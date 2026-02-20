Должник не платит? Разбираем, как найти его активы
Когда должник перестает отвечать и «денег нет», бизнес часто теряет месяцы на пустые переговоры. На практике выиграть мало, важно быстро понять, где у контрагента деньги и имущество, и как их зафиксировать до вывода. Ниже, с адвокатом Мильским Андреем, разберем рабочие источники поиска активов и действия, которые помогают довести дело до реального взыскания.
1) С чего начать: фиксируем долг и готовим «скелет» взыскания
Поиск активов имеет смысл, когда вы одновременно готовите юридическую рамку взыскания. Тогда найденные сведения можно быстро превратить в обеспечительные меры, иск, исполнительный лист и работу приставов.
Что сделать сразу:
проверьте договор и первичку: акты, накладные, счета, переписку, претензии;
посчитайте задолженность: основной долг, неустойка, проценты, убытки;
направьте претензию и зафиксируйте вручение (почта, ЭДО, курьер);
соберите минимум для суда: доказательства поставки/работ, оплаты/неоплаты, сроков; согласования.
Параллельно запускайте поиск активов, чтобы к моменту подачи иска у вас уже была карта: что арестовывать, куда обращать взыскание, какие сделки оспаривать.
2) Какие активы вообще можно «поймать»
Условно активы должника делятся на 6 групп:
деньги на счетах и в кассе;
недвижимость;
транспорт;
оборудование, товарные остатки, дебиторка;
доли в компаниях, ценные бумаги, права требования;
нематериальные активы: товарные знаки, лицензии, домены, прибыльные договоры.
В реальности чаще всего находят: счета, дебиторскую задолженность (кто должен должнику), транспорт и недвижимость, дорогое оборудование, доли в «дочках».
3) Быстрый чеклист: «разведка» за 2–3 часа
Сделайте экспресс-проверку по открытым источникам, чтобы понять, есть ли что взыскивать и куда копать глубже.
Проверьте:
карточку компании в ЕГРЮЛ: адрес; руководитель, участники, изменения, массовость;
арбитражные дела: кто судится с должником, есть ли исполнительные листы, банкротные признаки;
ФССП: есть ли исполнительные производства, суммы, активность взыскания;
залоги движимого имущества: не «перепаковано» ли имущество в залоги;
лицензии, госзакупки, контракты: живой ли бизнес;
сайт, соцсети, вакансии, фото складов, автопарка, офиса;
бухгалтерскую отчетность (если доступна): выручка, активы, динамика.
Уже на этом этапе часто видно: компания «пустая», активы на аффилированных лицах, адрес массовый, директор менялся 3 раза за год, в судах много исков, исполнительные производства копятся.
4) Счета и деньги: самый быстрый источник взыскания
Цель: получить арест денежных средств или оперативно направить исполнительный документ в банк.
Что помогает:
договор и платежные реквизиты: вы часто уже знаете банк по счету из счета/УПД/договора - туда и несем лист;
платежные поручения прошлых оплат: там виден банк;
акты сверки, письма о смене реквизитов;
переписка о рассрочке: должник иногда сам пишет номер счета.
Практический прием: если у вас уже есть исполнительный лист, его можно направлять напрямую в банк должника, минуя приставов. Поэтому поиск банка и счетов критичен.
5) Недвижимость и транспорт: где искать и как закрепить
Недвижимость обычно самая «тяжелая» цель, но ее часто заранее выводят. Поэтому важно:
поднять сведения о прежнем адресе и собственниках;
искать не только «на должнике», но и признаки вывода: переезд, смена юрлица в офисе, внезапная аренда вместо собственности.
Транспорт проще выявлять по следам в бизнесе: доставка, выездные бригады, фото техники, объявления о продаже, страхование, штрафы, парковки.
Дальше эти сведения нужны для обеспечительных мер: просить суд арестовать конкретные объекты, а не «все имущество вообще». Чем конкретнее, тем выше шанс.
6) Самое недооцененное: дебиторка должника
Если должнику должны другие компании, вы можете «перехватить» эти деньги. Это один из самых рабочих инструментов, когда у должника «пусто на счетах».
Как найти дебиторку:
судебные дела должника как истца: он мог взыскивать долги с клиентов;
госконтракты и постоянные заказчики: у них могут быть платежи по актам;
публичные отзывы и кейсы: иногда названы заказчики;
бухгалтерская отчетность: рост дебиторки;
переписка: должник может ссылаться на «нам не оплатили, поэтому вам не платим» и упоминать контрагентов.
Дальше в суде можно заявлять обеспечительные меры или работать через приставов, чтобы обращать взыскание на права требования (дебиторку).
7) Доли, связанные компании и «перекладка» бизнеса
Когда активы выводят, они часто оказываются:
у аффилированных организаций;
у новых «клонов» бизнеса с тем же сайтом, офисом, персоналом;
на физлицах, связанных с руководителем.
Что искать в связях:
совпадения адресов, телефонов, доменов, e-mail;
пересечения руководителей/участников;
общих сотрудников, одинаковые коммерческие предложения;
передачу активов по заниженной цене;
резкие «перелеты» выручки из одной компании в другую.
Юридический смысл этого поиска: подготовка аргументов для оспаривания сделок, привлечения контролирующих лиц в банкротстве, взыскания убытков, субсидиарной ответственности.
8) Когда просить обеспечительные меры
Обеспечительные меры особенно нужны, если вы видите признаки вывода активов: смена директора, массовый адрес, распродажа имущества, закрытие офиса, «перевод» сотрудников, новые юрлица, множество судов.
Что повышает шанс:
конкретика: указать объекты, счета; транспорт;
документы и скриншоты: объявления о продаже, выписки; переписка;
логика риска: почему без ареста исполнение станет невозможным;
соразмерность: просите в пределах суммы требований.
9) Если у должника «все пусто»: банкротство как инструмент поиска
Банкротство часто запускают не ради «ликвидации», а ради:
доступа к сделкам и финансовым потокам;
оспаривания вывода имущества;
поиска активов через управляющего;
привлечения контролирующих лиц к ответственности.
Но банкротство имеет стоимость и сроки. Поэтому сначала оцените: есть ли смысл, есть ли признаки активов или выводов, есть ли другие кредиторы, готовые участвовать.
10) Ошибки, которые убивают взыскание
бесконечно «переписываться» вместо фиксации долга и подачи в суд;
ждать, что пристав «сам найдет» имущество;
просить обеспечительные меры без конкретики и доказательств;
игнорировать дебиторку должника;
не проверять связи и вывод активов;
начинать банкротство без расчета экономики и доказательственной базы.
FAQ
Можно ли найти активы только по открытым источникам?
Часть можно: связи, суды; исполнительные производства; косвенные признаки имущества. Но для эффективного взыскания обычно нужен процесс: суд, обеспечительные меры, приставы, иногда банкротство.
Что эффективнее: приставы или прямое предъявление в банк?
Если знаете банк и есть исполнительный документ, прямое предъявление в банк часто быстрее. Приставы нужны, когда активов несколько и требуется комплекс: арест имущества, розыск, запреты, обращение взыскания на дебиторку.
Если активы вывели на «дружественную» компанию, это конец?
Нет. В зависимости от ситуации можно оспаривать сделки, доказывать аффилированность, заявлять требования в банкротстве, добиваться ответственности контролирующих лиц.
Итоги для бизнеса
Найти активы должника реально, если действовать системно: параллельно готовить взыскание и собирать карту активов. Быстрее всего работают деньги на счетах и дебиторка. Если видно, что имущество выводили, подключайте обеспечительные меры и рассматривайте банкротство как инструмент раскрытия сделок и ответственности.
