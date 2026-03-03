Как супруги скрывают имущество при разводе: популярные схемы и как их раскрывают в суде

Почему имущество начинают «прятать» заранее

С момента регистрации брака все, что приобретено на общие доходы, считается совместной собственностью. Не имеет значения, кто именно зарабатывал деньги и на чье имя оформлена квартира или автомобиль. Это и создает основу для конфликтов.

Если супруг понимает, что отношения близки к разводу, возникает искушение заранее изменить структуру собственности. Цель проста: к моменту раздела в официальных реестрах должно числиться как можно меньше имущества.

Часто сокрытие начинается задолго до официального расторжения брака, особенно если конфликт развивается постепенно.