Запустили реферальную программу Клерка. Приглашаем первых участников
В Клерке появилась реферальная программа. Теперь вы можете рекомендовать курсы, консультации и другие продукты коллегам, получать вознаграждение за покупки по вашему промокоду и давать скидку новым клиентам. Рассказываем, как это работает, и собираем обратную связь от первых участников.
В Клерке появилась реферальная программа
Теперь вы можете рекомендовать курсы, консультации, разборы, подписки и другие продукты коллегам, клиентам и знакомым специалистам.
Если человек воспользуется вашим промокодом и оформит покупку, вы получите вознаграждение, которое можно вывести себе на счет или использовать на оплату курсов внутри Клерк. Пользователь, который оплачивает по вашему промокоду при этом получит скидку.
Узнать о программе 👉 Подробнее
Мы только запустили программу, поэтому сейчас особенно важно собрать первую обратную связь от участников.
Что уже работает:
персональный промокод;
статистика по дате и покупкам;
история начислений;
внутренний баланс вознаграждений.
Программа будет развиваться. Мы уже собираем предложения по новым возможностям и улучшениям.
Если вы еще не подключились, сейчас хороший момент начать. Программа только запущена, и именно первые участники помогут нам сделать её удобной и полезной для всего сообщества Клерка.
Ссылка на программу находится в личном кабинете. Узнать о программе и стать участником можно 👉 здесь
А теперь вопрос к вам.
Что вы думаете о программе рекомендаций?
Уже подключились?
Что понравилось?
Что хотелось бы улучшить?
Какие продукты Клерка вы готовы рекомендовать коллегам?
Удалось получить первое вознаграждение?
Делитесь опытом и предложениями в комментариях. А если уже заработали первые бонусы, обязательно расскажите о результате. Будет интересно посмотреть, кто станет одним из первых успешных участников программы.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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