Фальшивые доказательства в суде: что делать, если оппонент подал подделку

Как правильно заявить о фальсификации доказательства

Если есть основания полагать, что документ поддельный, необходимо прямо заявить об этом в процессе.

Обычно это делается через письменное ходатайство, в котором указывается:

какое именно доказательство считается фальсифицированным,

в чем именно заключается подделка,

какие доказательства это подтверждают.

После такого заявления суд обязан предложить стороне, представившей документ, подтвердить его подлинность. Иногда на этом этапе ситуация уже меняется: оппонент может отказаться от доказательства.

Если же сторона настаивает на документе, суд может назначить экспертизу.