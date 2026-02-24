Взыскание задолженности с контрагента: как быстро взыскать задолженность и не потерять деньги

1) Диагностика долга за 30 минут: что у вас уже есть, а чего не хватает

Перед тем как писать претензию, проверьте, чем вы будете “закрывать” ключевые вопросы суда: было ли обязательство, был ли факт поставки или выполнения работ, принял ли контрагент результат, согласована ли цена, наступил ли срок оплаты, какой размер долга и как он считается.

Минимальный набор обычно такой: договор, спецификации, счета, УПД, накладные, акты, переписка о согласовании объема, документы о приемке, банковские выписки, акт сверки, претензия и доказательство отправки. Если договор подписывали по почте или через ЭДО, сохраняйте технические квитанции, подтверждение подписи, протоколы обмена.

Необычный момент, который часто “стреляет” в суде: если контрагент пользовался результатом, но акты не подписал, фиксируйте фактическое использование, фото, видео, доступы, служебные записки, заявки, пропуска, письма, отчеты, логи в сервисах, это помогает доказать принятие результата по поведению.