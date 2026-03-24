Как взыскать долг с юридического лица: досудебная претензия, обеспечительные меры и исполнительное производство

Этап 1: Досудебная претензия — формальность или шанс?

Многие предприниматели ошибочно полагают, что претензия — это пустая формальность, и стремятся сразу подать в суд. Однако с 2026 года подход к досудебному урегулированию стал еще более строгим. Для большинства экономических споров, рассматриваемых арбитражными судами, направление претензии является обязательным условием. Если пропустить этот этап, суд вернет исковое заявление .

Претензия — это не просто «письмо с просьбой заплатить», а полноценный юридический документ. В 2026 году его составление требует особой тщательности:

Четкость требований. Документ должен содержать ссылки на конкретные пункты договора, акты выполненных работ или накладные. Расчет суммы. Необходимо детально прописать сумму основного долга, неустойки (пеней) и процентов по статье 395 ГК РФ. Чем прозрачнее расчет, тем меньше шансов у должника затянуть время . Срок ответа. Закон часто не устанавливает конкретного срока для ответа, поэтому его нужно указать самостоятельно (обычно 10–30 дней) или ссылаться на срок, прописанный в договоре . Доказательства отправки. Претензия отправляется заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Либо вручается лично под подпись уполномоченному лицу с печатью организации. Именно квитанция об отправке станет доказательством соблюдения досудебного порядка в суде .

Важное преимущество: В 60% случаев конфликт решается именно на стадии претензии, что экономит время и судебные издержки . Если должник игнорирует требование, вы получаете не только право на обращение в суд, но и моральное преимущество — факт нарушения зафиксирован официально.