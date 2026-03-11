Что будет, если взял кредит и "ушёл в мир иной"?

Кто же станет "мишенью" банка? Разберемся вместе в этой статье.

Тут есть несколько вариантов развития событий.

О них ниже.

ЕСЛИ ЕСТЬ СТРАХОВКА ЖИЗНИ

Вместе с кредитом часто оформляется страхование жизни и здоровья (934 ГК РФ).

В основном, такая страховка навязывается под более привлекательную ставку по кредиту (однако тут можно радоваться, что не зря навязали)

В этом случае выплатой от страховки гасится кредит в банке и может что-то ещё на сдачу останется наследникам.

Бывают случаи, когда страховая компания не признает уход из жизни заемщика страховым случаем, тогда страховка может не сработать.

ЕСЛИ ЕСТЬ СОЗАЕМЩИК И /ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬ

СОЗАЕМЩИК (323 ГК РФ) отвечает перед банком наравне с заемщиком, поэтому наравне с ним и должен гасить кредит, даже если остался один.

По умолчанию, этот товарищ тоже воспользовался благами приобретенного в кредит объекта, поэтому это справедливо.

ПОРУЧИТЕЛЯ (363 ГК РФ) же банк привлекает, если кредит не гасится заемщиком и созаемщиком (если он есть).

По умолчанию, этот персонаж поручился за заемщика без каких-либо “бонусов”, поэтому он не очень сильно заинтересован гасить кредит. Но раз поставил подпись, никуда не денешься.

И в первую очередь бремя кредитных платежей падает на созаемщика. А если созаемщика нет или он не платит, то под раздачу попадает бедолага-поручитель.

Если получителя заставили гасить кредит, он это делает даже если на горизонте маячат наследники и нотариус выжидает 6 месяцев для распределения наследства.

ЕСЛИ ЕСТЬ НАСЛЕДНИКИ

Наследник / наследники (каждый по отдельности) отвечают по долгам наследодателя (должника по кредиту) в пределах стоимости имущества, полученного в наследство (1175 ГК РФ).

То есть, если кредит был на сумму 100 рублей, а в наследство получили 50 рублей, то за кредит надо гасить только 50 рублей, остальное на совести банка.

Если наследники отказались от наследства, долг по кредиту на себя они не принимают.

Если банк заставил поручителя заплатить кредит, пока идет процедура наследства, поручитель потом может требовать с наследников уплаченную часть, когда те примут наследство.

НЕТ ЗАЕМЩИКОВ/ПОРУЧИТЕЛЕЙ/НАСЛЕДНИКОВ, но остается имущество в залоге у банка

Часто кредит выдают только под залог (334 ГК РФ) какого-нибудь актива (имущество, права требования и т.п).

Поэтому банк сможет наложить взыскание на залог (по классике он реализуется с торгов по заниженной цене и вырученные деньги отправляются на погашение кредита или же просто после неудавшихся торгов банк заберет имущество ещё с бОльшим дисконтом).

ЕСЛИ НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО

Банку будет грустно, но долг по кредиту может быть списан по причине невозможности его погашения.

Но не стоит сильно переживать за банк, так как эти риски у него уже заложены в бизнес-модель, свой убыток он покроет за счет других должников