Как снизить налог на имущество в Москве: исключаем объект из Перечня 700-ПП

В Москве налог на имущество иногда превращается в квест: объект вроде бы склад или тех.помещение, а налог считают так, будто у вас торговый центр. Часто причина в Перечне 700-ПП. Разберем, когда туда попадают ошибочно, как оспорить включение и как снизить налог законно. Без лишней бюрократии.

Хорошая новость: попадание в Перечень не приговор, если объект включили по формальным признакам или неверно посчитали площади. Как формируется 700-ПП, чем он бьет по собственнику, и какие аргументы действительно работают, чтобы исключить объект из перечня и снизить налог - разбирает адвокат, к.ю.н. Мильский Андрей.

Налог на имущество делится на два блока, налог на имущество физических лиц (местный), налог на имущество организаций (региональный). В Москве, как в городе федерального значения, особенности администрирования и уплаты дополнительно «донастраиваются» актами города.

Отдельная боль для собственников недвижимости в Москве это включение объекта в Перечень недвижимости, по которой налоговая база считается по кадастровой стоимости и применяются повышенные ставки, так называемый Перечень 700-ПП.

Ниже разберем, как формируется этот перечень, чем он опасен для кошелька, и как добиваться исключения объекта.

Что такое Перечень 700-ПП

Перечень 700-ПП это постановление Правительства Москвы, которое определяет объекты недвижимости, по которым:

для организаций налог считают не от балансовой стоимости, а от кадастровой стоимости,

для физических лиц могут действовать повышенные ставки по налогу на имущество.

Идея понятная: «подсветить» коммерческую недвижимость и обложить ее более высоким налогом. Проблема в том, что на практике в список нередко попадают объекты, которые не отвечают критериям, но платить приходится как за «торговый центр мечты».

Правовая база формирования перечня это ст. 378.2 НК РФ и ст. 1.1 Закона города Москвы «О налоге на имущество организаций». По этим нормам объект включают в перечень, если выполняется одно из оснований:

объект стоит на участке, где один из ВРИ предусматривает размещение торговых объектов, общепита, бытового обслуживания,

объект предназначен для такого использования или фактически используется так, что торговля, общепит, бытовые услуги занимают не менее 20% полезной площади здания.

Что дает исключение из Перечня 700-ПП

Попадание в 700-ПП почти всегда означает больше налогов, потому что кадастровая стоимость и повышенные ставки редко бывают «дружелюбными».

Если объект исключить из перечня, последствия для собственника обычно такие:

организация на ОСНО сможет платить налог по ставке до 2,2% от балансовой стоимости, которая часто заметно ниже кадастровой,

организация на УСН может быть освобождена от налога на имущество по такому объекту и вернуть переплату в пределах трехлетнего срока,

физлицо сможет снизить ставку, в том числе до 0,5% от кадастровой стоимости.

Итого, исключение из 700-ПП реально снижает налоговую нагрузку, иногда весьма ощутимо.

Как исключить объект из Перечня 700-ПП

Все упирается в причину включения, по ВРИ участка или по фактическому использованию здания.

Технически механизм один, обращение в суд с административным иском и доказательство, что объект включили ошибочно.

Ситуация 1: объект включили из-за ВРИ земельного участка

Если основание это ВРИ, обычно проверяют три вещи:

какой ВРИ установлен для участка,

на каком праве участок у правообладателя (собственность, аренда, другое),

как объект используется по факту.

После позиции Конституционного Суда РФ по делу № 46-П судебная практика в целом пошла по логике, что одного лишь «коммерческого» ВРИ недостаточно, когда участок арендованный, ВРИ смешанный, или из него не следует однозначно, что участок именно «под торговлю/общепит/услуги».

В таких историях суды часто смотрят шире и оценивают реальную эксплуатацию объекта, то есть используется ли он действительно под коммерцию, ради которой и создан механизм 700-ПП.

Ситуация 2: объект включили из-за фактического использования

Когда основание это фактическое использование, в деле почти всегда появляется акт Госинспекции, где написано, что более 20% площади используется под «перечневые» цели.

Обычно в акте фиксируют использование под:

офисы,

торговлю,

общепит,

бытовое обслуживание.

Расчет делается по методике, установленной Постановлением Правительства Москвы № 257-ПП.

Конфликтный момент тут в том, что понятия «офис», «торговый объект», «общепит», «бытовые услуги» не всегда имеют ясные границы, и из-за этого спор часто превращается в игру «угадай, как инспектор назовет помещение».

Самая частая зона риска это «офисы». В постановлении № 257-ПП офисом считают помещение или часть помещения, где есть стационарные рабочие места и оргтехника, и оно используется для работы с документами и (или) приема клиентов.

Но суды уточняют, что важен не только стол и компьютер, а характер деятельности. Помещение должно использоваться организацией, которая ведет самостоятельную деловую, административную или коммерческую деятельность. И отдельно отмечается, что размещение в здании руководителя собственника и сотрудников, которые ведут уставную деятельность, само по себе не означает офисную деятельность именно для целей ст. 378.2 НК РФ.

Чтобы успешно исключить объект из 700-ПП в такой ситуации, обычно нужно доказать два блока:

что акт Госинспекции составлен с нарушениями методики, утвержденной Правительством Москвы,

что по корректному контррасчету площади «перечневое» использование составляет менее 20%, при этом контррасчет должен быть подтвержден документами.

Итог

Споры по 700-ПП часто решаются на тонкой грани, пару помещений посчитали «офисом» или «торговлей», и привет, повышенный налог. Но при грамотной доказательственной базе, корректном перерасчете площадей, и фиксации нарушений в акте инспекции исключить объект из перечня реально, и практика это подтверждает.