ОК Общ 2 моб 8320
Дарья Паршонкова
Учетная политика

ТОП 10 ошибок в учетной политике организации по ГОЗ

В одной из прошлых статей мы обсуждали, что означает закрепить ведение раздельного учета в учетной политике организации. Часто в учётных политиках допускаются ошибки, которые могут быть расценены контролирующим органом как отсутствие системы раздельного учёта.

При проведении аудита УП по РУ является обязательным пунктом анализа и проверки. Сегодня поделимся нашими ТОП 10 ошибок в учётной политике по ГОЗ:

Ошибка 1

Скачать шаблон из интернета. Часто новый сотрудник, неопытный, или тот, на которого Раздельный учёт «свалился» внезапно - находят самое оперативное решение: найти шаблон в интернете.

Как исправить?

Важно не только найти форму шаблона подходящую для организации, но и внести правки в него в соответствии с той реальностью, которая есть на предприятии. В шаблонах есть стандартные решения и правила, но организация может в реальности работать совсем по другому.

Ошибка 2

Написать УП как надо, а не как есть на самом деле. Абсолютно нормально хотеть привести систему к её идеальному виду, но как правило в жизни так не бывает.

Как исправить?

Провести внутренний аудит в рамках раздельного учёта организации, составить план по изменениям, внедрить их, описать в Учётной политике.

Ошибка 3

Использовать формулировки законодательства вместо реальных формулировок.

Например: «Единицей учёта организацией признается единица вида продукции: отдельное изделие, базовое изделие, группа однородных изделий, комплект, узел, деталь.» Это формулировка стандартная, используется в законодательных актах, шаблонах в интернете. Но эта фраза абсолютно не приемлема для реальной жизни организации. Какая номенклатура на 20ом счёте? В чем она измеряется? Какие единицы измерения есть в справочниках единиц измерения? Какие используются в каких случаях?

Как исправить?

Описывать в Учётной политике реальные данные, те, с которыми организация ежедневно работает. Ту информацию, которую прочитает и поймёт новый сотрудник и которую соблюдает действующий.

Ошибка 4

Писать в УП неполные, ненужные, неактуальные данные. Например: «Общество открывает спецсчета на каждый контракт» Бывают, что контракты могут быть проведены без спецсчетов, могут быть открыты не спецсчета, а отдельные банковские счета или казначейские.

Как исправить?

Описать все варианты работы, соответствующие действительности, чтобы избежать в будущем внезапных корректировок и изменений Учётной политики.

Ошибка 5

Неверно определить или обозначить базу распределения. Часто пишут: «накладные расходы включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения по выбранному организацией показателю прямых затрат». Эта формулировка - прямая цитата Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счёт средств федерального бюджета, раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности"

Как исправить?

В ЛНА должно быть указано какой конкретно показатель используется организацией.

Ошибка 6

Путать общехозяйственные и административно-управленческие расходы или соединять их в одну «кучу».

Как исправить?

В учётной политике должны быть чётко сформулированы правила работы с этими затратами. Так как и в расчётно-калькуляционных материалах при обосновании цены продукции и в Отчёте об исполнении ГОЗ будут эти показатели фигурировать. Если в организации используется только АУР, то в РКМ и Отчёте не может быть ОХР.

Ошибка 7

Не прилагать формы документов. Например, при описании правил работы с справками распределения ОПР и ОХР (АУР).

Как исправить?

Использовать формы документов в Приложениях к Учётной политике и в тексте Учётной политики указывать на них. Например, «Результаты распределения накладных расходов оформляются справкой отдельно по каждому контракту. Форма справки в Приложении 1 к Учётной политике».

Ошибка 8

Использовать непроверенную информацию из других учётных политик. Например, иногда встречается: «Расходы менее 5% общество признает незначительными и не детализирует.» При этом в рамках РКМ раскрываются абсолютно все расходы.

Как исправить?

Проверять Учётную политику на соответствие законодательной базе. При необходимости подключить аудиторов для анализа документов, договоров и бухгалтерских отчётов предприятия.

Ошибка 9

Не писать информацию о Раздельном учёте. Часто встречается, что организации прописывают нормативную базу, работу с накладными расходами и на этом все.

Как исправить?

Раздельный учёт в соответствии с 47 Постановлением - включает раздельный учёт производственных и коммерческих затрат, обязательств (дебиторская и кредиторская задолженности), денежных средств, имущественных прав, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов и т.п. (далее - ресурсы) отдельно по каждому государственному контракту, контракту (далее - контракт). Необходимо прописать учёт и раздел ресурсов контракта и ресурсов организации. Как отличаются ТМЦ контракта и организации, как бухгалтер должен ТМЦ со склада перенести на контракт?

Ошибка 10

Смешать бухгалтерский учёт и раздельный учёт. Зачастую в учётной политике все пункты подряд, так же как и нормативные акты на основании, которых составлена учётная политика.

Как исправить?

Проверить и разнести по блокам информацию.

Вместо итога: УП по РУ это рабочий инструмент, она должна отражать реальные процессы компании. Ведь этот документ может защитить от вопросов и претензий при проверках, помочь при составлении отчётности и формировании цены по ГОЗ.

Информации об авторе

Дарья Паршонкова



Эксперт ГОЗ в Экспертно-правовой центр Вектор

