Запустили реферальную программу Клерка. Приглашаем первых участников

В Клерке появилась реферальная программа. Теперь вы можете рекомендовать курсы, консультации и другие продукты коллегам, получать вознаграждение за покупки по вашему промокоду и давать скидку новым клиентам. Рассказываем, как это работает, и собираем обратную связь от первых участников.

В Клерке появилась реферальная программа

Теперь вы можете рекомендовать курсы, консультации, разборы, подписки и другие продукты коллегам, клиентам и знакомым специалистам.

Если человек воспользуется вашим промокодом и оформит покупку, вы получите вознаграждение, которое можно вывести себе на счет или использовать на оплату курсов внутри Клерк. Пользователь, который оплачивает по вашему промокоду при этом получит скидку.

Узнать о программе 👉 Подробнее

Мы только запустили программу, поэтому сейчас особенно важно собрать первую обратную связь от участников.

Что уже работает:

персональный промокод;

статистика по дате и покупкам;

история начислений;

внутренний баланс вознаграждений.

Программа будет развиваться. Мы уже собираем предложения по новым возможностям и улучшениям.

Если вы еще не подключились, сейчас хороший момент начать. Программа только запущена, и именно первые участники помогут нам сделать её удобной и полезной для всего сообщества Клерка.

Ссылка на программу находится в личном кабинете. Узнать о программе и стать участником можно 👉 здесь

А теперь вопрос к вам.

Что вы думаете о программе рекомендаций?

Уже подключились?

Что понравилось?

Что хотелось бы улучшить?

Какие продукты Клерка вы готовы рекомендовать коллегам?

Удалось получить первое вознаграждение?

Делитесь опытом и предложениями в комментариях. А если уже заработали первые бонусы, обязательно расскажите о результате. Будет интересно посмотреть, кто станет одним из первых успешных участников программы.