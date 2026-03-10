Можно ли привлечь руководителя компании к субсидиарной ответственности без банкротства

Когда можно требовать субсидиарную ответственность без банкротства

Многое зависит от того, в каком состоянии находится компания-должник и что происходило с ней ранее.

Например, если юридическое лицо продолжает числиться в реестре и не ликвидировано, кредитор может начать с обычного судебного взыскания долга. После получения решения возникает возможность подать заявление о банкротстве. Но если инициатор не финансирует процедуру, суд прекращает дело. В ряде случаев именно это дает кредитору основание для обращения с требованием о субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Иная ситуация возникает, когда дело о банкротстве уже рассматривалось. Если кредитор участвует в процедуре и включен в реестр требований, он вправе поднимать вопрос о субсидиарной ответственности руководителей и бенефициаров. Делать это лучше именно в рамках процедуры, поскольку после ее завершения возможности существенно сокращаются.

Хуже всего положение кредитора, который пропустил процедуру банкротства и не заявил свои требования. Когда банкротство завершено и долги списаны, привлечь контролирующих лиц к ответственности практически невозможно. Право на такие требования сохраняется только у тех кредиторов, которые участвовали в деле.

Иногда процедура банкротства прекращается. В этом случае компания формально продолжает существовать. Если в реестре юридических лиц нет записи о ликвидации, кредитор может снова использовать обычные механизмы взыскания.

Отдельная категория ситуаций связана с ликвидацией компании. Здесь нужно разобраться, каким образом она была проведена. Если организацию исключили из реестра по инициативе налогового органа, применяется один механизм ответственности. Если же ликвидация была добровольной, иногда приходится сначала оспаривать саму запись о ликвидации, чтобы восстановить компанию и затем предъявлять требования.