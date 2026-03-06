Рекламный апокалипсис отменяется: куда уйдут бюджеты из Telegram и почему мессенджер Max растет на 500% в квартал

Эпоха, когда можно было залить все деньги в один мессенджер и почивать на лаврах, официально закрыта. Теперь это игра на выживание, где главная стратегия — не лояльность, а паранойя. Исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) прямо говорит: бренды массово готовят пути отхода.

Телеграм под прицелом. Пока админы каналов считают охваты, крупные игроки считают риски. На фоне ограничений РКН бюджеты в Telegram начинают подмерзать. Никто не хочет проснуться и обнаружить, что его главный актив превратился в «кирпич». Если Telegram заблокируют завтра, 70% агентств даже не расстроятся — они уже прописали маршруты переезда в VK и YouTube. Еще 60% готовы реанимировать свои аккаунты в TikTok. В индустрии больше нет незаменимых, есть только те, кто еще не попал под раздачу.

Max: 520% роста на чужих страхах Главный сюрприз года — мессенджер Max. Пока гиганты бодаются с регуляторами, эта «темная лошадка» за три месяца выросла на безумные 520% по количеству рекламных каналов. Это не случайность и не магия маркетинга. Это чистый прагматизм: бренды выделили 30% бюджета на «тесты» отечественных площадок просто для того, чтобы не хранить все яйца в одной корзине. Max уже переваривает 0,5 млрд рублей в месяц, и это только начало. Инвесторы и бренды голосуют рублем за безопасность, а не за привычный интерфейс.

VK как «цифровое убежище». ВКонтакте в 2026-м — это та самая тихая гавань, куда все приходят после очередного шторма. 70% агентств сидят здесь не потому, что это «модно», а потому, что это стабильно. Площадка окончательно переварила аудиторию запрещенного Instagram1* и стала главным бенефициаром закручивания гаек. Если у вас еще нет стратегии в VK, вы либо очень смелый, либо плохо считаете деньги.

Второе пришествие «запрещенки». Самый ироничный поворот: с сентября рынок фиксирует резкий рост интереса к YouTube и TikTok. Оказалось, что похоронить эти площадки невозможно — аудитория сидит там намертво, а бренды, устав ждать идеальных условий, пошли туда, где есть люди. Это логичное завершение перераспределения бюджетов: деньги текут туда, где есть охват, даже если приходится пробираться через заборы ограничений.

Итог: Рынок рекламы в 2026 году — это не про креатив, а про диверсификацию. Выигрывают те, кто уже сегодня тратит 20–30% денег на «странные» новые площадки вроде Max или Wibes. Просто на случай, если завтра ваш основной канал связи превратится в тыкву. В мире, где Telegram может стать историей, выживет только тот, кто научился продавать на пяти разных платформах одновременно