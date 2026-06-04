Хроники гендира. (5) Перевод инвесторов с ООО на АО

Д.А. было известно, что законом для ООО установлен предел количества участников. Но, несмотря на это, он стал продвигать идею, и настаивать на варианте «спасения» акционеров забаненной Центробанком АО-шки следующим образом: от действующей ООО «Фортуна» выдать каждому акционеру Опцион на небольшой процент доли в Уставном капитале.

Тогда получится, что Опцион, выданный 51-му участнику будет ничтожный, так как, в ООО не может быть более 50 участников - сказал Д.С.

Так мы же просто даём Опцион на долю, а не саму долю - сказал Д.А.

Да, даём Опцион на долю 51-му участнику, то есть, заведомо он долю по этому Опциону получить не сможет - ответил Д.С.

Так мы с условием, что ООО-шка будет реорганизована в АО, и данный процент в форме уже акций будет передан держателю Опциона - парировал Д.А.

Вот если Опцион на акции АО-шки, можно хоть 101-му, а тут Опцион на долю, которую 51-й не сможет получить, если захочет.

Хотя.. Опционы же не в порядке очередности, к нотариусу оформить долю может прийти любой – кто позже получил, прийти первым..а если все пойдут, то 51-й уже не сможет, и ему не просто не повезет, а получается, что такой Опцион ничтожный. Хм.. так так...А есть вариант: прописать в Опционе, что право на получение доли инвестор может реализовать только после реорганизации ООО-шки в АО; тогда нужно и конкретный срок указать - предложил Д.С.

Нормально, нормально - улыбнулся Д.А., давай, так и сделаем.

Д.А. дал юристам задачу проработать данный вариант Опциона.. а Д.С. подумал, что это смотрится так: извините ребята, концерт отменили, вот вам билеты по минимальной цене на концерт другой группы, который будет через 3 месяца. С другой стороны, это равноценная альтернатива, и, главное, что Д.С. удивило - только единицы попросили вернуть инвестиционные взносы, другие же были только за такую альтернативу.

Далее встал вопрос: как правильно прописать размер права на долю по Опциону и количество акций, которое получит инвестор взамен этой доли. Наиболее простым решением было зафиксировать количество инвесторов на текущее время, которые уже вложились в ООО-шку и «беженцев» с АО-шки. Контроль оставить за учредителем (он же гендир), соответственно, распределить между инвесторами пропорционально размеру внесенных инвестиций 49%.

А если будут еще инвесторы? Подумал вслух Д.С.

Что значит если!? хотелось бы! ответил Д.А. Их нужно принимать партиями уже в АО-шу созданную из реорганизованной ООО-шки, и под каждую партию проводить доп.эмиссию акций!

Доп.эмиссию акций? - так будет размываться контрольный пакет, сказал Д.С.

В итоге, остановились на том, чтобы изначально зафиксировать количество инвесторов, выделив под них 49% акций, из них 10 п.п. оставить в резерве, а 39% распределить пропорционально инвестиционным взносам.

Д.С. после обращений к нотариусам, понял, что никто из местных нотариусов в городе Н не хотел иметь дел с реорганизацией ООО в АО. Знающие люди подсказали, что нужно обратиться к регистратору, и рекомендовали МВБ-регистратора. В регистраторе выделили менеджера, который выслал договор на услуги по реорганизации, запросил документы. Объяснил порядок реорганизации.

Между тем, инвесторы подгоняли, Д.А. стал нервничать, и, однажды, сказал Д.С.: а давай откроем АО, так быстрее и дешевле, народ ждёт.

Можно – ответил Д.С., сразу прикинув, а не будет ли каких лишних налогов от такой схемы. Создать АО это не долго, а вот перевести туда инвесторов с ООО, взамен процедуры реорганизации, тут надо хорошенько подумать как.

Если продать акции инвесторам по номиналу, они станут акционерами, но те, кто вносил инвестиции в ООО, останутся и кредиторами ООО, а надо, чтобы они перестали быть кредиторами ООО. То есть нужен вариант, заменяющий реорганизацию ООО в АО, где кредиторы ООО перестанут быть таковыми для ООО и станут акционерами АО.

Д.А. нашел юристов, которые очень гордились тем, что закончили московские юридические ВУЗы. Эти московские юристы предложили сделать зачёт:

- учредитель ООО должен быть и учредителем АО;

- далее, учредитель передает акции АО, которые ему принадлежат, инвесторам ООО, взамен этого инвесторы отказываются от требований к ООО, которая принадлежит этому же учредителю, по внесенным инвестициям.

Результат: инвесторы станут акционерами, у ООО не будет долга перед инвесторами.

Что-то в этой схеме западает – сказал Д.С. Есть ООО, есть кредиторы ООО – инвесторы, есть учредитель ООО - он же учредитель АО, есть АО. При реорганизации ООО бы исчезло, учредитель ООО стал бы учредителем АО, инвесторы – акционерами (так как, у них был Опцион на долю в ООО), обязательства ООО перед инвесторами перешли бы АО.. тут получается, что обязательства затерялись.

Не затерялись, а «конвертировались» в акции, это зачёт – ответили московские юристы.

Пускай зачёт – ответил Д.С. Тогда для ООО будет налог, ООО же на УСН-доходы.

Какой ещё налог!? Тут же нет ни реализации, ни денежной выручки – посмеялись московские юристы.

Налоговое право – оно такое – сказал Д.С., кратко пояснив, почему там будет налог.

Хорошо, сказал один из юристов (с необычной фамилией Пушок). Пусть так, но откуда налоговая узнает про эти зачёты?

Как минимум, в бухгалтерском балансе цифры поуменьшатся – ответил Д.С.

А вы не отражайте это в балансе – предложил Пушок.

Д.С. не думал в такую сторону и подзавис..

После, Д.С. передал своё видение Д.А., указав на недостатки и несостыковки такого варианта. Но Д.А. наоборот был за, ему очень понравилось, что инвесторы отказываются от обязательств в счет акций. Остальное его не волновало.

Не известно как, но инвесторы тоже были за такой вариант, и стали подписывать подготовленные Пушком Соглашения о зачете. Пока Д.С. ездил в МВБ-регистратор и оформлял АО, уже большая часть инвесторов, кроме пяти сопротивляющихся всему непонятному (в чем они были скорее правы, чем наоборот) подписали Соглашения о зачёте.

Д.С. так втянулся в процесс решения непростых задач, что не успел толком и осознать, как стал уже учредителем и гендиром не только ООО, но и АО, с таким же названием «Фортуна».

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