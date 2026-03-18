Влияние ПАО «Газпром» на развитие культуры, спорта, медиа сферы и общества в целом

Введение
Телеканалы: «ТНТ», «2х2», «МАТЧ ТВ», «НТВ», «ТВ-3», это те каналы, которые мы смотрим, и они же входят в «Газпром-Медиа Холдинг». Все мы с вами ходим в кинотеатры или смотрим сериалы дома. Такие художественные фильмы как: «Серебряные коньки», «Движение вверх», «Чемпион мира», «Легенда о Коловрате», «Холоп», «Огонь», «Кракен», «Пророк. История Александра Пушкина», а также сериалы: «Полицейский с Рублёвки», «Интерны», «Воронины», «Мир! Дружба! Жвачка!» «Телохранители» вышли из под пера» известных российских кинокомпаний: «Централ Партнершип», «Comedy Club Production», «КИТ», «Good Story Media», которые принадлежат «Газпром-Медиа Холдинг».
Из государственного концерна по добыче газа, ПАО «Газпром» разросся до огромного холдинга, который имеет в своём составе огромное количество дочерних компаний, с помощью которых он влияет на различные сферы общества. Пожертвование денежных средств на реставрацию российских памятников архитектуры и живописи, постройка спортивных, социальных объектов и физкультурно-оздоровительных комплексов, озеленение территорий в российских городах, благотворительная и волонтёрская деятельность - это лишь малая часть того, что делает ПАО «Газпром» для нашего общества.
История возникновения ПАО «Газпром»
Компания ПАО «Газпром» существует 33 года. В первые годы компания «Газпром» была обычным газодобывающим концерном, который ориентировался на постсоветский рынок, но 17 февраля 1993 года Правительство РФ во исполнение Указа Президента РФ преобразовало Государственный газовый концерн «Газпром» в Российское акционерное общество. Руководство, «Газпром», перешло к Рему Вяхиреву, при котором был построен транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал - Европа», соединяющий Россию, Беларуссию, Польшу и Германию. Также было подписано межправительственное соглашение о поставках российского газа в Турцию, давшее старт проекту «Голубой поток» - первому экспортному морскому газопроводу из России.
В 1998 году решением собрания акционеров РАО «Газпром» преобразовано в Открытое акционерное общество - это было последним значимым событием при «газовом короле» России, именно так прозвали Рема Вяхирева. Рем Иванович показал себя отличным председателем правления концерна и предотвратил передачу контроля над российскими энергетическими запасами и международной торговлей газом в руки иностранного капитала, как это планировалось Энергетической хартией.
С 2001 года и по сей день ОАО «Газпром» возглавляет Алексей Борисович Миллер. За это время прямая отрасль компании добыча и транспортировка газа шагнула далеко вперёд. За 2008 год ОАО «Газпром» добыла 549,7 миллиардов кубометров газа, спустя десятилетие показатель добычи увеличился в 1,3 раза (за 2018 год было добыто 733 миллиарда кубометров). В период с 2008 по 2018 год чистая консолидированная прибыль увеличилась с 771,38 миллиарда рублей до 1,456 триллиона рублей.
Основные события, благодаря которым Россия стала мировым лидером по экспорту газа:
Создание и эксплуатация газопроводов: «Северный поток» и «Северный поток - 2», «Сила Сибири», «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», «Джубга - Лазаревское - Сочи».
Добыча газа в «Бованенковском», «Заполярном», «Южно-Русском», «Ковыктинском» месторождениях.
Говоря о структуре российской транснациональной энергетической компании стоит упомянуть, что с 21 июля 2015 года «Газпром» преобразовалось в Публичное акционерное общество. Оно формирует систему корпоративного управления, отвечающую общепризнанным мировым стандартам. Высшим органом управления ПАО «Газпром» является Общее собрание акционеров.
У российской корпорации есть огромное количество дочерних компаний, сейчас же я освещу наиболее большие «активы» ПАО «Газпром», которые непосредственно входят в компанию. Немалую финансовую роль играют общества с ограниченной ответственностью, основной деятельностью которых является добыча газа («Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Краснодар», «Газпром добыча Иркутск», «Газпром добыча Астрахань», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Оренбург», «Газпром «Дружба» и другие).
Далее обратим внимание на Холдинг «Газпром межрегионгаз», основанный в 1996 году. Он управляет региональными газовыми и энерго-сбытовыми компаниями ПАО «Газпром». В настоящее время поставка газа всем категориям потребителей в 72 регионах Российской Федерации обеспечивается через 53 региональные компании по реализации газа и их филиалы в 70 регионах России («Газпром межрегионгаз Астрахань», «Газпром межрегионгаз Ульяновск», «Газпром межрегионгаз Саранск», «Газпром межрегионгаз Новосибирск» и другие).
Также в своем распоряжении российская транснациональная энергетическая компания имеет медиа конгломерат АО «Газпром-медиа холдинг». В российскую медиа компанию входят:
- 41 телеканалов («HDL», «Кухня ТВ», «Суббота»);
- 6 цифровых платформ (количество ресурсов до финальной стадии объединения своих цифровых сервисов в единую технологическую экосистему). («RUTUBE», «YAPPY», «PREMIER»);
- 2 сервисные услуги («ГПМ Партнер», «Газпром ИД»);
- 11 радиостанций («Like FM», «Радио Energy», «Авторадио»);
- 6 пресс и онлайн-изданий («Панорама TV», «Семь дней ТВ-Программа», «Караван историй»);
- 12 компаний по производству и дистрибуции контента («Централ Партнершип», «ЯРКО», «Ножи», «Ред Медиа»);
- 2 рекламных агенства (УК «Аура», Сейлз-хаус «Газпром медиа»). Именно благодаря Алексею Миллеру, теперь уже ПАО «Газпром» имеет тот облик, который знаком каждому из нас.
Влияние ПАО «Газпром» на развитие спорта
ПАО «Газпром» активно участвует в развитие спорта. Так как ПАО «Газпром» базируется в г. Санкт-Петербург, то и главными активами являются петербуржские спортивные команды. Хоккейный клуб «СКА», волейбольная, баскетбольная и футбольная команды «Зенит» спонсируется дочерними компаниями, которые частично или полностью принадлежат «Газпрому». Далее разберем развитие каждой команды.
Волейбольный клуб «Зенит» основан совсем недавно, а именно 2017 году. Команда базируется в г. Санкт-Петербург. Домашней ареной «Зенита» является концертно-спортивный многофункциональный комплекс «Сибур Арена». Эта арена одна из самых вместительных чемпионате (Высший чемпионат РФ по волейболу среди мужчин). Комплекс вмещает 7 120 человек. Несмотря на то, что клуб существует не так давно, но за пять лет «Зенит» уже выиграл три серебряные медали чемпиона России и три серебряных медали Кубка России по волейболу. За все время своего существования команда ни разу не покидала пятёрку лучших команд России, что говорит о силе этой команды.
Баскетбольный клуб «Зенит» был образован летом 2014 года. «Зенит» был создан на базе клуба «Триумф» из города Люберцы (Московская область). Коллектив из г. Санкт-Петербург выступает в высшем чемпионате по баскетболу, в «Единой Лиге ВТБ». В сезоне 2020/2021 «Зенит» выиграл «Чемпионат России». В сезоне 2021/2022 «Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ и одновременно чемпионом России. Также «Зенит» дважды становился победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ - в 2022 и 2023 годах. Еще в 2024 году «Зенит» впервые стал обладателем Кубка России. Домашней ареной «Зенита» также является «Сибур Арена». Особенностью этой арены заключается в том, что на этом комплексе можно проводить волейбольные, баскетбольные матчи, а также музыкальные концерты.
Хоккейный клуб СКА бал образован в 1946 году. Домашней ареной команды из Ленинграда был Спортивный комплекс «Юбилейный». Выступление клуба в советское время было нестабильным. С 2005 года ПАО «Газпром» начали сотрудничать и с СКА. Вместо старенького комплекса, появилась новая домашняя арена Ледовый дворец, который вмещает 12 300 человек. Всего за несколько лет команда из г. Санкт-Петербург превратилась в одного из лидера в КХЛ. СКА является 10-кратным финалистом Кубка Западной конференции, а в сезонах 2014/2015, 2016/2017, стали его обладателем. Также клуб является двукратным победителем Кубка Открытия и трехкратным обладателем Кубка Континента. Вишенкой на торте будет то, что команда из «северной столицы», стала обладателем самых престижных кубков в русском хоккее: Кубок Гагарина (2015, 2017) Кубок первенства КХЛ (2014/2015, 2016/2017)
Помимо спонсорства отдельных спортивных коллективов под эгидой ПАО «Газпром» находятся целые чемпионаты. «SEHA - Gazprom League» образовалась в 2011 году, и спустя два года российская компания является генеральным спонсором гандбольной лиги, объединяющая клубы Южной и Восточной Европы. За все время существования лиги поучаствовали команды из 12 стран, а именно: из Китая, Сербии, Румынии, Северной Македонии, Черногории, Словении, Словакии, Венгрии, Белоруссии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и России.
Также с 2009 года российская транснациональная энергетическая компания является генеральным спонсором международного ралли-марафона «Шёлковый путь». Гонка проходила по территории таких стран, как Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Туркмения. В 2016 году протяжённость соревнования впервые превысила 6 500 километров, а продолжительность стала более 10 дней, благодаря вовлечению в проект Китая. Тем самым ралли-рейд преобразовался в ралли-марафон. На данный момент в «Шёлковом путе» представлены пять дисциплин: автомобили, грузовики, мото, SSV (мотовездеходы) и квадроциклы. В 2022 году на ралли-марафон было заявлено 80 экипажей (12 мотоциклов и квадроциклов, 14 мотовездеходов, 25 внедорожников, 9 грузовиков, 20 в зачете ГРАНД ТУР). В ралли-марафоне «Шёлковый путь - 2025» было заявлено 100 экипажей из 15 стран. Соревнования проходили с 12 по 22 июля по территории России и Монголии, финиш состоялся в Горно-Алтайске.
Также в честь 350-летия со дня рождения императора Петра I, была создана новая гонка Гранд тур «Дорогами Петра», в которой участвовали любители автомобильного спорта и новички спортивных состязаний. Для российских спортсменов 2022 год был невероятно успешен. Во всех пяти категориях представители России одержали победу.
«Зенит» - российский футбольный клуб из г.Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Официальной датой рождения клуба «Зенит» считается 25 мая 1925 года.
В 90-е клуб переживал экономические трудности. Клуб, не поддерживаемый городским спортивным руководством и шефствующим предприятием, находился в состоянии развала. Команду покидали футболисты. Морозов провёл массовый набор перспективных выпускников ленинградских футбольных школ. На 75-тысячный стадион имени Кирова приходило в лучшем случае несколько тысяч, а на последние матчи - пара сотен болельщиков.
В середине сезона 2000 года в клуб пришли молодые петербургские воспитанники Аршавин, Акимов, Малафеев. В матче 30-го тура чемпионата России против «Ротора» «Зенит» вырвал победу в добавленное время, когда после навеса Андрея Аршавина при счёте 1:1 головой забил Александр Кержаков: это принесло команде бронзовые медали. По окончании сезона-2002 президент клуба Виталий Мутко представил нового главного тренера. Им стал чешский специалист Властимил Петржела. Вместе с ним последовал приток чешских и словацких футболистов — Ширл, Чонтофальски, Мареш. В конце сезона «Зенит» выиграл Кубок Премьер-Лиги. Именно при «эпохе Петржелы» ПАО «Газпром» выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба и «Зенит» стал набирать обороты. Летом 2006 года на должность главного тренера был приглашён известный голландский тренер - Дик Адвокат, обладатель большого числа трофеев во главе различных команд Европы. Голландец в 2007 году выиграл долгожданное чемпионство. Дик Адвокат - по праву считается лучшим тренером «Зенита» за всю его историю. В 2008 году «Зенит» выиграл второй по значимости трофей в Европе «Кубок УЕФА», а позже и Суперкубок УЕФА. 29 августа на стадионе «Луи II» в Монако «питерцы» одолели Манчестер Юнайтед со счетом 2:1. Это был невероятный успех для российского футбола. Больше никто из тренеров, не смогли добраться до еврокубков. Позже в г. Санкт- Петербург работали: Давыдов, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини. За 8 лет было добыто 8 трофеев, и половину под руководством итальянца Лучано Спаллетти. Последние пять лет команду тренирует её бывший игрок Сергей Семак. При нем команда обрела окончательную стабильность и является сильнейшей командой страны, именно под руководством Сергея Богдановича было оформлена серия из шести чемпионств РПЛ подряд. Также при Семаке было завоевано 5 Суперкубков России и 2 Кубка России.
Влияние ПАО «Газпром» на развитие медиа сферы
В наше время человек без доступа в социальные сети, как без рук, поэтому в России есть и свои социальные ресурсы, о которых мы поговорим.
«VK» до декабря 2021 года, медиа-холдинг позиционировал себя, как независимая компания, но все изменилось. Газпромбанк передал свои 45% акций «МФ Технологии» под контроль «Газпром-медиа холдингу». При этом, 2 декабря 2021 г. свои 45% акций «МФ Технологии» холдинг Алишера Усманова также продал подконтрольной структуре ПАО «Газпром» - страховой компании «Согаз». Таким образом, под контролем структур, связанных с Газпромом, оказалось 90% доля «МФ Технологии», которые и владеют «VK». По заявлению холдинг сохранит статус независимой компании и продолжит развивать собственную цифровую экосистему. Поговорим о том, как зарождалась социальная сеть «Вконтакте»
Социальная сеть начала функционировать 10 октября 2006 года. Её создателем является российский программист Павел Валерьевич Дуров. В 2007 году «ВКонтакте» стремительно набирал популярность. Сообщалось, что с конца февраля по середину ноября число пользователей увеличилось со 100 тыс. до более чем 3 млн. пользователей. 24 ноября 2010 года зарегистрировался 100-миллионный пользователь. В апреле 2016 года Правительство России открыло официальную страницу в социальной сети.
В 2018 году российская компания запускает платёжную платформу «VK Pay». С её помощью можно оплачивать товары и услуги прямо «ВКонтакте»— например, те, что предлагают сообщества.
В июне 2020 года произошло грандиозное событие, «Вконтакте» запустила платформу «Клипы» (аналог «Tik Tok»). На развитие и продвижение данной платформы руководство компании выделяет более 1 млрд. рублей. По отчётам «VK» в день примерно 33 миллионов пользователей используют «Клипы». После приобретения холдинга «VK» ПАО «Газпромом» (раньше холдинг назывался «Mail.ru Group»), произошло реорганизация и экономический рост российской социальной сети. За год существования «Клипов» «ВКонтакте» число ежедневных просмотров клипов достигло отметки в 300 миллионов. В первый месяц 2022 года российская социальная сеть устроила масштабную благотворительную акцию «Снегопад подарков» для «WWF»1 России на проекты по сохранению диких животных, собрав 29 млн. рублей.
10 марта 2022 года «ВКонтакте» отметила стремительный рост активности на площадке. Более 1,75 млрд. просмотров видео и 600 млн клипов в сутки. 4 апреля 2022 году социальная сеть установила новый рекорд посещаемости - активная месячная аудитория «VK» превысила 100 млн. Клипы «ВКонтакте» также демонстрируют новый рекорд - свыше 1 млрд. просмотра клипов в сутки. 12 сентября холдинг закрыл сделку с Яндексом по покупке «Яндекс.Новостей» и «Дзена». Средние ежедневные просмотры контента в ВКонтакте за I квартал 2024 года составили 1,7 млрд, что на 77% больше, чем в I квартале 2023 года. По данным на декабрь 2025 года, месячный охват социальной сети «ВКонтакте» составлял 94,9 млн человек. Во втором квартале 2025 года средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России составила 92,5 млн пользователей, что на 4,6 млн или 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Во втором квартале 2025 года средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России составила 92,5 млн пользователей, что на 4,6 млн или 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Помимо этого «VK» активно устраивает мероприятия и проекты по разным направлениям. В сентябре 2019 года «VK Hackathon» (форум для разработчиков программного обеспечения) прошёл в стенах экспозиционного пространства в центре г. Санкт-Петербурга - выставочного зала «Манеж» на Исаакиевской площади. В г. Тюмени и г. Томске прошли региональные «VK Hackathon» - эксперимент от Команды «ВКонтакте», позволивший объединить локальные IT-комьюнити, решить местные технологические задачи и весело провести время. В декабре 2019 года состоялся чемпионат по программированию, организованный «ВКонтакте», «VK Cup» 2019. В 2024 году объединившись с одним из ведущих вузов страны ВК провели VK x HSE Data Hack который прошёл 20–21 апреля 2024 года в Москве в офисе VK. Мероприятие было организовано Клубом хакатонщиков факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и VK Education при поддержке VK Cloud. Участникам предлагалось в командах от 3 до 5 человек разработать решения для продуктов VK в области: анализа и обработки массивов данных, визуализации данных, создания моделей машинного обучения.
«VK» также развивают и музыкальную индустрию. 25 декабря 2017 года состоялась первая церемония награждения музыкальной премии «VK Music Awards». Церемония награждения прошла в формате онлайн-трансляции. Присоединиться к просмотру мог любой пользователь социальной сети.
«VK Fest» - ежегодный (начиная с 2015 года) двухдневный музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом. В 2017 году на трёх музыкальных сценах прошли выступления около 40 музыкантов, среди которых были Мумий Тролль, Елена Темникова, «Звери», Jah Khalib, Big Russian Boss и другие. В июле 2019 года в г. Санкт-Петербурге, стал самым масштабным за историю фестиваля: его посетили 95 тысяч человек. Прямые трансляции с музыкального фестиваля посмотрели более 6 млн. зрителей. C 2022 года «VK Fest» вышел на новый уровень. Впервые музыкальный фестиваль прошел одновременно в трех городах: Москве, Петербурге, Сочи. За два дня музыкальное событие посетило 175 тысяч человек, а за онлайн-трансляцией фестиваля наблюдали более 23 миллионов зрителей. Для гостей музыкального фестиваля свои хиты исполнили свыше 80 музыкантов. Не сбавляя масштабов, в 2025 году «VK Fest» проходил аж в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Челябинске. На мероприятии выступили такие спикеры как: Фёдор Бондарчук, Артемий Лебедев, Айрат Багаутдинов, Александр Белькович, Дмитрий Левицкий, Елена Ландэ, Ксения Собчак и Василий Бейнарович.
«VK Mini Apps»-еще один сервис, который упрощает жизнь человека. На данный момент существует более 75 000 мини-приложений, каждое из которых выполняет определенную функцию. Прогноз погоды, новости спорта, знакомства с людьми, электронная почта, прослушивание музыки, маркет- все это мини приложения отечественной соцсети «Вконтакте». По данным на ноябрь 2025 года, ежемесячная аудитория VK Mini Apps составляла 45 миллионов пользователей.
На данный момент Среди активов «VK» -
социальные сети «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru»,
почтовый сервис «Почта Mail.ru»,
мессенджеры «ICQ»,
«Агент Mail.ru» и «ТамТам»,
сервис объявлений «Юла»,
поисковая система «Поиск Mail.ru»,
новостные ленты «Дзен» и «Дзен. Новости».
VK также принадлежит ряд образовательных онлайн-платформ: «Skillbox», «Geekbrains», «SkillFactory», а также доля в 25% в сервисе «Учи.ру». Также «VK» разработал собственного голосового помощника «Маруся», а также производство умных колонок - «Капсула». В рамках совместного предприятия с китайской Alibaba Group, «МегаФон» и РФПИ компания развивает российский сегмент маркетплейса «AliExpress».
«Yappy» - российское приложение для просмотра и создания коротких роликов длительностью до 15 и 60 секунд, созданное 29 ноября 2021 года на базе приложения «Я молодец» и разрабатываемое компанией «Ритм Медиа», входящей в состав холдинга «Газпром-Медиа». На данный момент VK «Клипы» и вышеупомянутый «Yappy» - единственные отечественные аналоги, которые способны конкурировать с китайским приложением «Tik Tok». Амбассадорами российской социальной сети «Yappy» являются звёзды российского шоу-бизнеса и блогеры, такие как Егор Крид, Михаил Литвин, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Масленников, Гусейн Гасанов, Рахим Абрамов (Rakhim), Jony, Глюkоzа, Аня Хилькевич, Катя Адушкина, Мия Бойка, Дима Гордей, Карина Кросс и другие. При этом в «Yappy» есть уникальные функции, которых нет у конкурента «Tik Toka»: видеосток, подсказки и коллаборации. Видеосток - готовые ролики, которые можно использовать при монтаже собственных роликов. Подсказки интегрированы в интерфейс российской социальной сети. Когда пользователь заходит в раздел, в котором ещё не был, он видит видео с объяснением: что это и зачем нужно. Коллаборации - функция, которую приложение активно продвигает. Она даёт возможность снять видео вместе с блогером. Есть разные механики: например, певица и актриса Глюкоза начинает фразу, а пользователи придумывают её окончание. В 2025 году отмечен рост активности авторов: число российских активных авторов на платформе выросло с примерно 140 тысяч до 614 тысяч в месяц. Объём выкладываемых видео и комментариев также увеличился в разы - с 0,73 миллиона постов в месяц до 5,46 миллиона.
«Rutube» - российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Он построен на базе собственной технологической платформы. Предоставляет различный набор инструментов для создания и обработки видео контента. Поддерживает различные форматы блогов и стримингового вещания. На платформе доступны как частные, так и корпоративные блоги. Наиболее популярные форматы-развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы. «Rutube» производит собственный оригинальный контент в разных категориях: развлечения, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия, детский контент и прочее. «Rutube» был запущен в 2006 году Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. Всего через год сервис заинтересовал нескольких частных инвесторов, переговоры с «Газпром-медиа» начались еще летом 2007 года. В мае 2012 года в рамках запуска новой версии сайта был представлен новый логотип «Rutube», разработанный американской студией «Cuban Counci». В 2013 году приложение, представители правообладателей и интернет-компаний подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на предотвращение использования пиратского видео в интернете. Среди поддержавших инициативу: «Мосфильм», «ВГТРК», «СТС Media», «Российская антипиратская организация», «Национальная Медиа Группа», «Mail.ru Group» и другие. В феврале 2015 года «Rutube» стал партнёром детской поисковой системы «Спутник. Дети».
В конце 2020 года «Rutube» на 100% перешел во владение к «Газпром-медиа». Весной 2022 года «Rutube» провел ребрендинг: был изменён логотип и внешнее оформление веб-версии сайта, также было проведено обновление мобильного приложения. Столь глобальные изменения в отечественном приложении не остались без внимания российских пользователей, количество которых увеличилось до 11,6 миллиона в месяц на самой платформе и до 17,7 миллиона вместе с просмотрами встроенных видео на других сайтах. Количество посещений российского онлайн-сервиса для хостинга и просмотра видео выросло с 7,7 миллиона в январе 2022 года до 50,1 миллиона в марте 2022 года. Общее число просмотров видео на платформе за 2025 год составило 52,6 млрд. Этот показатель превысил результат 2024 года (18,4 млрд просмотров) в 2,9 раза.
«VK Play» С 3 марта 2022 года жители Российской Федерации не могут покупать оригинальные игры в американском игровом сервисе «Steam» с личных аккаунтов. Сервис заблокировал любые финансовые операции. Оплатить компьютерные игры не получится, с помощью банковских карт, которые работают на базе «Mastercard», «Visa», «МИР». Спустя чуть больше месяца «VK» запустила бета-версию, собственной игровой платформы, которая является заменой «Steam». Уже 4 октября 2022 года «VK Play» выходит из беты версии и представляет пользователям крупное обновление. Игровая платформа стала доступна на семи языках, в профиле игрока появилась возможность видеть свои достижения и сравнивать их с друзьями, добавлены лента новостей, UGC-раздел (это пользовательский контент, которые создают обычные люди и выкладывают в публичный доступ), в котором можно выкладывать скриншоты и видеозаписи из игр, а также появился чат для общения. По данным 4 октября 2022 года насчитывается 13,3 тыс. бесплатных игр, 225 платных проектов и 380 видеоигр в облачном сервисе. В число последних входят «Elden Ring», «Dark Souls III» «CS:GO», «Tekken 7» и многие другие. «VK Play» продолжает набирать обороты. По данным на декабрь 2025 года, пиковая ежемесячная аудитория VK Play достигла 19 миллионов пользователей. Максимальный всплеск активности пришёлся на октябрь 2025 года. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 12,5 миллиона пользователей.
Заключение
В своей статье я рассказал о самой крупной и самой значимой транснациональной энергетической компании ПАО «Газпром», деятельность которой начинается с добычи и транспортировки газа и продолжается развитием спорта, созданием социальных сетей и игр. И нет ни одного человека нашей страны, который бы не соприкасался с результатами труда этой компании. ПАО «Газпром» дает мощный импульс для развития и усовершенствования многих сфер нашего общества, тем самым делая нашу жизнь комфортнее и интереснее.
А вы не задумывались, что «Газпром» уже не просто компания, а целая вселенная, где газовые трубы переплетаются с медиаконтентом и спортивными аренами? Может, скоро и в космос полетим под брендом «Газпром»?