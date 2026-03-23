Куда уехать, чтобы получать 300 тысяч в месяц? Названы регионы России с самыми аномальными зарплатами
Дефицит кадров стал настолько острым, что средняя зарплата по стране не просто выросла, а пробила психологический потолок, увеличившись за год на 13,5%. Теперь во многих отраслях 100 тысяч рублей — это не предел мечтаний, а базовый порог. Но, как показывает свежее исследование РИА Новости, география этих денег распределена крайне неравномерно.
География сверхдоходов: Сахалин против Москвы
Главная сенсация года — Сахалинская область обошла столицу по уровню топовых зарплат. В секторе добычи нефти и газа здесь в среднем получают 328 тысяч рублей «на руки». Причина — технологическая сложность шельфовых проектов. России нужны редкие специалисты, и за них готовы платить любые деньги.
Москва удерживает вторую строчку, но здесь правят не нефтяники, а финансисты. В банковском и инвестиционном секторах столицы средний доход составляет 310 тысяч рублей. Примечательно, что в этой сфере занято всего 5,6% работающих москвичей — около 300 тысяч человек. Третье место неожиданно заняла Амурская область, где химическая промышленность приносит сотрудникам в среднем 286 тысяч рублей.
В первую десятку также вошли:
Ямало-Ненецкий АО;
Магаданская область;
Подмосковье;
Чукотка (лидер по абсолютной средней зарплате в 215 тысяч);
Мурманская область и Камчатка.
Отраслевой разрез: кто в плюсе?
Если раньше лидерами были только сырьевики, то сейчас ландшафт меняется. IT-сектор стал первой по значимости отраслью в 16 регионах, обеспечивая там самые высокие доходы. Добыча полезных ископаемых лидирует в 18 субъектах, а финансовые услуги — в 14.
Абсолютным рекордсменом по динамике стала отрасль производства табачных изделий — здесь зарплаты взлетели на 29%. В то же время нефтяники и газовики практически не увидели прибавки за год, так как их доходы уже находятся на пике.
Среди регионов по темпам роста выделился Татарстан (+20% за год). Еще 22 субъекта показали рост выше 15%, что существенно перекрывает официальную инфляцию. Даже в «медленной» Кемеровской области рост составил 6,6%.
Другая сторона медали: Кавказ и госслужба
На другом конце рейтинга ситуация иная. В Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии зарплатные лидеры — это госслужащие. Однако их доходы не идут ни в какое сравнение с северными: в Ингушетии средний показатель составляет около 45 тысяч рублей.
Разрыв между богатейшими и беднейшими регионами стал пятикратным. Это создает опасную ловушку для регионального бизнеса. Компании либо должны инвестировать в автоматизацию, чтобы заменить людей роботами, либо мириться с тем, что прибыль уходит на индексацию зарплат.
Почему люди продолжают уходить?
Несмотря на рост цифр в расчетных листках, текучка кадров остается проблемой. Исследования показывают, что россияне массово увольняются в первый год работы, и деньги здесь — лишь одна из причин. Конфликты с руководством и отсутствие перспектив бьют по лояльности так же сильно, как и низкий оклад.
Как отмечает HR-директор Валентина Романова:
«Россияне увольняются в первый год работы из-за зарплаты и начальства».
Рынок труда превратился в «рынок соискателя». Теперь не человек ищет работу, а работа бегает за человеком, предлагая всё более агрессивные офферы. Но бесконечно повышать ставки невозможно — маржинальность бизнеса имеет предел.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.