Не позднее 31 марта нужно сдать годовую бухотчетность

Об этом напоминает ФНС. Если отчетность подлежит обязательному аудиту, то аудиторский отчет представляется вместе с бухгалтерской отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского отчета, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным (если иное не предусмотрено другими федеральными законами).

Ряд лиц освобождается от представления обязательного экземпляра отчетности, в частности, организации бюджетной сферы, религиозные организации, компании с гостайной в отчетности, а также организации, которые составляют промежуточную отчетность (в соответствии с договорами, учредительными документами, решениями собственников) – в части такой отчетности.

Если есть основания для ограничения доступа к ГИРБО, то это само по себе не освобождает от представления отчетности – просто с ней подается соответствующее заявление.

Добавим, что с 1 января 2027 года хотят обновить правила ограничения доступа к ГИРБО. В частности, планируют ограничить доступ к информации, которую нельзя раскрывать по законам РФ, решениям Правительства, ЦБ РФ и других органов. Для таких случаев в заявлении об ограничении нужно будет указать законодательный акт, НПА или акт с решением правительства, ЦБ РФ и т.п. Кроме того, пропишут случаи возобновления доступа без заявления организации (например, при исключении из реестра или из перечня, истечении срока ограничения, прекращении действия соответствующего акта и т.д.).

Информация ФНС России от 16.03.2026

Проект Постановления Правительства РФ (ID проекта 02/07/03-26/00165913) (об ограничении доступа к ГИРБО)