Договор с самозанятым: какие условия опасны для компании и могут привести к штрафам

Договор с самозанятым удобен для бизнеса: не нужно оформлять человека в штат, платить ему отпускные и больничные как работнику, вести кадровые документы. Но такой формат безопасен только тогда, когда отношения действительно гражданско-правовые. Если самозанятый фактически работает как сотрудник, компании грозят доначисления, штрафы и трудовой спор.
Почему договор с самозанятым может стать проблемой
Главный риск - признание договора трудовым. По ст. 15 ТК РФ нельзя заключать гражданско-правовой договор, если по сути он регулирует трудовые отношения. По ст. 19.1 ТК РФ такие отношения могут признать трудовыми по заявлению исполнителя, по не обжалованному в суд предписанию трудовой инспекции или через суд.
Для компании это может означать доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней, штрафов, а также требования по отпуску, больничным, компенсациям и другим трудовым гарантиям.
Какие условия в договоре с самозанятым опасны
Опасно использовать формулировки, похожие на трудовой договор: “работник”, “должность”, “оклад”, “график работы”, “подчиняется руководителю”, “исполняет должностные обязанности”, “работает с 9 до 18”.
Самозанятый должен выполнять конкретную задачу или оказывать конкретную услугу, а не просто занимать место в рабочем процессе компании. Лучше писать не “менеджер по продажам”, а “услуги по поиску клиентов”; не “юрист компании”, а “подготовка правового заключения” или “составление договора”.
Регулярная оплата тоже может быть риском
Если компания каждый месяц платит самозанятому одну и ту же сумму в одни и те же даты, это похоже на зарплату. Само по себе это не всегда нарушение, но вместе с графиком, постоянными обязанностями и контролем руководителя риск резко возрастает.
Безопаснее привязывать оплату к результату: акту, отчету, объему работ, этапу проекта или конкретной услуге.
Нельзя маскировать бывшего работника
По п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ доход от работ или услуг не относится к НПД, если заказчик - нынешний работодатель самозанятого или бывший работодатель, с которым трудовые отношения закончились менее двух лет назад.
Поэтому схема «уволили сотрудника и сразу заключили с ним договор как с самозанятым» опасна. Налоговая может посчитать, что компания просто заменила трудовой договор более дешевым форматом.
Что должно быть в безопасном договоре
В договоре нужно четко указать предмет: какую услугу оказывает самозанятый, какой результат должен передать, в какие сроки и за какую оплату. Правовая база зависит от сути работы: подряд регулируется ст. 702 ГК РФ, а услуги - ст. 779 ГК РФ.
Также стоит прописать, что исполнитель сам определяет способ выполнения задания, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, не включается в штат, применяет НПД и передает заказчику чек
Как проверить договор с самозанятым перед оплатой
Перед оплатой лучше проверить статус самозанятого через сервис ФНС. После оплаты самозанятый должен сформировать и передать чек заказчику: при наличном расчете или оплате электронными средствами платежа - в момент расчета, при иных безналичных расчетах - не позднее 9-го числа следующего месяца.
Если чека нет, статус НПД утрачен или чек оформлен с ошибкой, у компании могут появиться налоговые риски.
Итог
Договор с самозанятым безопасен не из-за названия, а из-за реального содержания отношений. Если компании нужен конкретный результат - это нормальный гражданско-правовой договор. Если нужен человек “на должность”, с графиком, начальником и постоянными обязанностями, лучше оформлять трудовой договор
Иначе экономия может закончиться доначислениями, трудовым спором и штрафом по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ: для компании - от 50 000 до 100 000 рублей
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