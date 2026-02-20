Суд с лизинговой компанией: типичные ошибки бизнеса

Лизинг кажется простым инструментом: платишь по графику, пользуешься техникой, потом выкупаешь. Но как только появляется просрочка или конфликт по качеству, лизинговая компания начинает действовать быстро: требования, штрафы, расторжение, изъятие предмета лизинга, суд. В таких спорах бизнес часто проигрывает не потому, что “не прав”, а потому что допускает процессуальные и документальные ошибки, тему разбирает адвокат Мильский Андрей.
1) Ошибка №1. “Платили как могли” без фиксации причин и договоренностей
Самая частая история: у компании кассовый разрыв, платежи идут кусками, менеджер “вроде согласовал” перенос, но в документах тишина. В суде это выглядит просто: график нарушен, просрочка подтверждена, основание для санкций есть.
Что делать правильно: фиксируйте все изменения письменно, доп.соглашение, письмо о реструктуризации, новый график, условия отмены штрафов при соблюдении.
В споре по лизингу не спасает фраза “мы же предупреждали менеджера”. Суд смотрит на договор и письменные договоренности. Если их нет, просрочка считается обычной, со всеми санкциями
2) Ошибка №2. Не проверили расчет задолженности и “приняли цифры” лизингодателя
Лизинговые компании часто предъявляют расчет, где смешаны платежи, выкупная стоимость, пени, штрафы, комиссии, страхование, расходы на изъятие, хранение. Бизнес иногда признает сумму по переписке или в претензионном ответе, а потом пытается спорить в суде.
Что проверять в расчете: период просрочки, базу для неустойки, корректность процентов, двойные штрафы за одно нарушение, включение неподтвержденных расходов, соответствие условий договора и приложений.
3) Ошибка №3. Игнорировали претензию и сроки, а потом “удивились суду”
Лизингодатель редко идет в суд без подготовки. Если вам пришла претензия, уведомление о расторжении, требование вернуть предмет лизинга, это уже этап, где можно влиять на исход: просить сверку, предлагать график, спорить по сумме, фиксировать нарушения лизингодателя.
Если молчать, позиция выглядит слабой, а суд получает картину “должник уклоняется”.
4) Ошибка №4. Возврат предмета лизинга без фиксации состояния
Когда технику изымают или вы возвращаете ее сами, часто подписываются документы “на коленке”, без детального описания состояния, комплектности, пробега, износа, повреждений, фотофиксации. Потом лизингодатель предъявляет расходы на ремонт, хранение, транспортировку, снижение стоимости, а бизнесу нечем возражать.
Как правильно: акт возврата с детализацией, фото и видео, перечень комплектации, отметки о недостатках, показания счетчиков, независимый осмотр при споре.
5) Ошибка №5. Не разделили спор на две части: право на изъятие и деньги
В суде нужно понимать, что вы оспариваете: расторжение, изъятие, размер долга, пени, убытки. Бизнес иногда пытается спорить со всем сразу, без четкой логики, суду проще встать на сторону лизингодателя.
Правильный подход: выстроить позицию блоками, сроки и основания расторжения, корректность уведомлений, соблюдение процедуры, расчет задолженности, соразмерность санкций.
6) Ошибка №6. “Сначала вернем технику, потом разберемся”
Возврат предмета лизинга сам по себе не обнуляет спор. Часто после возврата лизингодатель все равно взыскивает задолженность, пени, расходы, иногда заявляет, что техника обесценилась, и требует компенсацию.
Нужна стратегия до возврата: условия передачи, акт, фиксация состояния, сверка расчетов, предложение урегулирования, согласование зачета.
7) Ошибка №7. Не использовали инструменты снижения неустойки и штрафов
В лизинговых спорах значительную часть требований составляют пени и штрафы. Суд может снизить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения, но это не происходит автоматически. Нужны аргументы и расчет, финансовая нагрузка, длительность просрочки, добросовестность, частичные платежи, отсутствие реального ущерба.
В лизинговых делах бизнес часто спорит только с долгом, забывая про санкции. А именно штрафы и пени иногда составляют половину требований. Их можно и нужно анализировать, пересчитывать, снижать, если есть основания
8) Ошибка №8. Не подготовили доказательства причин просрочки и переговоров
Если у вас были объективные причины, спор по качеству техники, простой из-за дефектов, задержка поставки, невозможность эксплуатации, это надо подтверждать документами: акты, рекламации, письма, сервисные заключения, переписка по устранению неисправностей.
Суд не принимает “мы не могли платить, потому что техника стояла” без доказательств.
9) Ошибка №9. Пропустили момент, когда можно было договориться
Многие лизинговые компании готовы на реструктуризацию, если видят реальный план погашения и дисциплину. Но после расторжения и изъятия они часто идут по жесткой модели: взыскать максимум и закрыть кейс.
Поэтому критический момент: первые письма о просрочке и претензия. Там еще можно торговаться по неустойке, срокам, графику, условиям сохранения предмета лизинга.
10) Ошибка №10. В суд пришли без “пакета”, только с эмоциями
В лизинговом споре выигрывает тот, у кого: договор и приложения, график платежей, платежки, переписка, претензии, уведомления, доказательства направления, акты приема-передачи, акты возврата, фотофиксация, расчеты по каждому виду требований.
Если этого нет, позиция превращается в “мы не согласны”, а суду проще удовлетворить иск.
FAQ
Можно ли оспорить расторжение договора лизинга?
Иногда да, если нарушена процедура уведомления, нет оснований, неверно посчитана просрочка, допущены ошибки в документах. Но это зависит от условий договора и фактов.
Если технику изъяли, есть шанс уменьшить долг?
Да, если спорить по расчету, санкциям, неподтвержденным расходам, а также фиксировать состояние и стоимость предмета лизинга при возврате.
Стоит ли подписывать акт возврата, если не согласны?
Подписывать можно с замечаниями, либо оформлять отдельный акт, фиксировать фото и видео, направлять письмо с возражениями. Оставлять ситуацию без фиксации хуже всего.
Итоги для бизнеса
Суд с лизинговой компанией почти всегда про документы и сроки. Типичные ошибки бизнеса: не фиксировать договоренности, не проверять расчет, пропускать претензии, возвращать предмет лизинга без актов и фиксации, спорить “со всем сразу”, забывать про снижение неустойки. Если действовать системно, можно снизить требования и защитить активы.
