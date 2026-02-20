Изъятие предмета лизинга: когда это законно и как остановить

2) Когда изъятие законно

Изъятие обычно признается законным, если есть основание, соблюден порядок, подтверждена доставка уведомлений, корректно оформлено расторжение, возврат происходит без самоуправства и нарушений, предмет идентифицирован по номерам и комплектации, состояние фиксируется актом.

Самые частые законные основания по договору: просрочка платежей, отсутствие страхования предмета, запрет на передачу в субаренду или на выезд из региона, нарушение требований по эксплуатации и сохранности.