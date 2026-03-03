Как быть с больничными при выделении долей РК и СН в 1С:ЗУП?
Итак, если вы решили следовать рекомендациям ФНС, алгоритм такой:
1️⃣Создаем новые виды начислений. Идем в раздел Настройка — Начисления. Удобнее всего скопировать существующее начисление «Больничный за счет работодателя». Создаем два новых вида:
⚫️ Оплата доли районного коэффициента в среднем заработке
⚫️ Оплата доли северной надбавки в среднем заработке
2️⃣ Связываем начисления. В форме настроек новых начислений найдите поле «Основной вид расчета». Введите туда, например: Больничный за счет работодателя.
📌 Программа сама подтянет настройки на закладках «Учет времени», «Средний заработок» и «Налоги,взносы,бухучет».
3️⃣ Проверяем результат. Теперь при расчете документа «Больничный лист» доли РК и СН будут выделяться отдельными строками.
❗️Обратите внимание на следующие нюансы❗️
▪️Выделить достоверные суммы РК и СН можно только в том случае, если вы рассчитываете пособие исходя только из своего заработка. То есть сотрудник весь расчетный период (2 года) работал у вас. Если есть справки от других работодателей, где не выделены РК и СН, расчет может быть некорректным.
▪️СФР не будет выделять северные доли. У них просто нет данных, какая часть заработка сотрудника за 2 года была «северной». Поэтому фонд будет считать НДФЛ по обычной пятиступенчатой шкале.
Итог: За первые 3 дня (за счет работодателя) НДФЛ распредлеляется по долям, а СФР за остальные дни — нет.
📲 Переходите в мой канал в TG там больше практических инструкций и большая база знаний)
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию