Суд с лизинговой компанией: типичные ошибки бизнеса

1) Ошибка №1. “Платили как могли” без фиксации причин и договоренностей

Самая частая история: у компании кассовый разрыв, платежи идут кусками, менеджер “вроде согласовал” перенос, но в документах тишина. В суде это выглядит просто: график нарушен, просрочка подтверждена, основание для санкций есть.

Что делать правильно: фиксируйте все изменения письменно, доп.соглашение, письмо о реструктуризации, новый график, условия отмены штрафов при соблюдении.