ТОП 10 ошибок в учетной политике организации по ГОЗ

При проведении аудита УП по РУ является обязательным пунктом анализа и проверки. Сегодня поделимся нашими ТОП 10 ошибок в учётной политике по ГОЗ:
Ошибка 1
Скачать шаблон из интернета. Часто новый сотрудник, неопытный, или тот, на которого Раздельный учёт «свалился» внезапно - находят самое оперативное решение: найти шаблон в интернете.
Как исправить?
Важно не только найти форму шаблона подходящую для организации, но и внести правки в него в соответствии с той реальностью, которая есть на предприятии. В шаблонах есть стандартные решения и правила, но организация может в реальности работать совсем по другому.
Ошибка 2
Написать УП как надо, а не как есть на самом деле. Абсолютно нормально хотеть привести систему к её идеальному виду, но как правило в жизни так не бывает.
Как исправить?
Провести внутренний аудит в рамках раздельного учёта организации, составить план по изменениям, внедрить их, описать в Учётной политике.
Ошибка 3
Использовать формулировки законодательства вместо реальных формулировок.
Например: «Единицей учёта организацией признается единица вида продукции: отдельное изделие, базовое изделие, группа однородных изделий, комплект, узел, деталь.» Это формулировка стандартная, используется в законодательных актах, шаблонах в интернете. Но эта фраза абсолютно не приемлема для реальной жизни организации. Какая номенклатура на 20ом счёте? В чем она измеряется? Какие единицы измерения есть в справочниках единиц измерения? Какие используются в каких случаях?
Как исправить?
Описывать в Учётной политике реальные данные, те, с которыми организация ежедневно работает. Ту информацию, которую прочитает и поймёт новый сотрудник и которую соблюдает действующий.
Ошибка 4
Писать в УП неполные, ненужные, неактуальные данные. Например: «Общество открывает спецсчета на каждый контракт» Бывают, что контракты могут быть проведены без спецсчетов, могут быть открыты не спецсчета, а отдельные банковские счета или казначейские.
Как исправить?
Описать все варианты работы, соответствующие действительности, чтобы избежать в будущем внезапных корректировок и изменений Учётной политики.
Ошибка 5
Неверно определить или обозначить базу распределения. Часто пишут: «накладные расходы включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения по выбранному организацией показателю прямых затрат». Эта формулировка - прямая цитата Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счёт средств федерального бюджета, раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности"
Как исправить?
В ЛНА должно быть указано какой конкретно показатель используется организацией.
Ошибка 6
Путать общехозяйственные и административно-управленческие расходы или соединять их в одну «кучу».
Как исправить?
В учётной политике должны быть чётко сформулированы правила работы с этими затратами. Так как и в расчётно-калькуляционных материалах при обосновании цены продукции и в Отчёте об исполнении ГОЗ будут эти показатели фигурировать. Если в организации используется только АУР, то в РКМ и Отчёте не может быть ОХР.
Ошибка 7
Не прилагать формы документов. Например, при описании правил работы с справками распределения ОПР и ОХР (АУР).
Как исправить?
Использовать формы документов в Приложениях к Учётной политике и в тексте Учётной политики указывать на них. Например, «Результаты распределения накладных расходов оформляются справкой отдельно по каждому контракту. Форма справки в Приложении 1 к Учётной политике».
Ошибка 8
Использовать непроверенную информацию из других учётных политик. Например, иногда встречается: «Расходы менее 5% общество признает незначительными и не детализирует.» При этом в рамках РКМ раскрываются абсолютно все расходы.
Как исправить?
Проверять Учётную политику на соответствие законодательной базе. При необходимости подключить аудиторов для анализа документов, договоров и бухгалтерских отчётов предприятия.
Ошибка 9
Не писать информацию о Раздельном учёте. Часто встречается, что организации прописывают нормативную базу, работу с накладными расходами и на этом все.
Как исправить?
Раздельный учёт в соответствии с 47 Постановлением - включает раздельный учёт производственных и коммерческих затрат, обязательств (дебиторская и кредиторская задолженности), денежных средств, имущественных прав, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов и т.п. (далее - ресурсы) отдельно по каждому государственному контракту, контракту (далее - контракт). Необходимо прописать учёт и раздел ресурсов контракта и ресурсов организации. Как отличаются ТМЦ контракта и организации, как бухгалтер должен ТМЦ со склада перенести на контракт?
Ошибка 10
Смешать бухгалтерский учёт и раздельный учёт. Зачастую в учётной политике все пункты подряд, так же как и нормативные акты на основании, которых составлена учётная политика.
Как исправить?
Проверить и разнести по блокам информацию.
Вместо итога: УП по РУ это рабочий инструмент, она должна отражать реальные процессы компании. Ведь этот документ может защитить от вопросов и претензий при проверках, помочь при составлении отчётности и формировании цены по ГОЗ.
