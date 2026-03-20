ЦБ России седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15,5 до 15%.
Экономика демонстрирует признаки возвращения к траектории сбалансированного роста: февральское замедление роста цен подтвердило, что январское ускорение носило временный характер. По оценкам регулятора, устойчивая инфляция сейчас находится в диапазоне 4–5%.
Несмотря на то, что в начале года текущий рост цен достигал 10,2% в пересчете на год, к середине марта годовой показатель зафиксировался на уровне 5,9%. ЦБ прогнозирует, что инфляция вернется к цели в 4% уже во втором полугодии 2026 года.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году.
Охлаждение потребительской активности в начале года стало следствием исчерпания ажиотажного спроса конца 2025 года, когда покупатели стремились опередить рост НДС и утилизационного сбора. Ситуация на рынке труда также стабилизируется: дефицит кадров обновил минимумы с середины 2023 года, а бизнес готовит более сдержанные индексации зарплат.
По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.
Денежно-кредитные условия остаются жесткими, стимулируя высокую склонность населения к сбережению. При этом внешние риски, связанные с геополитикой и мировым ценовым давлением, по-прежнему преобладают над дезинфляционными факторами. Любое изменение бюджетных параметров может потребовать немедленной корректировки курса.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 24 апреля 2026 года.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.