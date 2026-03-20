ЦБ России седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15,5 до 15%.

Экономика демонстрирует признаки возвращения к траектории сбалансированного роста: февральское замедление роста цен подтвердило, что январское ускорение носило временный характер. По оценкам регулятора, устойчивая инфляция сейчас находится в диапазоне 4–5%.

Несмотря на то, что в начале года текущий рост цен достигал 10,2% в пересчете на год, к середине марта годовой показатель зафиксировался на уровне 5,9%. ЦБ прогнозирует, что инфляция вернется к цели в 4% уже во втором полугодии 2026 года.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году.

Охлаждение потребительской активности в начале года стало следствием исчерпания ажиотажного спроса конца 2025 года, когда покупатели стремились опередить рост НДС и утилизационного сбора. Ситуация на рынке труда также стабилизируется: дефицит кадров обновил минимумы с середины 2023 года, а бизнес готовит более сдержанные индексации зарплат.

По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия остаются жесткими, стимулируя высокую склонность населения к сбережению. При этом внешние риски, связанные с геополитикой и мировым ценовым давлением, по-прежнему преобладают над дезинфляционными факторами. Любое изменение бюджетных параметров может потребовать немедленной корректировки курса.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 24 апреля 2026 года.