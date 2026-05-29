Наталья Пуртова
Налоговые проверки

Осторожно, доверенность!

Суд вынес решение в пользу налогового органа (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2025 г. N 10АП-14428/25 по делу N А41-30392/2023, подтверждено кассацией). У налогового органа – обычная, казалось бы,  доказательная база по ст.54.1 НК РФ.  Ранее состоявшийся по делу судебный акт, кстати, был  в пользу налогоплательщика.

С моей точки зрения, против налогоплательщика сыграла обычная доверенность.  По мнению налогового органа, товар приобретался налогоплательщиком напрямую у реального поставщика, при этом в цепочку между реальным поставщиком и налогоплательщиком  для увеличения себестоимости и вычетов по НДС была включена техническая компания. В ходе проверки в рамках ст.93.1 НК РФ налоговым органом  добыто прекрасное доказательство: из документов, представленных реальным поставщиком, установлено, что от имени технической компании товар у реального поставщика  фактически был получен сотрудником проверяемого налогоплательщика по доверенности, выданной технической компанией. Комментарии, как говорится, излишни.

И если такая ситуация гипотетически еще хоть как-то поддается объяснению (например, налогоплательщик забирал товар самовывозом со склада производителя), то значительно хуже, когда от имени технической компании сотрудником проверяемого налогоплательщика получены ДОКУМЕНТЫ, НИКАК НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРЯЕМОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (а такая доверенность может появиться среди документов, представленных в рамках ст.93.1 НК РФ  в налоговый орган, например, курьерскими службами).

Вывод: заранее тщательно анализируем возможные последствия получения сотрудником чего бы то ни было по "чужой" доверенности.

Работа с самозанятыми и исполнителями по ГПХ: правовые риски для работодателя

Многие компании привлекают исполнителей вне штата — самозанятых, ИП или физических лиц без статуса. Но при неправильном оформлении договоров или фактических трудовых отношениях бизнес может столкнуться с проверками, доначислениями налогов и штрафами. Разберемся, какие исполнители могут работать по ГПХ и какие риски возникают для работодателя. Эта статья именно для них. 

