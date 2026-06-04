Что будет, если просто «бросить» ООО с долгами

Почему нельзя просто закрыть и забыть

Исключение из ЕГРЮЛ не освобождает от долгов. Обязательства ООО не исчезают вместе с записью в реестре. Кредиторы вправе обратиться в суд для привлечения контролирующих должника лиц к ответственности. При отсутствии имущества у юридического лица долги могут быть взысканы с директора и учредителей лично.

Многие директора ошибочно полагают, что если не сдавать отчётность, налоговая сама исключит ООО из ЕГРЮЛ. Ст. 21.1 129-ФЗ действительно предусматривает такую процедуру: при отсутствии отчетности и операций по счетам в течение 12 месяцев ФНС исключает организацию из реестра. Однако у этого подхода есть два критических последствия.

Субсидиарная ответственность (ст. 61.11 127-ФЗ)

Субсидиарная ответственность — это правовой механизм, при котором долги организации переходят на личное имущество ее руководителей. Согласно ст. 61.11 127-ФЗ, контролирующее лицо привлекается к ответственности, если его действия (или бездействие) привели к несостоятельности должника. В таких делах действует презумпция вины — бремя доказывания своей невиновности лежит на самом КДЛ.

Кто подпадает под субсидиарную ответственность (ст. 61.10 127-ФЗ):

директор — отвечает по умолчанию

учредители — если давали обязательные для исполнения указания

главный бухгалтер — если участвовал в принятии решений

родственники и иные лица — при фактическом контроле над компанией

Судебная практика: два развернутых примера

ПРИМЕР №1: Привлечение к субсидиарной ответственности

ООО «СтройТорг» (оптовая продажа стройматериалов).

Исходная ситуация. Компания работала на рынке 6 лет, имела стабильный оборот и постоянных поставщиков. В 2024 году из-за падения спроса и роста закупочных цен бизнес начал проседать. Долги перед поставщиками и банком достигли 3,8 млн руб.

Что сделал директор (ошибочно). Вместо того чтобы оценить ситуацию и обратиться к юристу, директор решил «спасти» имущество. За полгода до того, как долги стали критическими (признаки банкротства уже налицо — долг свыше 300 тыс. руб., просрочка более 3 месяцев), он совершил следующие действия:

Вывод автомобиля. Грузовой автомобиль (рыночная стоимость 1,8 млн руб.) переписан на супругу по договору дарения. Фактически имущество выведено из конкурсной массы. Фиктивная продажа оборудования. Складское оборудование (2,1 млн руб.) «продано» брату. Деньги на счёт компании не поступили, сделка носила формальный характер. Перевод средств на личную карту. Со счета компании переведено 2,3 млн руб. на личную карту директора с формулировкой «финансовая помощь учредителю». Эти средства также выведены.

Развитие событий. Через 4 месяца после вывода активов два поставщика и банк подали заявление о признании ООО «СтройТорг» банкротом. Суд ввёл процедуру наблюдения. Финансовый управляющий запросил выписки по счетам и договоры за 3 года. Все три сделки по отчуждению имущества были обнаружены.

Правовая квалификация. Суд признал сделки недействительными на основании ст. 61.2 127-ФЗ (подозрительные сделки, совершённые с целью причинения вреда кредиторам). Автомобиль и оборудование возвращены в конкурсную массу, выведенные 2,3 млн руб. квалифицированы как вывод активов.

Итог для директора:

Субсидиарная ответственность на сумму 4,7 млн руб. (общая сумма выведенных активов с учетом процентов)

Личные банковские счета арестованы судебными приставами

Наложен запрет на регистрационные действия с единственной квартирой (продать нельзя, но арест блокирует сделки)

Дисквалификация на 2,5 года — запрет занимать руководящие должности в юридических лицах

Компания признана банкротом, долги списаны за недостатком имущества

Финал. Попытка «спасти» имущество привела к противоположному результату. Директор потерял и бизнес, и личные активы. Вместо законного закрытия компании он получил субсидиарный долг на 4,7 млн руб., арест счетов и дисквалификацию.

Пример №2: Отказ в привлечении к субсидиарной ответственности

ООО «МонтажПрофи» (монтаж инженерных систем)

Исходная ситуация. Компания работала на рынке 8 лет, специализировалась на монтаже отопления и вентиляции. В 2024 году заказчики стали задерживать оплату, одновременно выросли цены на комплектующие. Долги перед поставщиками достигли 4,2 млн руб.

Что сделал директор (правильно). Директор (он же единственный учредитель) своевременно заметил признаки банкротства (долг свыше 500 тыс. руб., просрочка исполнения более 3 месяцев) и вместо того чтобы «бросить» фирму, предпринял следующие шаги:

Обращение к юристу. Получил консультацию по банкротству и субсидиарной ответственности. Юрист оценил риски и предложил план действий. Сбор документации. Собрал полный пакет бухгалтерских документов за 3 года: договоры, акты выполненных работ, выписки по счетам, налоговую отчётность. Анализ сделок. Вместе с юристом проверил все сделки за 3 года. Установлено, что все они носили рыночный характер, оплачены контрагентами в полном объёме, признаков вывода активов или предпочтения не обнаружено. Подача заявления о банкротстве. Инициировал процедуру самостоятельно, а не дожидался кредиторов.

Развитие событий. Суд ввел процедуру наблюдения. Директор передал финансовому управляющему все документы в полном объёме. Управляющий проверил сделки за 3 года — нарушений не выявлено, выводов активов нет, все операции экономически обоснованы. Кредиторы не заявили возражений.

Правовая квалификация. Суд завершил процедуру конкурсного производства. Компания исключена из ЕГРЮЛ. Долги (4,2 млн руб.) признаны непогашенными за недостатком имущества и списаны на основании ст. 149 127-ФЗ.

Итог для директора:

Субсидиарная ответственность не применена — суд признал действия добросовестными

Личное имущество (квартира, автомобиль, счета) сохранено полностью

Дисквалификации нет — директор может регистрировать новые компании

Долги списаны законно

Финал. Своевременные и правильные действия позволили законно ликвидировать компанию, списать долги и сохранить личное имущество. Директор не потерял ни квартиру, ни машину, ни возможность заниматься бизнесом в будущем.