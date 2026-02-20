Изъятие предмета лизинга: когда это законно и как остановить

Лизинговая компания требует вернуть технику или уже готовит изъятие? Когда это законно, какие ошибки в уведомлениях и расторжении помогают остановить возврат, что срочно зафиксировать и как защититься в арбитраже, рассказывает адвокат Андрей Мильский.
1) Что важно понять про изъятие в лизинге
В лизинге предмет чаще всего остается в собственности лизингодателя до выкупа, поэтому при просрочке компании действуют быстро, расторгают договор, требуют возврат, начисляют штрафы, параллельно предъявляют задолженность. Для бизнеса это риск остановки работ, срыва контрактов, потери аванса и платежей.
2) Когда изъятие законно
Изъятие обычно признается законным, если есть основание, соблюден порядок, подтверждена доставка уведомлений, корректно оформлено расторжение, возврат происходит без самоуправства и нарушений, предмет идентифицирован по номерам и комплектации, состояние фиксируется актом.
Самые частые законные основания по договору: просрочка платежей, отсутствие страхования предмета, запрет на передачу в субаренду или на выезд из региона, нарушение требований по эксплуатации и сохранности.
3) Когда изъятие можно оспаривать и реально остановить
Оспаривание работает, когда лизингодатель нарушил процедуру или “перегнул” с методами. Типовые ситуации: не доказана просрочка, неверный расчет долга, не соблюдены сроки уведомления, письмо не вручено и нет подтверждения доставки, расторжение оформлено с нарушением договора, забирают без акта и фиксации состояния, пытаются попасть на территорию без согласия, изымают вместе с предметом лизинга ваше имущество, блокируют доступ к объекту, давят на сотрудников.
Отдельно проверьте моменты, которые часто дают сильную позицию: размер и структура задолженности, наличие встречных требований к лизингодателю, условия о внесудебном изъятии и порядок доступа к предмету, порядок расторжения и сроки “на исправление”.
4) Что сделать сразу, если пришло уведомление об изъятии
Действовать нужно быстро и документально, без эмоций и без “устных договоренностей”.
Поднимите договор и график, проверьте просрочку, комиссию, пени, даты, назначение платежей.
Запросите расчет задолженности с детализацией, попросите копии уведомлений, основания расторжения, подтверждение направления.
Зафиксируйте фактическое состояние предмета, фото, видео, пробег или моточасы, комплектность, место нахождения.
Подготовьте письменный ответ, изложите позицию, укажите нарушения, предложите вариант урегулирования, например отсрочку, реструктуризацию, график.
Если риск изъятия высокий, готовьте пакет в суд под обеспечительные меры.
5) “Приехали забирать”. Как себя вести на месте
Если представители лизингодателя уже на объекте, важно не ухудшить позицию.
Правильные действия: попросить документы на представителей и доверенности, потребовать письменное основание и акт, фиксировать происходящее на видео, привлечь свидетелей, не подписывать акт с пустыми полями, вписать замечания о состоянии и комплектности, отдельно перечислить принадлежности, инструменты и имущество, которое не является предметом лизинга.
Опасные ошибки: отдать технику “под честное слово”, подписать акт без замечаний, признать долг в переписке, передать документы на предмет лизинга без описи, согласиться на вывоз без фиксации состояния.
6) Как остановить изъятие юридически: основные инструменты
В практике чаще всего работают три направления, претензия и переговоры, обеспечительные меры в арбитраже, отдельный спор по расчету долга и законности расторжения.
Переговоры и реструктуризация
Если бизнесу критично сохранить актив, часто выгоднее договариваться: внести “стоп-платеж” для снятия остроты, согласовать график, зафиксировать в доп.соглашении сроки и условия, добиться приостановки изъятия.
Обеспечительные меры
Когда техника или транспорт критичны, имеет смысл просить суд о мерах, которые сохраняют статус-кво, например запрет на изъятие, запрет на реализацию предмета, запрет на регистрационные действия. Суд смотрит на срочность, риски, доказательства, поэтому важно приложить договор, график, платежки, уведомления, расчет, переписку, фото и подтверждение, что изъятие сорвет деятельность.
Спор по существу
В зависимости от ситуации подаются требования о признании расторжения незаконным, о понуждении к исполнению договора, об оспаривании расчета задолженности, о возврате имущества или о недопустимости реализации по заниженной цене.
7) Как защищаться от “двойного удара”: технику забрали и еще требуют долг
После изъятия часто выставляют крупный долг: “неуплаченные платежи плюс штрафы плюс расходы минус выручка от реализации”. Здесь важно проверить, как считают остаточную стоимость, как оформлена реализация, была ли рыночная оценка, не завышены ли расходы, не начислены ли пени после расторжения, не включены ли комиссии без оснований.
Практический прием: письменно запросить все документы по реализации, оценке и расходам, затем оспаривать необоснованные суммы в суде и добиваться корректировки расчета.
8) Кейс-блок из практики, условно, но жизненно
Компания на спецтехнике получила уведомление о расторжении и требование возврата из-за просрочки, при этом часть платежей “зависла” из-за неверного назначения, а уведомление отправили на старый адрес. Лизингодатель попытался забрать технику с площадки без акта.
Мы зафиксировали попытку изъятия, направили претензию, подняли платежные документы, заявили обеспечительные меры, параллельно согласовали реструктуризацию. Итог: технику сохранили, график пересобрали, штрафы снизили.
В лизинге побеждают не те, кто громче спорит, а те, кто быстрее фиксирует доказательства, проверяет процедуру уведомлений и расторжения, и вовремя идет в арбитраж за обеспечительными мерами. Часто именно нарушения в уведомлениях, актах и расчетах дают бизнесу возможность остановить изъятие или договориться на адекватных условиях.
9) FAQ
Можно ли забрать предмет лизинга без суда?
Иногда договор предусматривает внесудебный порядок, но это не дает права на самоуправство. Процедура и доказательства уведомления все равно критичны.
Если просрочка 1 платеж, уже могут изъять?
Зависит от договора и “существенности” нарушения. На практике изъятие чаще пытаются запускать после нескольких просрочек, но формально условия могут быть жестче.
Что подписывать при возврате?
Только акт с детальным описанием состояния и комплектности, с вашими замечаниями, с фиксацией фото и видео. Ничего “пустого” и без перечня.
Можно ли вернуть предмет после изъятия?
Иногда да, через выкуп, мировое соглашение, восстановление договора, либо через спор, если изъятие было с нарушениями.
Что важнее всего для суда?
Договор, график, платежи, доказательства уведомлений, переписка, документы по расторжению, фиксация состояния, подтверждение ущерба для бизнеса.
Итоги для бизнеса
Если пришло уведомление об изъятии, проверьте договор и расчет, зафиксируйте состояние и место нахождения предмета, отвечайте письменно, не подписывайте акты без замечаний, при угрозе вывоза готовьте обеспечительные меры, параллельно ведите переговоры о графике, в спорных расчетах оспаривайте штрафы и реализацию.
