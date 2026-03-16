₽84 или ₽100: Наметился раскол из-за будущего курса рубля

Макропрогноз: валюта, ставки и нефть

Согласно обновленному консенсус-прогнозу, средние значения курса доллара будут ниже, чем предполагалось ранее. Если в феврале ожидания были более пессимистичными, то мартовский опрос (проведенный с 6 по 10 марта) зафиксировал следующие таргеты:

2026 год: ₽84 (вместо ₽85);

2027 год: ₽92,3 (вместо ₽94,5);

2028 год: ₽97,8 (вместо ₽98,9).

Параллельно с валютными котировками аналитики снизили ожидания по ключевой ставке. В 2026 году она прогнозируется на уровне 14%, с дальнейшим снижением до 10,3% в 2027-м и до 8,9% в 2028 году. Оптимизм затронул и инфляционные ожидания на текущий год: средний показатель снижен с 5,6% до 5,3%.

Поддержку рублю в моделях экономистов оказывает пересмотр цен на нефть для налогообложения. Прогноз на 2026 год был повышен с $50 до $55 за баррель. Однако на более дальний горизонт (2027–2028 гг.) оценки стоимости сырья, напротив, были незначительно ухудшены.

Текущая конъюнктура: почему лихорадит рынок

Несмотря на «спокойные» цифры долгосрочных прогнозов, текущая реальность на рынке форекс выглядит иначе. Впервые с начала января доллар протестировал отметку выше ₽80. Давление на рубль обусловлено комплексом внутренних и внешних факторов:

Изменение тактики Минфина: Ведомство прекратило продажи валюты в марте, что сократило предложение на рынке.

Ревизия бюджетного правила: Ожидаемое снижение цены отсечения на нефть заставляет участников рынка закладывать риски ослабления нацвалюты.

Геополитика: Очередной виток нестабильности на Ближнем Востоке спровоцировал глобальное укрепление американского доллара ко всем мировым валютам.

Полярность мнений: от ₽76 до ₽100

В оценках ближайшего будущего единства среди экспертов нет. Спартак Соболев, представляющий «Альфа-Форекс», связывает текущее давление на рубль с отказом властей от реализации золотовалютных резервов и ожиданием заседания ЦБ по ставке 20 марта. По его мнению, курс в ближайшие недели удержится в коридоре ₽76–81. Схожей позиции придерживаются в «БКС Мир инвестиций», прогнозируя уровень ₽80 до конца месяца.

Однако наиболее жесткий сценарий описывает глава Сбербанка Герман Греф. Его оценка фундаментально расходится с «бумажным» оптимизмом макроопроса ЦБ.

«Герман Греф не видит ни одного шанса, что курс рубля останется вблизи ₽80 в дальнейшем. К концу 2026 года курс доллара может составить около ₽95, а при определенных обстоятельствах — приблизиться к ₽100».

Рынок оказался в ситуации неопределенности: пока макроэкономисты снижают прогнозные значения курса на бумаге, реальный сектор и крупнейшие банки готовятся к потенциальному шторму и возвращению доллара в трехзначный диапазон.