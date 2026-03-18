Влияние ПАО «Газпром» на развитие культуры, спорта, медиа сферы и общества в целом

Влияние ПАО «Газпром» на развитие спорта

ПАО «Газпром» активно участвует в развитие спорта. Так как ПАО «Газпром» базируется в г. Санкт-Петербург, то и главными активами являются петербуржские спортивные команды. Хоккейный клуб «СКА», волейбольная, баскетбольная и футбольная команды «Зенит» спонсируется дочерними компаниями, которые частично или полностью принадлежат «Газпрому». Далее разберем развитие каждой команды.

Волейбольный клуб «Зенит» основан совсем недавно, а именно 2017 году. Команда базируется в г. Санкт-Петербург. Домашней ареной «Зенита» является концертно-спортивный многофункциональный комплекс «Сибур Арена». Эта арена одна из самых вместительных чемпионате (Высший чемпионат РФ по волейболу среди мужчин). Комплекс вмещает 7 120 человек. Несмотря на то, что клуб существует не так давно, но за пять лет «Зенит» уже выиграл три серебряные медали чемпиона России и три серебряных медали Кубка России по волейболу. За все время своего существования команда ни разу не покидала пятёрку лучших команд России, что говорит о силе этой команды.

Баскетбольный клуб «Зенит» был образован летом 2014 года. «Зенит» был создан на базе клуба «Триумф» из города Люберцы (Московская область). Коллектив из г. Санкт-Петербург выступает в высшем чемпионате по баскетболу, в «Единой Лиге ВТБ». В сезоне 2020/2021 «Зенит» выиграл «Чемпионат России». В сезоне 2021/2022 «Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ и одновременно чемпионом России. Также «Зенит» дважды становился победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ - в 2022 и 2023 годах. Еще в 2024 году «Зенит» впервые стал обладателем Кубка России. Домашней ареной «Зенита» также является «Сибур Арена». Особенностью этой арены заключается в том, что на этом комплексе можно проводить волейбольные, баскетбольные матчи, а также музыкальные концерты.

Хоккейный клуб СКА бал образован в 1946 году. Домашней ареной команды из Ленинграда был Спортивный комплекс «Юбилейный». Выступление клуба в советское время было нестабильным. С 2005 года ПАО «Газпром» начали сотрудничать и с СКА. Вместо старенького комплекса, появилась новая домашняя арена Ледовый дворец, который вмещает 12 300 человек. Всего за несколько лет команда из г. Санкт-Петербург превратилась в одного из лидера в КХЛ. СКА является 10-кратным финалистом Кубка Западной конференции, а в сезонах 2014/2015, 2016/2017, стали его обладателем. Также клуб является двукратным победителем Кубка Открытия и трехкратным обладателем Кубка Континента. Вишенкой на торте будет то, что команда из «северной столицы», стала обладателем самых престижных кубков в русском хоккее: Кубок Гагарина (2015, 2017) Кубок первенства КХЛ (2014/2015, 2016/2017)

Помимо спонсорства отдельных спортивных коллективов под эгидой ПАО «Газпром» находятся целые чемпионаты. «SEHA - Gazprom League» образовалась в 2011 году, и спустя два года российская компания является генеральным спонсором гандбольной лиги, объединяющая клубы Южной и Восточной Европы. За все время существования лиги поучаствовали команды из 12 стран, а именно: из Китая, Сербии, Румынии, Северной Македонии, Черногории, Словении, Словакии, Венгрии, Белоруссии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и России.

Также с 2009 года российская транснациональная энергетическая компания является генеральным спонсором международного ралли-марафона «Шёлковый путь». Гонка проходила по территории таких стран, как Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Туркмения. В 2016 году протяжённость соревнования впервые превысила 6 500 километров, а продолжительность стала более 10 дней, благодаря вовлечению в проект Китая. Тем самым ралли-рейд преобразовался в ралли-марафон. На данный момент в «Шёлковом путе» представлены пять дисциплин: автомобили, грузовики, мото, SSV (мотовездеходы) и квадроциклы. В 2022 году на ралли-марафон было заявлено 80 экипажей (12 мотоциклов и квадроциклов, 14 мотовездеходов, 25 внедорожников, 9 грузовиков, 20 в зачете ГРАНД ТУР). В ралли-марафоне «Шёлковый путь - 2025» было заявлено 100 экипажей из 15 стран. Соревнования проходили с 12 по 22 июля по территории России и Монголии, финиш состоялся в Горно-Алтайске.

Также в честь 350-летия со дня рождения императора Петра I, была создана новая гонка Гранд тур «Дорогами Петра», в которой участвовали любители автомобильного спорта и новички спортивных состязаний. Для российских спортсменов 2022 год был невероятно успешен. Во всех пяти категориях представители России одержали победу.

«Зенит» - российский футбольный клуб из г.Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Официальной датой рождения клуба «Зенит» считается 25 мая 1925 года.

В 90-е клуб переживал экономические трудности. Клуб, не поддерживаемый городским спортивным руководством и шефствующим предприятием, находился в состоянии развала. Команду покидали футболисты. Морозов провёл массовый набор перспективных выпускников ленинградских футбольных школ. На 75-тысячный стадион имени Кирова приходило в лучшем случае несколько тысяч, а на последние матчи - пара сотен болельщиков.

В середине сезона 2000 года в клуб пришли молодые петербургские воспитанники Аршавин, Акимов, Малафеев. В матче 30-го тура чемпионата России против «Ротора» «Зенит» вырвал победу в добавленное время, когда после навеса Андрея Аршавина при счёте 1:1 головой забил Александр Кержаков: это принесло команде бронзовые медали. По окончании сезона-2002 президент клуба Виталий Мутко представил нового главного тренера. Им стал чешский специалист Властимил Петржела. Вместе с ним последовал приток чешских и словацких футболистов — Ширл, Чонтофальски, Мареш. В конце сезона «Зенит» выиграл Кубок Премьер-Лиги. Именно при «эпохе Петржелы» ПАО «Газпром» выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба и «Зенит» стал набирать обороты. Летом 2006 года на должность главного тренера был приглашён известный голландский тренер - Дик Адвокат, обладатель большого числа трофеев во главе различных команд Европы. Голландец в 2007 году выиграл долгожданное чемпионство. Дик Адвокат - по праву считается лучшим тренером «Зенита» за всю его историю. В 2008 году «Зенит» выиграл второй по значимости трофей в Европе «Кубок УЕФА», а позже и Суперкубок УЕФА. 29 августа на стадионе «Луи II» в Монако «питерцы» одолели Манчестер Юнайтед со счетом 2:1. Это был невероятный успех для российского футбола. Больше никто из тренеров, не смогли добраться до еврокубков. Позже в г. Санкт- Петербург работали: Давыдов, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини. За 8 лет было добыто 8 трофеев, и половину под руководством итальянца Лучано Спаллетти. Последние пять лет команду тренирует её бывший игрок Сергей Семак. При нем команда обрела окончательную стабильность и является сильнейшей командой страны, именно под руководством Сергея Богдановича было оформлена серия из шести чемпионств РПЛ подряд. Также при Семаке было завоевано 5 Суперкубков России и 2 Кубка России.