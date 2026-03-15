Продать или закрыться: каждый третий бизнесмен в России готов выйти из игры
Режим выживания вместо стратегии роста Статистика текущего квартала отражает не просто «ощущения», а реальную нагрузку на капитал. Доля предприятий, находящихся в режиме выживания, достигла 39% — это максимум с 2021 года.
Доходы: Почти 40% опрошенных зафиксировали падение прибыли к концу прошлого года.
Кассовые разрывы: У трети предпринимателей не хватило средств даже на покрытие прямых операционных расходов.
Ожидания: Только 12% верят в улучшение ситуации в ближайшие месяцы, тогда как 52% готовятся к дальнейшему ухудшению конъюнктуры.
Макроэкономический контекст: налоги и ставки Давление на сектор МСП обусловлено объективными рыночными факторами. Высокая ключевая ставка ограничивает доступ к оборотному кредитованию, а изменение налоговых параметров увеличивает издержки, которые малый бизнес не всегда может переложить на потребителя.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечают, что экономика находится в состоянии, близком к стагфляции. Это ситуация, когда темпы роста замедляются при сохранении инфляционного давления. Стагнация затронула большинство гражданских отраслей, включая машиностроение и производство оборудования.
Взгляд аналитиков: коррекция или выход Переход от планов по развитию к стратегии сохранения активов — главный тренд сезона. Предприниматели стали более прагматичны в оценке своих ресурсов.
«Ситуация, когда бизнес переходит от стратегии роста к стратегии выживания, тревожная. Однако мы рассчитываем на коррекцию — по аналогии с 2022 годом, когда рынок успешно адаптировался к санкционному шоку», — отмечает координатор проекта «Социология малого бизнеса» ФОМ Роман Бумагин.
Несмотря на мрачные прогнозы, эксперты не исключают сценария «очищения» рынка: на место закрывающихся компаний придут более эффективные игроки или произойдет консолидация активов внутри секторов.
Первый квартал 2026 года стал проверкой на финансовую устойчивость. Для МСП сейчас критически важно не расширение, а оптимизация издержек и поиск новых ниш в условиях снижающейся прибыльности большинства гражданских отраслей.
