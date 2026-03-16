Выемка у предпринимателя: налоговая проверка или уголовное дело?

К вам без предупреждения пришли с выемкой. Как понять, какое это мероприятие?

Важный дисклеймер

Сразу уточню: в офис могут прийти с разными целями — обыск, выемка, обследование помещений в рамках ОРД, налоговый осмотр или исполнительные действия приставов.

Это принципиально разные процедуры.

В этой статье мы говорим только о выемке — и только в двух ипостасях: налоговой (ст. 94 НК РФ) и следственной (ст. 183 УПК РФ). Внешне они похожи (пришли люди и забирают документы), но по сути и последствиям они разные.

1. Кто выносит постановление?

Налоговая выемка

Постановление выносит должностное лицо ФНС, проводящее выездную проверку. Но ключевое условие законности: документ обязательно утверждается руководителем (заместителем) налогового органа (п. 1 ст. 94 НК РФ). Если этого нет — процедура незаконна.

На практике инспектор не может приехать экспромтом. Для проведения выемки нужно обязательно завизировать постановление о выемке у начальника.

Уголовно-процессуальная выемка

Здесь всё проще. Следователь (дознаватель) выносит постановление единолично. Согласовывать с руководством не нужно. Есть случаи, когда выемка может потребовать судебного решения, но это редкость (165 УПК РФ).

Постановление часто пишется за 10 минут до приезда в нужный офис ( в машине или служебном кабинете) после того, как сотрудник узнал, что у кого-то есть что-то важное.

Поэтому внимательно читаем постановление о производстве выемки, чтобы понять, какое мероприятие вас ожидает.

2. Что по понятым?

Налоговая выемка

Обязательно присутствие не менее двух понятых (п.3 ст. 94 НК РФ). Никакой альтернативы Налоговый кодекс не предусматривает.

Уголовно-процессуальная выемка

Понятые — факультативны (ст.170 УПК РФ). Следователь вправе производить выемку без них, но тогда обязана вестись видеозапись или фотофиксация.

3. Что по копиям изъятых документов?

Налоговая выемка

Если изымаются подлинники документов, налоговая обязана изготовить и передать проверяемому лицу заверенные копии. Срок — в течение 5 рабочих дней после изъятия (п.8 ст.94 НК РФ).

Уголовно-процессуальная выемка

Такой обязанности у следователя нет. Изъятое становится вещественным доказательством. Копии можно получить только по ходатайству и только если следователь посчитает это возможным. На практике без адвоката доступ к документам могут закрыть до конца следствия.

4. У кого можно проводить выемку?

Налоговая выемка

Выемка проводится у лица, которое проверяют.

Что же касается контрагентов ? Здесь этот вопрос достаточно спорный.

Верховный Суд (определение № 306-ЭС21-26327 от 18.01.2022) считает, что выемка у контрагента незаконна, если в отношении него не проводится проверка. Даже взаимозависимость не даёт налоговой права изымать документы «за компанию».

Конституционный Суд (определение № 500-О от 31.03.2022) отметил, что статья 94 НК РФ сама по себе конституционна и не запрещает выемку в определенных помещениях. То есть суд намекнул, что формально норма позволяет провести выемку не только в помещении лица, которое проверяют. Но каждый случай индивидуален.

Позиция ФНС (письмо № СД-4-2/13234@) опирается на взаимозависимость. Если компании связаны, налоговая будет пытаться изъять документы у контрагента для проверки другого лица.

В итоге на практике всё решают обстоятельства. Если инспекция докажет взаимозависимость и относимость изъятых документов к проверяемому лицу, суды могут поддержать изъятие. Если выемка произвольная — есть шанс отбиться по позиции ВС РФ.

Уголовно-процессуальная выемка

Следователь изымает что угодно у любого лица, у которого, по его мнению, находятся предметы или документы, имеющие значение для дела (ст. 183 УПК). Контрагент, директор, бухгалтер, родственник, постороннее лицо — ограничений практически нет.

5. Что изымают?

Налоговая выемка

Только документы и предметы, имеющие отношение к предмету налоговой проверки.

В основном изымают документы (не всегда в подлинниках) и электронные носители информации.

Изъятые документы и предметы, как правило, физически изымаются и перемещаются в налоговый орган. Это необходимо для изучения документов и назначения экспертиз. Оригиналы хранятся в инспекции до окончания проверки либо до момента, когда необходимость в их использовании отпадет.

Уголовно-процессуальная выемка

Всё, что следователь сочтет вещественным доказательством или имеющим значение для дела: компьютеры, серверы, телефоны, автомобили, партии товаров, деньги и прочее.

Фактическое изъятие предметов происходит по аналогии, если есть угроза утраты изымаемых предметов, нужна экспертиза. Однако нередко изъятое сразу же возвращается владельцу на ответственное хранение: цель выемки в таком случае не изъятие, а юридическая фиксация предмета в качестве доказательства по делу.

6. Когда в налоговой выемке участвует полиция?

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда выемку формально проводит налоговая, но вместе с ней приходят сотрудники полиции. Это регламентировано совместным Приказом МВД и ФНС России №495/ММ-7-2-347.

Сотрудники органов внутренних дел принимают участие в выездных налоговых проверках на основании мотивированного запроса налогового органа, подписанного руководителем (заместителем) ФНС.

Основания для запроса участия полиции по приказу:

Наличие данных о возможных нарушениях, которые нужно проверить с участием полиции.

Проверка назначается по материалам, которые полиция сама же и направила в налоговую.

Необходимость участия полиции в конкретных действиях, включая выемку документов .

Обеспечение безопасности и преодоление воспрепятствования проверке.

Что это значит на практике?

Если вы видите, что вместе с инспекторами ФНС пришли оперативники, это еще не значит, что возбуждено уголовное дело. Это может быть "обеспечение" по приказу. Но!

Как только оперативники начинают не просто стоять в стороне, а активно задавать вопросы, изымать телефоны или вести себя как хозяева положения — будьте начеку. Очень часто такое "содействие" перерастает в оперативное сопровождение, а затем и в возбуждение уголовного дела по материалам проверки.

7. Вывод

Выемка — это всегда стресс, независимо от того, кто к вам пришёл: налоговая инспекция или следователь. Внешне процедуры могут выглядеть одинаково, но правовые последствия кардинально различаются.

И лучше быть готовым к таким мероприятиям заранее: обучить персонал правилам поведения, определить, какое имущество и документы допустимо хранить в офисе, и понимать разницу между налоговой проверкой и уголовным делом, чтобы в стрессовой ситуации действовать осознанно, а не хаотично.