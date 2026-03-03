Как быть с больничными при выделении долей РК и СН в 1С:ЗУП?

Недавно было опубликовано письмо ФНС от 18.02.2026 № ЗГ-35-11/1411@. В котором было решено, что при расчете НДФЛ с пособия по временной нетрудоспособности нужно все-таки выделять две налоговые базы: основную и северную. Что по этому поводу в 1С:ЗУП?

Итак, если вы решили следовать рекомендациям ФНС, алгоритм такой:

1️⃣Создаем новые виды начислений. Идем в раздел Настройка — Начисления. Удобнее всего скопировать существующее начисление «Больничный за счет работодателя». Создаем два новых вида:

⚫️ Оплата доли районного коэффициента в среднем заработке

⚫️ Оплата доли северной надбавки в среднем заработке

2️⃣ Связываем начисления. В форме настроек новых начислений найдите поле «Основной вид расчета». Введите туда, например: Больничный за счет работодателя.

📌 Программа сама подтянет настройки на закладках «Учет времени», «Средний заработок» и «Налоги,взносы,бухучет».

3️⃣ Проверяем результат. Теперь при расчете документа «Больничный лист» доли РК и СН будут выделяться отдельными строками.

❗️Обратите внимание на следующие нюансы❗️

▪️Выделить достоверные суммы РК и СН можно только в том случае, если вы рассчитываете пособие исходя только из своего заработка. То есть сотрудник весь расчетный период (2 года) работал у вас. Если есть справки от других работодателей, где не выделены РК и СН, расчет может быть некорректным.

▪️СФР не будет выделять северные доли. У них просто нет данных, какая часть заработка сотрудника за 2 года была «северной». Поэтому фонд будет считать НДФЛ по обычной пятиступенчатой шкале.

Итог: За первые 3 дня (за счет работодателя) НДФЛ распредлеляется по долям, а СФР за остальные дни — нет.

