раскрытия сделок и ответственности.