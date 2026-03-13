Больничный за 1920 рублей: ФНС запустила эксперимент для самозанятых

Эпоха, когда болезнь для самозанятого означала обнуление дохода, официально подходит к концу. Госдума приняла закон об эксперименте на 2026–2028 годы: теперь плательщики НПД могут добровольно страховаться и получать выплаты по листу нетрудоспособности. ФНС уже интегрировала всё необходимое в привычный интерфейс.

Как это оформить без поездок в ведомства Механика максимально упрощена. Не нужно собирать справки или идти в Социальный фонд. Всё управление — внутри приложения «Мой налог». Путь: раздел «СФР» → вкладка «Социальное страхование» → кнопка подачи заявления. Присоединиться к программе можно до сентября 2027 года.

Тарифы и «абонентская плата» На выбор предложили два сценария. По сути, это покупка страхового полиса с ежемесячным платежом:

Вариант «Лайт»: платите 1 344 ₽ в месяц — при болезни получаете до 35 000 ₽.

Вариант «Стандарт»: платите 1 920 ₽ в месяц — страховое покрытие вырастает до 50 000 ₽.

Важный нюанс: декретные выплаты в этот эксперимент не включили. Зато программа покрывает не только вашу болезнь или травму, но и уход за больными родственниками.

Ловушка стажа: сколько реально выплатят Сумма в 50 000 рублей — это потолок, а не гарантированный чек. Реальная выплата зависит от вашей «биографии» в трудовой книжке и срока участия в эксперименте.

Если вы платите взносы дольше года, математика следующая:

Отработали официально более 8 лет (суммарно за всю жизнь) — получите 100% от выбранной суммы.

Стаж от 5 до 8 лет — 80%.

Меньше 5 лет — 60%.

Если же вы в программе всего от 6 до 12 месяцев, коэффициенты будут заметно ниже (от 42% до 70%). Право на первый оплачиваемый больничный появляется только через полгода после начала выплат.

Для тех, кто привык работать «вдолгую», это понятный инструмент диверсификации рисков. Для тех, кто только вчера ушел из найма с солидным багажом лет за плечами, это возможность сохранить привычный уровень защиты за вменяемые деньги.



Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить эксклюзивные разборы рынков и экспертные мнения.