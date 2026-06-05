Договор с самозанятым: какие условия опасны для компании и могут привести к штрафам

Почему договор с самозанятым может стать проблемой

Главный риск - признание договора трудовым. По ст. 15 ТК РФ нельзя заключать гражданско-правовой договор, если по сути он регулирует трудовые отношения. По ст. 19.1 ТК РФ такие отношения могут признать трудовыми по заявлению исполнителя, по не обжалованному в суд предписанию трудовой инспекции или через суд.

Для компании это может означать доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней, штрафов, а также требования по отпуску, больничным, компенсациям и другим трудовым гарантиям.