Делаю ИИ-агента в бухгалтерии
Запуск нового продукта
Делаю продукт для автоматизации бухгалтерских процессов и обработки первички. Ищу партнёра из бухгалтерского аутсорса, 1С-интеграции или консалтинга, с кем можно вместе проверить гипотезы, упаковать решение и выйти с ним на рынок.
Моя сильная сторона - создание продукта, упаковка и продажи. Со стороны партнёра важны доступ к реальным процессам, практическая экспертиза и понимание, где в бухгалтерии сейчас самая дорогая ручная работа.
Нам на Клерке интересны такие продукты!
Мы начали работу над онлайн-бухгалтерией недавно. Вот результат: https://www.klerk.ru/user/2617489/682485/
Так что вполне можно пообщаться)