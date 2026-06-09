Долги за ЖКХ при банкротстве гражданина: какие обязательства могут возникнуть после завершения процедуры

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги остается одной из наиболее распространенных категорий долгов граждан.

При этом на практике нередко возникает вопрос: что происходит с коммунальными платежами после завершения процедуры банкротства и могут ли новые требования появиться уже после освобождения гражданина от долгов.

Разберем, как соотносятся обязательства по оплате ЖКУ и законодательство о банкротстве.