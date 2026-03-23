Как не потерять бизнес при разводе: три главные ошибки предпринимателей

Развод для предпринимателя — это не только личная драма, но и риск потерять дело всей жизни. Доли в ООО, акции, активы, накопленные годами, могут перейти к бывшему супругу. Как этого избежать и на что обратить внимание заранее? Разбираем три главные ошибки, которые превращают бизнес в предмет спора.

Развод редко проходит гладко, а если у супругов есть общий бизнес, ситуация становится особенно острой. Предприниматели часто полагают, что компания — это их личное дело, и забывают, что по закону доли в уставном капитале, акции, а также доходы от предпринимательской деятельности, нажитые в браке, считаются совместно нажитым имуществом. И тогда привычный мир рушится: приходит иск о разделе, а вместе с ним и угроза потери контроля над управлением, необходимость выплаты компенсации или даже продажа активов. Как не оказаться в такой ловушке и защитить бизнес? Разбираем с адвокатом, к.ю.н. Мильским Андреем.

Ошибка №1. Считать, что бизнес, открытый до брака, не подлежит разделу

Многие уверены: если компания создана до свадьбы, супруг на неё не претендует. Это опасное заблуждение.

По закону разделу подлежит только совместно нажитое имущество. Однако, если в браке бизнес развивался, приносил доход, в него вкладывались общие средства, доля может быть признана общим имуществом. Например, супруг помогал деньгами, участвовал в управлении, или просто за счёт семейного бюджета компания выросла. В практике были случаи, когда суды присуждали до 50% доли, даже если формально она была открыта до регистрации брака.

Что делать. Если бизнес создан до брака, важно доказать, что он развивался исключительно за счёт собственных средств и без участия супруга. Лучший способ — вести раздельный учёт доходов и вложений. Ещё надёжнее — заключить брачный договор, чётко определяющий, что бизнес остаётся личным имуществом одного из супругов.

Ошибка №2. Игнорировать брачный договор до конфликта

Брачный договор часто воспринимают как нечто «неудобное» или даже «недоверчивое». В результате к нему обращаются, только когда развод уже на пороге. Но заключить брачный договор в момент конфликта практически невозможно: вторая сторона просто откажется подписывать.

Брачный договор — это не про недоверие, а про предсказуемость. В нём можно прописать: - кому принадлежат доли в существующих и будущих компаниях; - как распределяются доходы от бизнеса; - что происходит с активами при разводе.

Хорошо составленный брачный договор снимает большинство рисков и позволяет сохранить контроль над компанией.

Что делать. Заключать брачный договор заранее, в спокойной обстановке, и включать в него не только уже существующие активы, но и те, которые могут появиться в будущем.

Ошибка №3. Не думать о структуре бизнеса и корпоративной документации

Когда дело доходит до раздела, ключевое значение имеют два момента: уставный капитал и решения участников. Если супруг владеет долей в ООО, суд может:

- передать долю второму супругу (с его согласия);

- обязать выплатить компенсацию, исходя из рыночной стоимости доли.

При этом оценка доли — отдельная зона риска. Часто предприниматели не ведут корпоративную документацию, смешивают личные и бизнес-активы, не фиксируют вложения. В итоге при разводе бывший супруг заказывает свою оценку, и сумма компенсации оказывается многократно выше реальной.

Что делать. Вести чистую корпоративную структуру: все вложения — через расчётный счёт, решения участников — оформлять протоколами, не смешивать личные финансы с бизнесом. Если бизнес имеет нескольких участников, заранее продумать корпоративный договор, ограничивающий возможность входа нового участника (в случае раздела).

Итог: бизнес можно сохранить, но готовиться надо заранее

Защитить бизнес при разводе вполне реально. Но это требует не эмоций, а холодной головы и своевременных юридических решений. Брачный договор, прозрачная структура владения, чистый учёт и понимание правовых рисков — вот что позволяет предпринимателю оставаться собственником своего дела, даже когда личная жизнь даёт трещину.