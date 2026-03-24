Кадры

Один за двоих: почему компании больше не ищут замену ушедшим сотрудникам

По итогам первого квартала 2026 года количество вакансий рухнуло на 20% в годовом выражении. При этом мы не видим классического кризисного сценария с толпами безработных на улицах — компании выбрали тактику «тихой» оптимизации.
Массовые сокращения сегодня затрагивают лишь 2% рынка, а аккуратную коррекцию штата проводят 13% организаций. Вместо резких движений работодатели используют тактику естественной убыли. Когда специалист покидает пост, его задачи не выставляются на HeadHunter, а растворяются внутри системы.

Часть задач ушедшего работника либо автоматизируют, либо распределяют между оставшимися сотрудниками, говорят аналитики SuperJob. Бизнес бережно относится к трудовым ресурсам: избегает увольнений, но ищет альтернативные способы экономии.

Почему рынок «остывает» при дефиците кадров?

Логика бизнеса прозрачна: высокие кредитные ставки и сдержанные инвестиции заставляют считать каждую копейку. К этому добавляется рост фискальной нагрузки и последние налоговые изменения, которые делают содержание раздутого штата непозволительной роскошью.

Интересно, что число резюме с начала года подскочило на 34%, но наниматели не спешат закрывать позиции. Сильнее всего «кадровый аппетит» пропал в следующих нишах:

  • Ритейл (-20%);

  • IT и телекоммуникации (-18%);

  • Добыча сырья (-17%);

  • Транспорт и логистика (-15%).

Несмотря на эти цифры, безработица в России замерла на отметке 2,2%. Это аномалия: спрос на людей падает, а свободных рук всё равно нет. Чтобы не потерять костяк коллектива в условиях тотального дефицита, компании внедряют неполный рабочий день или сокращенную неделю вместо того, чтобы расставаться с людьми окончательно.

Нейросети вместо HR-бюджета

Тренд на экономию — это не временная мера, а долгосрочный вектор на весь 2026 год. Бизнес учится работать меньшими силами, перекладывая рутину на алгоритмы и внешних исполнителей.

По прогнозу экспертов, в 2026 году объем найма продолжит снижаться, а зарплатные предложения будут увеличиваться только для высококвалифицированных специалистов. Чтобы продолжать эффективную работу и при этом экономить, работодатели будут прибегать к платформенной и неполной занятости, а также ИИ.

Зарплатное ралли закончилось для всех, кроме топ-персонала. Для остальных реальностью становится «платформенная занятость» и работа с ИИ-инструментами, которые заменяют уволившихся коллег эффективнее и дешевле, чем новый сотрудник с рынка.

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

