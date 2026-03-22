Аномалия Telegram: объем рекламы вырос на 68% на фоне ограничений

Telegram в марте 2026 года превратился в главную экономическую загадку российского рекламного рынка. Несмотря на официальное замедление работы сервиса и регуляторное давление, корпоративный сектор ответил на риски не бегством, а рекордным увеличением бюджетов.

Рынок столкнулся с классическим эффектом FOMO: компании стремятся выжать максимум из охватов, пока площадка еще доступна в привычном формате.

Мартовский рывок: цифры и аномалии

По данным сервиса CloudBuying, объем размещений в мессенджере в марте подскочил на 68% в годовом выражении. Если в спокойном январе ежедневно выходило около 30 000 рекламных сообщений, то после новостей о деградации сервиса этот показатель взлетел до 45 000, а в пиковые моменты февраля достигал 52 000 публикаций в сутки.

Точкой невозврата стало 10 февраля — дата заявления Роскомнадзора об ограничениях. Именно после этого кривая спроса ушла в вертикальный рост. Статистика, основанная на анализе 7,6 млн упоминаний через TGStat, показывает, что бренды начали массово переносить бюджеты с будущих периодов на «здесь и сейчас». 12 февраля был зафиксирован абсолютный рекорд: 51,8 тысячи постов за 24 часа, которые суммарно собрали более 163 миллионов просмотров.

Коммерческий директор CloudBuying Кирилл Кудрявцев объясняет это поведение так:

«Рынок получил сигнал о возможных ограничениях, что спровоцировало краткосрочный ажиотажный спрос: рекламодатели стремятся реализовать кампании в марте, пока такая возможность сохраняется»

Парадокс CPM: почему реклама дешевеет при дефиците стабильности

На фоне новостей о возможной блокировке возникла уникальная рыночная ситуация. Пока спрос на охваты бьет рекорды, стоимость самого инвентаря начала снижаться. Исполнительный директор МТС AdTech Татьяна Матвеева фиксирует падение средней стоимости тысячи показов (CPM) на 30%.

Это создало идеальные условия для агрессивного маркетинга категорий, критически зависимых от стоимости привлечения клиента. Основными драйверами роста стали:

Маркетплейсы: увеличили вложения в 3,1 раза .

Финансы и страхование: рост бюджетов в 3 раза .

Ритейл: нарастил активность в 1,7 раза.

Впервые в топ-10 рекламодателей вошли медицина и сегмент «Медиа и СМИ», который ранее не проявлял такой активности внутри мессенджера. Бренды буквально скупают остатки дешевого трафика, понимая, что в случае полной блокировки переезд на другие площадки обойдется кратно дороже.

ФАС против «посевов»: юридическая мина замедленного действия

Бум происходит в условиях правового вакуума. 5 марта ФАС официально назвала рекламу в Telegram незаконной, ссылаясь на то, что интеграции на ограниченном ресурсе нарушают профильный закон. Это охладило пыл части игроков, снизив суточное количество постов до 45 тысяч, но не остановило тех, кто делает ставку на натив.

Президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова отмечает, что ускорение затронуло и сложные креативные проекты:

«С февраля часть брендов стала быстрее принимать решения по размещениям, а также сдвигать интеграции на более ранние даты, чтобы минимизировать риски срыва кампаний. Это особенно заметно в проектах с фиксированными дедлайнами и у крупных рекламодателей. При этом речь скорее о краткосрочной реакции рынка на неопределенность, чем о системном росте спроса»

Инфраструктурный плен: почему бренды не уходят

Главный вопрос — почему бизнес продолжает инвестировать в площадку, над которой навис «цифровой топор»? Стоимость размещения в небольших каналах (10–50 тысяч подписчиков) сейчас колеблется от 20 до 80 тысяч рублей, в крупных — превышает 300 тысяч. Несмотря на риски, Telegram остается безальтернативным каналом по качеству аудитории и глубине аналитики.

Гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов уверен, что дело в сложности технологического перехода:

«Telegram сегодня сложно заменить одним каналом. Переход — это не просто переложить бюджет, а заново собрать связку: инвентарь, аналитику, контент, таргетинг и прогноз по эффективности. Для многих рекламодателей это дольше, дороже и рискованнее, чем продолжать работать в Telegram даже с поправкой на турбулентность и дальнейшую неопределенность»

Текущий всплеск активности выглядит как попытка бизнеса «надышаться перед смертью» или, как минимум, собрать максимально возможную базу лояльных пользователей внутри Telegram, чтобы потом увести их на собственные платформы или в альтернативные каналы. Рынок вошел в фазу высокой турбулентности, где каждое размещение — это не только попытка продать товар, но и ставка в большой игре против регуляторных рисков.