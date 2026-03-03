Как супруги скрывают имущество при разводе: популярные схемы и как их раскрывают в суде

Какие механизмы используются чаще всего, почему они работают не всегда и как суды оценивают подобные действия, разбирает адвокат Мильский Андрей.
Почему имущество начинают «прятать» заранее
С момента регистрации брака все, что приобретено на общие доходы, считается совместной собственностью. Не имеет значения, кто именно зарабатывал деньги и на чье имя оформлена квартира или автомобиль. Это и создает основу для конфликтов.
Если супруг понимает, что отношения близки к разводу, возникает искушение заранее изменить структуру собственности. Цель проста: к моменту раздела в официальных реестрах должно числиться как можно меньше имущества.
Часто сокрытие начинается задолго до официального расторжения брака, особенно если конфликт развивается постепенно.
Оформление имущества на родственников и доверенных лиц
Одна из самых устойчивых схем — регистрация активов на близких людей. Квартира покупается на деньги семьи, но собственником становится мать супруга. Автомобиль оформляется на брата. Земельный участок — на друга.
С юридической точки зрения в реестрах действительно фигурирует третье лицо. Однако суд оценивает не только запись в ЕГРН, но и источник средств.
Если удается доказать, что деньги на покупку были общими, а третье лицо лишь номинальный собственник, суд может признать сделку мнимой или притворной. В практике учитываются переводы со счетов супругов, отсутствие у родственника собственных средств, фактическое пользование имуществом прежним владельцем.
Особенно часто такие схемы вскрываются, когда после «продажи» имущество продолжает использоваться тем же супругом без каких-либо реальных изменений.
Искусственные долги и фиктивные займы
Второй распространенный инструмент — создание видимости долговой нагрузки. Появляется расписка о займе на крупную сумму, якобы полученную от знакомого или родственника. В процессе раздела заявляется, что имущество приобретено на заемные средства, а значит, подлежит учету с учетом долга.
Суды не ограничиваются формальным наличием договора займа. Проверяется реальность передачи денег, банковские движения, возможность займодавца предоставить такую сумму, наличие возвратов.
Если выясняется, что деньги фактически не передавались, а договор оформлен для вида, обязательство может быть признано мнимым. Тогда долг не включается в состав общих обязательств, а попытка уменьшить долю второго супруга не достигает цели.
Срочные продажи по заниженной цене
Нередко перед разводом имущество «уходит» по договорам купли-продажи. Квартира продается по цене значительно ниже рыночной, покупателем выступает знакомый или аффилированное лицо. Формально собственность выбыла.
В таких делах суд анализирует рыночную стоимость объекта, обстоятельства сделки и поведение сторон. Если продавец продолжает проживать в квартире, а деньги не подтверждены банковскими документами, возникают основания для оспаривания.
При доказанности недобросовестности сделка может быть признана притворной или совершенной с целью причинения вреда другому супругу. Тогда имущество возвращается в состав совместно нажитого.
Вывод средств через бизнес
Когда один из супругов контролирует компанию, механизм усложняется. Деньги могут выводиться через хозяйственные операции, заключаются договоры с аффилированными структурами, выплачиваются дивиденды в нужный момент, предоставляются займы подконтрольным лицам.
На первый взгляд это обычная предпринимательская деятельность. Однако в судебном процессе проводится финансово-экономическая экспертиза, анализируется деловая цель операций, сопоставляются доходы и расходы.
Если устанавливается, что действия были направлены не на развитие бизнеса, а на уменьшение семейных активов, суд может учесть это при разделе имущества. Иногда встает вопрос о взыскании компенсации в пользу второго супруга.
Сокрытие банковских счетов и инвестиций
Еще одна проблема — неполное раскрытие финансовой информации. У одного из супругов могут быть счета в других банках, брокерские портфели, инвестиционные продукты, которые не афишируются.
Судебная практика позволяет истребовать сведения из банков и налоговых органов. Запрашиваются данные о движении средств, крупных сделках, наличии ценных бумаг.
Даже если деньги были переведены на иные счета, следы транзакций сохраняются. Поэтому полностью «исчезнуть» активам крайне сложно.
Криптовалюта и цифровые активы
Современная форма сокрытия — перевод средств в цифровые активы. Криптовалюта не отражается в привычных банковских выписках, а доступ к кошельку может быть известен только одному супругу.
Тем не менее и здесь возможна работа с доказательствами. Анализируются переводы на криптобиржи, переписка, электронные устройства. В ряде дел суды признают криптоактивы совместно нажитым имуществом при наличии подтверждений их приобретения в браке.
Попытки изменить дату приобретения имущества
Иногда супруг пытается доказать, что актив куплен до брака или после фактического прекращения совместной жизни. Используются договоры с более ранней датой, расписки, задним числом оформленные документы.
Суды исследуют не только текст договора, но и реальный момент оплаты, фактическое владение, проживание, совместное ведение хозяйства. Если доказано, что имущество оплачено в период брака за счет общих средств, формальная дата договора не играет решающей роли.
Брачный договор в условиях конфликта
Отдельная ситуация — заключение брачного договора уже при наличии конфликта. Если условия явно ставят одного супруга в крайне неблагоприятное положение, документ может быть оспорен.
Проверяется добровольность подписания, наличие давления, реальное понимание последствий. Суд оценивает баланс интересов и экономическую обоснованность условий.
Как суд реагирует на недобросовестность
Закон допускает отступление от принципа равенства долей, если один из супругов действовал недобросовестно. Это означает, что суд может присудить большую долю тому, чьи права нарушались.
Кроме того, подозрительные сделки могут быть признаны недействительными. Тогда имущество возвращается в общую массу и подлежит разделу.
Что важно учитывать стороне, которая подозревает сокрытие
В подобных делах решающее значение имеет активная процессуальная позиция. Необходимо своевременно заявлять ходатайства об истребовании доказательств, проводить экспертизы, анализировать финансовые документы.
Пассивность приводит к тому, что суд исходит из представленных формальных данных, а скрытые активы так и остаются вне раздела.
Итог
Сокрытие имущества при разводе может принимать самые разные формы — от простого переоформления квартиры до сложных финансовых схем через бизнес или инвестиции. Однако большинство таких действий оставляет доказуемые следы.
Суд оценивает не только юридическую оболочку сделок, но и их реальное экономическое содержание. Именно поэтому при разделе имущества важна не только формальная позиция, но и глубокий анализ финансовых потоков, источников средств и поведения сторон.
