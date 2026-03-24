Как взыскать долг с юридического лица: досудебная претензия, обеспечительные меры и исполнительное производство

Работа с дебиторской задолженностью — неизбежная часть бизнеса. Но что делать, когда контрагент перестает выходить на связь, а сроки оплаты по договору истекли? В 2026 году российское законодательство предлагает четкий, но требующий аккуратности алгоритм действий. Пропуск даже одного этапа грозит либо возвратом иска судом, либо потерей времени и денег. О том, как пройти путь от первой официальной бумаги до фактического исполнения решения суда с учетом последних изменений в законах, рассказывает адвокат Мильский Андрей.
Этап 1: Досудебная претензия — формальность или шанс?
Многие предприниматели ошибочно полагают, что претензия — это пустая формальность, и стремятся сразу подать в суд. Однако с 2026 года подход к досудебному урегулированию стал еще более строгим. Для большинства экономических споров, рассматриваемых арбитражными судами, направление претензии является обязательным условием. Если пропустить этот этап, суд вернет исковое заявление .
Претензия — это не просто «письмо с просьбой заплатить», а полноценный юридический документ. В 2026 году его составление требует особой тщательности:
Четкость требований. Документ должен содержать ссылки на конкретные пункты договора, акты выполненных работ или накладные.
Расчет суммы. Необходимо детально прописать сумму основного долга, неустойки (пеней) и процентов по статье 395 ГК РФ. Чем прозрачнее расчет, тем меньше шансов у должника затянуть время .
Срок ответа. Закон часто не устанавливает конкретного срока для ответа, поэтому его нужно указать самостоятельно (обычно 10–30 дней) или ссылаться на срок, прописанный в договоре .
Доказательства отправки. Претензия отправляется заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Либо вручается лично под подпись уполномоченному лицу с печатью организации. Именно квитанция об отправке станет доказательством соблюдения досудебного порядка в суде .
Важное преимущество: В 60% случаев конфликт решается именно на стадии претензии, что экономит время и судебные издержки . Если должник игнорирует требование, вы получаете не только право на обращение в суд, но и моральное преимущество — факт нарушения зафиксирован официально.
Этап 2: Обеспечительные меры — как не дать должнику скрыть активы
Самая большая опасность при взыскании долга — это ситуация, когда решение суда получено, а денег на счетах должника уже нет. Чтобы этого избежать, закон предусматривает механизм обеспечительных мер. Однако в 2026 году к их применению изменился подход: Верховный Суд РФ требует от заявителя не просто предположений, а доказательств того, что непринятие мер сделает исполнение судебного акта невозможным .
Основные виды обеспечительных мер
Наложение ареста на денежные средства (в том числе на счета и электронные денежные средства).
Наложение ареста на имущество (запрет на регистрационные действия с недвижимостью, транспортом).
Запрет ответчику совершать определенные действия (например, отчуждать имущество) .
Этап 3: Исполнительное производство — новые реалии 2026 года
Получение решения суда — это еще не финал. С 2026 года процедура принудительного взыскания претерпела существенные изменения, которые важно знать взыскателю.
1. Исполнительский сбор вырос
С 9 января 2026 года размер исполнительского сбора, который уплачивает должник-организация, увеличился. Теперь, если должник не погасил долг добровольно в срок, установленный приставом (5 дней), с него взыскивается 12% от суммы долга (ранее было 7%). Минимальный порог для организаций составляет 20 000 рублей .
Важно: Этот сбор не идет взыскателю, а поступает в бюджет, но он существенно увеличивает финансовую нагрузку на должника, что стимулирует его к оплате.
2. Новый порядок взыскания
Законодательство уточнило механизм взыскания за счет имущества. Теперь, если денег на счетах недостаточно, судебный пристав-исполнитель оперативнее обращает взыскание на иное имущество должника, включая цифровые рубли и драгоценные металлы на счетах .
3. Сроки давности
Не стоит затягивать с обращением к приставам. Общий срок предъявления исполнительного листа к взысканию составляет 3 года. Если пропустить этот срок, восстановить его будет крайне сложно.
Резюме: чек-лист взыскателя
Чтобы взыскание долга с юридического лица прошло максимально эффективно в 2026 году, соблюдайте алгоритм:
Документируйте. Составьте претензию с четким расчетом и отправьте её заказным письмом с описью.
Страхуйтесь. Если есть риск ухода активов, подавайте заявление об обеспечительных мерах (желательно параллельно с иском или до него).
Контролируйте. После получения судебного решения не ждите — получите исполнительный лист и направьте его в службу судебных приставов.
Следите за изменениями. Учитывайте, что с 2026 года затягивание оплаты стало для должника еще более дорогим из-за увеличенного исполнительского сбора.
Взыскание долга — это всегда стресс для бизнеса. Однако знание процессуальных тонкостей и актуальной судебной практики позволяет не только вернуть свои средства, но и переложить издержки за просрочку на недобросовестного контрагента.
Начать дискуссию